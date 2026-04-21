Tíz éve a világ tetején álltak, most a harmadosztályba zúghatnak ki: mi történt Leicesterben?

Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba zuhanás szélén áll. A Rókák sorsa kedd este dőlhet el a Championship-szezon hajrájában - tudósított a Yahoo Sports.

A Leicester Citynek ma este le kell győznie a Hull Cityt ahhoz, hogy elkerülhesse a kiesést, a feladat azonban egyáltalán nem lesz egyszerű. A Hull hatodik a tabellán, és a rájátszást érő helyekért küzd, miközben a Wrexham és a Derby County is árgus szemekkel figyeli minden botlását. Ráadásul még egy győzelem sem jelentene biztos megmenekülést.

A helyzet különösen abszurd, ha figyelembe vesszük a keret erősségét. A Leicester játékosállománya papíron akár a feljutásért küzdő csapatok közé is sorolhatná a klubot. Asmir Begović, Jannik Vestergaard, Ricardo Pereira, Jamaal Lascelles, Harry Winks és Jordan Ayew mind olyan futballisták, akik korábban Bajnokok Ligája-mérkőzéseken is pályára léptek. Szinte felfoghatatlan, hogy a következő szezonban esetleg olyan együttesek ellen kelljen játszaniuk a harmadosztályban, mint például a Bromley.

Ha a West Bromwich Albion megveri a Watfordot, a Blackburn Rovers pedig szerdán felülmúlja a Sheffield Unitedet, valamint a Charlton pedig pontot szerez az Ipswich Town ellen, a Leicester mindenképpen búcsúzik a másodosztálytól.

A pályán mutatott teljesítmény azonban önmagáért beszél. A gárda az utolsó tizenhét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni. A csapat még a korábban kiszabott hatpontos büntetés nélkül is a kiesés szélén egyensúlyozna. A klubot sújtó anyagi gondok egy esetleges búcsú esetén pedig csak tovább súlyosbodnának.

A harmadosztályból, azaz a League One-ból való azonnali visszakapaszkodás korántsem borítékolható. Ezt jól mutatja a Sunderland példája is. Az észak-angol együttes szintén két egymást követő kiesést szenvedett el, majd négy szezont töltött a harmadosztályban, mielőtt legalább a másodosztályba visszajutott volna.

Anglia Leicester City Piaci érték: 145,15M Edző: Gary Rowett Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #23 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 22. Oxford United 43 10 14 19 41 55 -14 44 23. Leicester City 43 11 14 18 54 65 -11 41 24. Sheffield Wednesday 43 1 12 30 26 83 -57 -3 Adatlap létrehozva: 2026.04.21.

A Leicester szurkolói aligha cserélnék el a 2016-os bajnoki címet, az FA-kupa-győzelmet vagy az európai kupakalandokat semmiért. Ugyanakkor az, ami jelenleg a klubbal történik, kétségkívül az egyik legfájdalmasabb időszak a Rókák történetében.