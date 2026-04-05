2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre

Pénzcentrum
2026. április 5. 18:33

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után. A védő elismerte, hogy a játékosok egy ponton egyszerűen feladták a küzdelmet - írta meg a BBC Sport.

A szombati, Etihad Stadionban rendezett mérkőzésen a Liverpool az első félidő közepéig felvette a ritmust a hazaiakkal. A City azonban egy 18 perces, a szünetet is átívelő időszak alatt négy gólt szerezve szétverte ellenfelét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gólözönt a liverpooli kapitány, Virgil van Dijk szabálytalansága indította el, amikor a holland védő felrúgta Nico O'Reillyt. A megítélt büntetőből Erling Haaland szerezte meg a vezetést. A norvég csatár a második félidőben mesterhármast ért el, miután közben Antoine Semenyo is betalált.

Csak bocsánatot tudok kérni a szurkolóktól azért, amit mutattunk, különösen a második félidőben. Az öltözőből azzal a szándékkal jöttünk ki, hogy minél hamarabb szépítünk, és megfordítjuk a meccset. Aztán pont az ellenkezője történt. Háromgólos hátrányból felállni ezen a pályán nyilvánvalóan nagyon nehéz. Feladni azonban sosem szabad, és most talán mégis ez történt

– mondta a 34 éves van Dijk.

FA Kupa
Manchester City
4
0
Liverpool
Félidő: 2-0
2026. április 4. szombat 13:45
|
Etihad Stadium, Manchester
Hazai gólszerzők
39' Erling Haaland (11-esből), 47' Erling Haaland, 50' Antoine Semenyo, 57' Erling Haaland
Vendég gólszerzők
47
Labdabirtoklási arány
53
86
Támadások
103
31
Veszélyes támadások
60
7
Kaput eltaláló lövések
5
2
Kaput elkerülő lövések
3
4
Szögletek
2
3
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
1
2
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.04.05.

A vereséggel a Liverpool egyetlen esélye a trófeaszerzésre ebben az idényben a Bajnokok Ligája maradt. A kudarc ugyanakkor tovább növeli a nyomást Arne Sloton: a holland menedzser tavaly, az első évében még bajnoki címet nyert a csapattal, idén viszont a Premier League-ben csupán az ötödik helyen áll az együttes.

Van Dijk a menedzserrel kapcsolatban így fogalmazott: "Ez közös felelősség. Nyilván ő a menedzser, de mi vagyunk a pályán, nekünk kell elvégeznünk a feladatunkat." A csapatkapitány hozzátette, hogy mostantól három kulcsfontosságú mérkőzés vár rájuk: szerdán a Paris Saint-Germain vendégeként lépnek pályára a BL-negyeddöntő első meccsén. A két BL-összecsapás között pedig a Fulhamet fogadják a bajnokságban, ahol a következő idényre szóló BL-indulás kiharcolása a tét.

Ha ki akarunk hozni valamit ebből a szezonból, akkor a következő három meccsen valami különlegeset kell nyújtanunk. A szezon mintegy háromnegyede során rendszeresen alulmaradtunk azokon a mérkőzéseken, ahol intenzitásban vagy akaratban felülmúltak minket. Mindenkinek magába kell néznie

 – jelentette ki van Dijk.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #meccs #bajnokok ligája #liverpool #angol foci #manchester city #vereség #arne slot #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
