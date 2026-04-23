A szajoli állomáson felsővezeték-hiba okoz fennakadást a vasúti közlekedésben,
Soha nem látott pénzt hozhat a világhírű futóverseny: nem semmi, mire készülnek
A London Maraton szervezői újabb részleteket árultak el a jövő évre tervezett, kétnapos futóeseményről. A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne - jelentette a The Guardian.
Hugh Brasher, a London Maraton igazgatója szerdán megerősítette, hogy a kétnapos rendezvény egyik napja kifejezetten a női futásé lenne. Ezen a napon rendeznék meg az elit női versenyt, a női bajnokságot, valamint a korosztályos szintidőt teljesítő futók versenyét. Ezt a programot egy vegyes, tömegrajtos futam egészítené ki. A másik napon a férfi versenyszámok kapnának főszerepet, amelyet szintén egy mindenki számára nyitott tömegsportfutam kísérne.
A szervező hangsúlyozta, hogy 2027-ben egy egyszeri, megismételhetetlen alkalomról lenne szó. Brasher szerint a London Maratonnak 45 év alatt sikerült kivívnia a futók, a nézők és a londoni lakosok szeretetét, ezt a pozíciót pedig semmiképpen sem akarják kockáztatni. "Ezt a bizalmat és szeretetet el is lehet veszíteni, amire nagyon oda kell figyelnünk. Éppen ezért ez egyértelműen csak egy egyszeri alkalom lesz" - emelte ki az igazgató.
Friss hírek, élő eredmények és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!
A szervezők számításai szerint a kétnapos esemény több mint 130 millió fontot hozna jótékony célokra. A rendezvény gazdasági és társadalmi haszna pedig akár a 400 millió fontot is elérheti, amit a Sheffield Hallam Egyetem kutatása is alátámaszt. A futófesztiválon nagyjából százezren vehetnének részt, ami közel duplája az idei létszámnak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Brasher arról is beszámolt, hogy a BBC-vel már folynak az egyeztetések a kétnapos közvetítésről. Emellett a héten és a jövő héten zajlanak le azok a fontos konzultációk, amelyektől a terv végleges jóváhagyása függ. Ezekben a megbeszélésekben a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a londoni kerületek önkormányzatai, a Transport for London közlekedési vállalat, valamint a főpolgármesteri hivatal egyaránt részt vesz.
Az olasz bajnokságban Milan–Juventus rangadót rendeznek, miközben az angol, spanyol, német és francia élvonalban is sorsdöntő összecsapások várnak a szurkolókra.
A Fizz Liga 31. fordulójában a bajnoki címért, a dobogós helyekért folyik tovább a csata: kulcsfontosságú mérkőzéseket rendeznek a hétvégén.
Jude Bellingham, a Real Madrid és az angol válogatott sztárja kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a The Hundred krikettliga birminghami csapatában, a Birmingham Phoenixben.
Elfogyott a türelem a történelmi vereség után: kivágta edzőjét a Chelsea, alig 4 hónapot élt meg a kispadon
A Chelsea menesztette Liam Rosenior vezetőedzőt, aki alig négy hónapot töltött a kispadon.
A Real Madrid és a spanyol válogatott egykori védője szerint heteken belül új hírek várhatók a tranzakcióról
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.
Váratlan pluszköltséget kaptak a nyakukba a futballklubok: megy a morgás ezerrel, vajon megoldódik ez?
A Premier League klubjai egyre elégedetlenebbek a Független Labdarúgó-szabályozó Hatóság (IFR) költségeivel.
A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.
Április 22-én, szerdán újabb - egyben a legutolsó - lehetőség nyílik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyeinek megvásárlására.
Sorozatban ötödször kapott ki a Chelsea, amivel erősen távolodni látszik a BL-indulás.
Tíz évvel ezelőtt a Leicester City a Premier League bajnoka volt, a következő szezont azonban már a harmadosztályban kezdi.
Az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint Thomas Tuchelnek meg kell oldania a csapatra jellemző bátortalan játékot, ha nyerni akarnak a világbajnokságon.
Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba...
A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el.
A győriek 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt...
Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben.
Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták.
Norris elismerte, hogy nehéz volt számára a szezonkezdet, de ebből is igyekszik erőt meríteni.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.