Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sport

A pénz nem tud játszani: hiába a dollárszázmilliós fizetések, tizenegyedszer is kikapott a baseballcsapat

2026. április 20. 18:43

A New York Mets esete bizonyítja, hogy a pénz nem feltétlenül hoz boldogságot. Az MLB második legdrágább csapata 381 millió dolláros bérkerettel a háta mögött vasárnap zsinórban a tizenegyedik vereségét szenvedte el. Ezzel egyhuzamban már a harmadik párharcukat bukták el - számolt be a The Guardian.

A Mets vasárnap a Chicago Cubs ellen különösen fájdalmas módon kapott ki. A kilencedik játékrészben még 1-0-ra vezettek, ám egykori játékosuk, Michael Conforto egyenlített a Cubsnak. A tizedik inningben aztán egy másik volt Mets-játékos, Pete Crow-Armstrong szerezte meg a chicagóiak győztes pontját Nico Hoerner áldozati ütése után. "Ez az érzés szívás" - fogalmazott a meccs után Francisco Lindor, a csapat shortstopja. Carlos Mendoza menedzser is elismerte a helyzet súlyosságát: "Tizenegy vereség rengeteg, akár áprilisban, akár a szezon bármely pontján történik."

A mostani vereségsorozat a klub 2002 óta tapasztalt leghosszabb ilyen szériája. A csapat mindössze 19 pontot szerzett a tizenegy meccs alatt. A zuhanás különösen fájdalmas a 2025-ös szezon fényében. A Mets ekkor az év elején még a liga legjobb mérlegével büszkélkedhetett, majd teljesen összeroppant, és végül lemaradt a rájátszásról.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A tavalyi csalódás után David Stearns általános menedzser a veteránok és az edzői stáb jelentős részét lecserélte. A megújult csapat azonban egyelőre a korábbiaknál is gyengébben teljesít. A vasárnapi vereséggel a Mets 7-15-ös mérleggel a liga legrosszabb csapata lett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Halvány reménysugárt jelenthet, hogy a csapat sztárjátékosa, Juan Soto a jövő héten visszatérhet a sérüléséből. Lindor ugyanakkor óva intett attól, hogy mindent egyetlen emberre tegyenek fel. "Ha visszajön is, akkor is nekünk kell megoldanunk a dolgokat. Igazságtalan lenne mindent rá pakolni" - hangsúlyozta a játékos.
