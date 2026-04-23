Meglepő dolog derült ki az étolajról: ezért fizetünk érte többet itthon, mint a szomszédos országokban

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) együttműködve 2026 januárjában indított gyorsított ágazati vizsgálatot a napraforgó-étolaj magyarországi piacán, mert a gyanúja szerint ágazati piaci jellemzők vezethettek ahhoz, hogy az étolaj esetében Magyarországon nagyobb mértékben nőttek az árak 2025-ben, mint a környező országokban. A vizsgálat alapján több tényező is hatással volt az étolaj fogyasztói árának alakulására, versenykorlátozó magatartást azonban nem találtak.

A GVH most lezárt gyorsított ágazati vizsgálata rámutat arra, hogy a napraforgó-étolaj fogyasztói árának alakulásában az úgynevezett EPR-díj mértéke, az alapanyagköltségek emelkedése, valamint a forint-euró árfolyam volt érdemi hatással. A vizsgálat alapján a hatósági árréscsökkentés összességében nem csökkentette az étolaj árát.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10–12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolaj (főleg napraforgóolaj) kerül felhasználásra a hazai háztartásokban. A napraforgó-étolaj iránti fogyasztói keresletet, illetve a napraforgó-étolaj alapanyagául szolgáló olajos magvak iránti keresletet nagyobb részben a hazai szereplők, kisebb részben külföldi import elégíti ki, utóbbi mintegy 10–20 százalékra tehető.

Jelentősen nőtt az étolaj ára a környező országokhoz képest

A GVH rendelkezésére álló információk alapján a napraforgó-étolaj hazai, euróban kifejezett fogyasztói ára 2024 decembere óta a kiskereskedelmi árréskorlátozások hatása ellenére is jelentősen nagyobb mértékben nőtt a visegrádi országok átlagánál, és jobban emelkedett, mint az európai tőzsdei jegyzésárak.

Az Eurostat adatai alapján a napraforgó-étolaj esetében a 2024 decembere és 2025 ősze közötti fogyasztóiár-változás mintegy 6%-ponttal meghaladta a szlovák, a lengyel és a cseh fogyasztói átlagárak változásának átlagát.

Mindezek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a napraforgó-étolaj piacán indokolt megvizsgálni, hogy az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez.

A vizsgálati eredmények összesen 53 adatszolgáltatáson, valamint nyilvánosan hozzáférhető ágazati adatokon, elemzéseken, jogszabályokon alapulnak. A GVH szakértői a feldolgozott adatok és információk alapján alapvetően három tényezőt azonosítottak, amelyek következtében a napraforgó-étolaj euróban számolt fogyasztói ára nagyobb mértékben nőtt Magyarországon, mint a többi visegrádi országban.

Az étolajra kivetett EPR-díj emelése

Magyarországon – a többi európai országtól eltérően – a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj nemcsak az étolaj csomagolására, hanem magára az étolajra, mint termékre is kiterjed. Az EPR-rendszert az európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023. július 1-jétől vezették be Magyarországon is. A GVH vizsgálata feltárta, hogy az EPR-díj 2025. októberi emelése jelentős mértékben emelte a fogyasztói árakat, és a díj jelenleg nagyjából a végső fogyasztói ár mintegy 10%-át teszi ki a napraforgó-étolaj esetében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A GVH szakértői a jelentéstervezetben felvetik, hogy a jelenlegi hazai EPR-szabályozás elmozdítható lenne az ökomoduláció irányába, amivel egyszerre lehetne javítani a környezeti kimeneteket, és csökkenteni a fogyasztói árat. Az étolaj esetében például egy bónuszrendszer keretében díjazni lehetne az országos visszagyűjtési hálózatot fenntartó kiskereskedőket. Ezáltal több helyen lehetne leadni a használt étolajat, ami értékes biodízel alapanyag, egyben a kiskereskedők étolajértékesítéssel kapcsolatos költségei is csökkennének, ami alacsonyabb fogyasztói árakhoz vezetne. A használt étolaj nagyobb arányú begyűjtése pedig környezetileg is kedvező lenne.

Az árréscsökkentés hatása jelentéktelen volt

Az árréscsökkentés 2025. március 17-i bevezetésekor a kiskereskedelmi bruttó árrést a napraforgó-étolaj esetén is 10%-ban maximalizálta a kormány. A GVH-hoz beérkezett adatok alapján azonban a kiskereskedelmi bruttó árrés a termékek döntő többségénél már az árréscsökkentés előtt sem haladta meg a 10%-ot, tehát érdemi fogyasztóiár-csökkentő hatása nem volt a beavatkozásnak a napraforgó-étolaj esetén, így ennél a termékkategóriánál nem csökkentette az inflációt sem.

A forint árfolyamának erősödése

A fogyasztói árak alakulását az alapanyag-költségek és nemzetközi árfolyamatok, valamint a forint-euró árfolyam változásai is érdemi módon befolyásolják. A nemzetközi ár-összehasonlítás során használt euró alapú áremelkedés kis mértékben technikailag növelte a magyarországi inflációs adatokat, mert 2025 során erősödött a forint az euróval szemben.

Ezt részben ellensúlyozza, hogy a napraforgómag árazását a nemzetközi árfolyamatok alakítják Magyarországon is, azonban a belföldi feldolgozás során a költségek egy része (pl. munkaerő) alapvetően forintban merül fel.