A Premier League kiesési küzdelme a hajrájához érkezett: a Tottenham, a West Ham, a Nottingham Forest és a Leeds United sorsa még nem dőlt el.
Tíz éve a világ tetején álltak, most a harmadosztályba zúghatnak ki: mi történt Leicesterben?
Tíz évvel azután, hogy a Leicester City az angol futball történetének egyik legnagyobb meglepetését okozva bajnok lett a Premier League-ben, a klub most a harmadosztályba zuhanás szélén áll. A Rókák sorsa kedd este dőlhet el a Championship-szezon hajrájában - tudósított a Yahoo Sports.
A Leicester Citynek ma este le kell győznie a Hull Cityt ahhoz, hogy elkerülhesse a kiesést, a feladat azonban egyáltalán nem lesz egyszerű. A Hull hatodik a tabellán, és a rájátszást érő helyekért küzd, miközben a Wrexham és a Derby County is árgus szemekkel figyeli minden botlását. Ráadásul még egy győzelem sem jelentene biztos megmenekülést.
A helyzet különösen abszurd, ha figyelembe vesszük a keret erősségét. A Leicester játékosállománya papíron akár a feljutásért küzdő csapatok közé is sorolhatná a klubot. Asmir Begović, Jannik Vestergaard, Ricardo Pereira, Jamaal Lascelles, Harry Winks és Jordan Ayew mind olyan futballisták, akik korábban Bajnokok Ligája-mérkőzéseken is pályára léptek. Szinte felfoghatatlan, hogy a következő szezonban esetleg olyan együttesek ellen kelljen játszaniuk a harmadosztályban, mint például a Bromley.
Ha a West Bromwich Albion megveri a Watfordot, a Blackburn Rovers pedig szerdán felülmúlja a Sheffield Unitedet, valamint a Charlton pedig pontot szerez az Ipswich Town ellen, a Leicester mindenképpen búcsúzik a másodosztálytól.
A pályán mutatott teljesítmény azonban önmagáért beszél. A gárda az utolsó tizenhét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni. A csapat még a korábban kiszabott hatpontos büntetés nélkül is a kiesés szélén egyensúlyozna. A klubot sújtó anyagi gondok egy esetleges búcsú esetén pedig csak tovább súlyosbodnának.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A harmadosztályból, azaz a League One-ból való azonnali visszakapaszkodás korántsem borítékolható. Ezt jól mutatja a Sunderland példája is. Az észak-angol együttes szintén két egymást követő kiesést szenvedett el, majd négy szezont töltött a harmadosztályban, mielőtt legalább a másodosztályba visszajutott volna.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
22.
Oxford United
|
43
|
10
|
14
|
19
|
41
|
55
|
-14
|
44
|
23.
Leicester City
|
43
|
11
|
14
|
18
|
54
|
65
|
-11
|
41
|
24.
Sheffield Wednesday
|
43
|
1
|
12
|
30
|
26
|
83
|
-57
|
-3
A Leicester szurkolói aligha cserélnék el a 2016-os bajnoki címet, az FA-kupa-győzelmet vagy az európai kupakalandokat semmiért. Ugyanakkor az, ami jelenleg a klubbal történik, kétségkívül az egyik legfájdalmasabb időszak a Rókák történetében.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.