Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon.
Hatalmas triplára készül a Bayern: vajon minden trófea meglehet idén?
A Bayern München vasárnap a Stuttgart elleni 4–2-es győzelemmel bebiztosította 35. bajnoki címét, így továbbra is esélyes a triplázásra, ráadásul a Bundesliga történetének egyik legdominánsabb szezonját produkálja - írja a BBC Sport.
Miután a Borussia Dortmund szombaton kikapott Hoffenheimben, a Bayernnek elég lett volna a döntetlen is ahhoz, hogy bebiztosítsa a bajnoki címet a német Bundesligában. Vincent Kompany csapata azonban hátrányból fordítva, magabiztosan nyert. A klub zsinórban a tizennegyedik bajnoki címét szerezte meg, Kompany pedig edzőként a második egymást követő bajnokságát ünnepelhette.
A számok lenyűgözőek: a Bayern 30 forduló alatt 109 gólt szerzett, ami a bajnokság történetének abszolút rekordja, ráadásul még négy mérkőzés hátravan a szezonból. A liga történetében korábban mindössze kétszer lépte át csapat a százgólos határt, mindkétszer maga a Bayern. A védelem is kiválóan teljesít, hiszen a müncheni együttes eddig mindössze 29 gólt kapott. Ha a hátralévő mérkőzéseiket is megnyerik, beállíthatják a Jupp Heynckes-féle, 2012–2013-as triplázós szezon 91 pontos rekordját.
A támadósor gerincét Harry Kane, Michael Olise és a nyáron érkezett Luis Díaz alkotja. Hárman együtt összesen 59 gólt szereztek idáig. Kane 27 bajnoki mérkőzésen 32 alkalommal talált a kapuba, ami az európai topligák legjobb mutatója. Valamennyi versenysorozatot figyelembe véve már 50 gólnál jár, ezzel jelenleg ő a legeredményesebb játékos Európában.
Kane a Bajnokok Ligájában is folyamatosan szállítja a gólokat. A negyeddöntőben hazai pályán és idegenben is betalált a Real Madrid ellen, ezzel Frank Lamparddal holtversenyben ő a BL egyenes kieséses szakaszának legeredményesebb angol játékosa: mindketten tizenötször voltak eredményesek.
A 31 éves csatár a 2023-as érkezése óta 136 mérkőzésen 139 gólt szerzett a Bayern színeiben. Kiváló formája és a csapattal elért sikerei révén reális esélye lehet az Aranylabda megnyerésére. Ezt a díjat 2001 és Michael Owen sikere óta nem kapta meg angol labdarúgó. Kane maga is elismerte, hogy a végső győzelemhez a Bajnokok Ligáját vagy a nyári világbajnokságot is meg kellene nyernie.
A Bayern figyelme most már a triplázásra fordulhat. A Német Kupában a Bayer Leverkusen, míg a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen játszanak elődöntőt áprilisban. A klub történetében korábban kétszer sikerült a triplázás: 2013-ban és 2020-ban. Ha ez idén is összejön, a Bayern lesz az első európai férficsapat, amely háromszor is végrehajtja ezt a történelmi bravúrt.
-
-
-
