| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Allianz Arena - world-known stadium of Bayern Munich FC. September 2020, Munich - Germany.
Sport

Hatalmas triplára készül a Bayern: vajon minden trófea meglehet idén?

Pénzcentrum
2026. április 20. 15:12

A Bayern München vasárnap a Stuttgart elleni 4–2-es győzelemmel bebiztosította 35. bajnoki címét, így továbbra is esélyes a triplázásra, ráadásul a Bundesliga történetének egyik legdominánsabb szezonját produkálja - írja a BBC Sport.

Miután a Borussia Dortmund szombaton kikapott Hoffenheimben, a Bayernnek elég lett volna a döntetlen is ahhoz, hogy bebiztosítsa a bajnoki címet a német Bundesligában. Vincent Kompany csapata azonban hátrányból fordítva, magabiztosan nyert. A klub zsinórban a tizennegyedik bajnoki címét szerezte meg, Kompany pedig edzőként a második egymást követő bajnokságát ünnepelhette.

A számok lenyűgözőek: a Bayern 30 forduló alatt 109 gólt szerzett, ami a bajnokság történetének abszolút rekordja, ráadásul még négy mérkőzés hátravan a szezonból. A liga történetében korábban mindössze kétszer lépte át csapat a százgólos határt, mindkétszer maga a Bayern. A védelem is kiválóan teljesít, hiszen a müncheni együttes eddig mindössze 29 gólt kapott. Ha a hátralévő mérkőzéseiket is megnyerik, beállíthatják a Jupp Heynckes-féle, 2012–2013-as triplázós szezon 91 pontos rekordját.

Németország  |  2025-2026
Bundesliga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Bayern München
79
2.
Borussia Dortmund
64
3.
RB Leipzig
59
4.
VfB Stuttgart
56
5.
TSG Hoffenheim
54
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Harry Kane
(Bayern München)
32
2.
Deniz Undav
(VfB Stuttgart)
18
3.
Luis Díaz
(Bayern München)
15
4.
Sehrou Guirassy
(Borussia Dortmund)
14
5.
Michael Olise
(Bayern München)
12
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.20.

A támadósor gerincét Harry Kane, Michael Olise és a nyáron érkezett Luis Díaz alkotja. Hárman együtt összesen 59 gólt szereztek idáig. Kane 27 bajnoki mérkőzésen 32 alkalommal talált a kapuba, ami az európai topligák legjobb mutatója. Valamennyi versenysorozatot figyelembe véve már 50 gólnál jár, ezzel jelenleg ő a legeredményesebb játékos Európában.

Kane a Bajnokok Ligájában is folyamatosan szállítja a gólokat. A negyeddöntőben hazai pályán és idegenben is betalált a Real Madrid ellen, ezzel Frank Lamparddal holtversenyben ő a BL egyenes kieséses szakaszának legeredményesebb angol játékosa: mindketten tizenötször voltak eredményesek.

A 31 éves csatár a 2023-as érkezése óta 136 mérkőzésen 139 gólt szerzett a Bayern színeiben. Kiváló formája és a csapattal elért sikerei révén reális esélye lehet az Aranylabda megnyerésére. Ezt a díjat 2001 és Michael Owen sikere óta nem kapta meg angol labdarúgó. Kane maga is elismerte, hogy a végső győzelemhez a Bajnokok Ligáját vagy a nyári világbajnokságot is meg kellene nyernie.

A Bayern figyelme most már a triplázásra fordulhat. A Német Kupában a Bayer Leverkusen, míg a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen játszanak elődöntőt áprilisban. A klub történetében korábban kétszer sikerült a triplázás: 2013-ban és 2020-ban. Ha ez idén is összejön, a Bayern lesz az első európai férficsapat, amely háromszor is végrehajtja ezt a történelmi bravúrt.
Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:12
15:04
14:50
14:45
14:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
2026. április 20.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
6 napja
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 14:50
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:30
Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Agrárszektor  |  2026. április 20. 14:29
Hatalmasat bukhat, aki nem teszi meg ezt a bejelentést itthon