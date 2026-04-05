Itthon a Debrecen fogadja a Ferencvárost, míg Európában az Inter–Roma és a Monaco–Marseille párharc ígérkezik a nap fénypontjának.
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után. A védő elismerte, hogy a játékosok egy ponton egyszerűen feladták a küzdelmet - írta meg a BBC Sport.
A szombati, Etihad Stadionban rendezett mérkőzésen a Liverpool az első félidő közepéig felvette a ritmust a hazaiakkal. A City azonban egy 18 perces, a szünetet is átívelő időszak alatt négy gólt szerezve szétverte ellenfelét.
A gólözönt a liverpooli kapitány, Virgil van Dijk szabálytalansága indította el, amikor a holland védő felrúgta Nico O'Reillyt. A megítélt büntetőből Erling Haaland szerezte meg a vezetést. A norvég csatár a második félidőben mesterhármast ért el, miután közben Antoine Semenyo is betalált.
Csak bocsánatot tudok kérni a szurkolóktól azért, amit mutattunk, különösen a második félidőben. Az öltözőből azzal a szándékkal jöttünk ki, hogy minél hamarabb szépítünk, és megfordítjuk a meccset. Aztán pont az ellenkezője történt. Háromgólos hátrányból felállni ezen a pályán nyilvánvalóan nagyon nehéz. Feladni azonban sosem szabad, és most talán mégis ez történt
– mondta a 34 éves van Dijk.
A vereséggel a Liverpool egyetlen esélye a trófeaszerzésre ebben az idényben a Bajnokok Ligája maradt. A kudarc ugyanakkor tovább növeli a nyomást Arne Sloton: a holland menedzser tavaly, az első évében még bajnoki címet nyert a csapattal, idén viszont a Premier League-ben csupán az ötödik helyen áll az együttes.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Van Dijk a menedzserrel kapcsolatban így fogalmazott: "Ez közös felelősség. Nyilván ő a menedzser, de mi vagyunk a pályán, nekünk kell elvégeznünk a feladatunkat." A csapatkapitány hozzátette, hogy mostantól három kulcsfontosságú mérkőzés vár rájuk: szerdán a Paris Saint-Germain vendégeként lépnek pályára a BL-negyeddöntő első meccsén. A két BL-összecsapás között pedig a Fulhamet fogadják a bajnokságban, ahol a következő idényre szóló BL-indulás kiharcolása a tét.
Ha ki akarunk hozni valamit ebből a szezonból, akkor a következő három meccsen valami különlegeset kell nyújtanunk. A szezon mintegy háromnegyede során rendszeresen alulmaradtunk azokon a mérkőzéseken, ahol intenzitásban vagy akaratban felülmúltak minket. Mindenkinek magába kell néznie
– jelentette ki van Dijk.
