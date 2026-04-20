Győzelem vagy megsemmisülés: kirúghatják az Arsenal edzőjét?

Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt, ráadásul a manchesteriek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Bryan Robson egykori Premier League-menedzser szerint Mikel Arteta pozíciója egyre inkább veszélybe kerülhet - tudósított a Mirror.

A találkozón először Rayan Cherki talált be, majd Kai Havertz egyenlített pár percen belül. A végső szót azonban Erling Haaland mondta ki: a norvég csatár a 70. percben szerezte meg a győztes találatot. Az Arsenal csatára, Kai Havertz a hajrában egy hatalmas ziccert is elhibázott, amikor fejese a kapu fölé szállt. Amennyiben a City szerdán győz a Burnley otthonában, augusztus közepe óta először állhat a tabella élére.

Az Arsenal helyzete heteken belül drámaian megváltozott. A szezon korábbi szakaszában még reális lehetőségként merült fel a négy trófea megnyerése, ám azóta elveszítették a Ligakupa döntőjét, és kiestek az FA-kupából is. Mostanra a bajnoki előnyük minimálisra zsugorodott, miközben a Bajnokok Ligája elődöntőjében még az Atlético Madrid is vár rájuk.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 230M Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 33 21 7 5 63 26 37 70 2. Manchester City 32 20 7 5 65 29 36 67 3. Manchester United 33 16 10 7 58 45 13 58 Adatlap létrehozva: 2026.04.20.

Bryan Robson, aki korábban a Middlesbrough és a West Bromwich Albion kispadján is ült, a Bet St George-nak nyilatkozott a kialakult helyzetről. A szakember elmondta, hogy az Arsenal a szezon elején komoly összegeket költött a keret megerősítésére. Emellett tehetséges fiatalok is beértek, így a klubvezetés elvárásai kifejezetten magasak lehetnek.

Ha Arteta idén sem nyer semmit, hatalmas nyomás nehezedik majd rá

- tette hozzá Robson.

Az elmúlt három idényben az Arsenal rendre harcban állt a bajnoki címért, ám kétszer is elszalasztotta az elsőséget a hajrában. A londoni klub így immár több mint húsz éve nem nyert angol bajnokságot. Arteta egyetlen jelentősebb trófeája az Ágyúsok menedzsereként a 2019-es FA-kupa, bár emellett két Angol Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett.

A vereség ellenére a spanyol szakvezető magabiztosan értékelt.

Tudom, hogy milyen szintet képvisel ez a csapat. Három pont az előnyünk, és még öt mérkőzés van hátra, tehát minden nyitott. Tudjuk, mennyire akarjuk a sikert, és nem fogunk megállni

- mondta Arteta a mérkőzést követően.