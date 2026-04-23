Soha nem látott pénzt hozhat a világhírű futóverseny: nem semmi, mire készülnek

A London Maraton szervezői újabb részleteket árultak el a jövő évre tervezett, kétnapos futóeseményről. A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne - jelentette a The Guardian.

Hugh Brasher, a London Maraton igazgatója szerdán megerősítette, hogy a kétnapos rendezvény egyik napja kifejezetten a női futásé lenne. Ezen a napon rendeznék meg az elit női versenyt, a női bajnokságot, valamint a korosztályos szintidőt teljesítő futók versenyét. Ezt a programot egy vegyes, tömegrajtos futam egészítené ki. A másik napon a férfi versenyszámok kapnának főszerepet, amelyet szintén egy mindenki számára nyitott tömegsportfutam kísérne.

A szervező hangsúlyozta, hogy 2027-ben egy egyszeri, megismételhetetlen alkalomról lenne szó. Brasher szerint a London Maratonnak 45 év alatt sikerült kivívnia a futók, a nézők és a londoni lakosok szeretetét, ezt a pozíciót pedig semmiképpen sem akarják kockáztatni. "Ezt a bizalmat és szeretetet el is lehet veszíteni, amire nagyon oda kell figyelnünk. Éppen ezért ez egyértelműen csak egy egyszeri alkalom lesz" - emelte ki az igazgató.

Friss hírek, élő eredmények és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

A szervezők számításai szerint a kétnapos esemény több mint 130 millió fontot hozna jótékony célokra. A rendezvény gazdasági és társadalmi haszna pedig akár a 400 millió fontot is elérheti, amit a Sheffield Hallam Egyetem kutatása is alátámaszt. A futófesztiválon nagyjából százezren vehetnének részt, ami közel duplája az idei létszámnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Brasher arról is beszámolt, hogy a BBC-vel már folynak az egyeztetések a kétnapos közvetítésről. Emellett a héten és a jövő héten zajlanak le azok a fontos konzultációk, amelyektől a terv végleges jóváhagyása függ. Ezekben a megbeszélésekben a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a londoni kerületek önkormányzatai, a Transport for London közlekedési vállalat, valamint a főpolgármesteri hivatal egyaránt részt vesz.