Soha nem látott pénzt hozhat a világhírű futóverseny: nem semmi, mire készülnek

2026. április 23. 11:13

A London Maraton szervezői újabb részleteket árultak el a jövő évre tervezett, kétnapos futóeseményről. A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne - jelentette a The Guardian.

Hugh Brasher, a London Maraton igazgatója szerdán megerősítette, hogy a kétnapos rendezvény egyik napja kifejezetten a női futásé lenne. Ezen a napon rendeznék meg az elit női versenyt, a női bajnokságot, valamint a korosztályos szintidőt teljesítő futók versenyét. Ezt a programot egy vegyes, tömegrajtos futam egészítené ki. A másik napon a férfi versenyszámok kapnának főszerepet, amelyet szintén egy mindenki számára nyitott tömegsportfutam kísérne.

A szervező hangsúlyozta, hogy 2027-ben egy egyszeri, megismételhetetlen alkalomról lenne szó. Brasher szerint a London Maratonnak 45 év alatt sikerült kivívnia a futók, a nézők és a londoni lakosok szeretetét, ezt a pozíciót pedig semmiképpen sem akarják kockáztatni. "Ezt a bizalmat és szeretetet el is lehet veszíteni, amire nagyon oda kell figyelnünk. Éppen ezért ez egyértelműen csak egy egyszeri alkalom lesz" - emelte ki az igazgató.

A szervezők számításai szerint a kétnapos esemény több mint 130 millió fontot hozna jótékony célokra. A rendezvény gazdasági és társadalmi haszna pedig akár a 400 millió fontot is elérheti, amit a Sheffield Hallam Egyetem kutatása is alátámaszt. A futófesztiválon nagyjából százezren vehetnének részt, ami közel duplája az idei létszámnak.

Brasher arról is beszámolt, hogy a BBC-vel már folynak az egyeztetések a kétnapos közvetítésről. Emellett a héten és a jövő héten zajlanak le azok a fontos konzultációk, amelyektől a terv végleges jóváhagyása függ. Ezekben a megbeszélésekben a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a londoni kerületek önkormányzatai, a Transport for London közlekedési vállalat, valamint a főpolgármesteri hivatal egyaránt részt vesz.
