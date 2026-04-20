Hatalmas változások a hokiválogatott keretében: máris elköszöntek hét játékostól, így áll most a vb-felkészülés

Jelentősen átalakult az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott kerete. A szakmai stáb hét játékostól elköszönt, tízen viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz. A felkészülést a Tüskecsarnokban folytató együttes a napokban kettéválik, hogy párhuzamosan mérkőzzön meg Svájc és Japán válogatottjával.

A magyar csapat a lengyelek elleni felemás felkészülési mérkőzéseket követően szűkítette a névsort. A válogatott egy 4–0-s vereséggel és egy 3–2-es, hosszabbításos győzelemmel zárta a párharcot. A keretszűkítés során kikerült a csapatból három hátvéd: Dóczi Zsombor, Farkas Olivér és Szivák Gergő. Szintén távozott négy csatár: Kiss Patrik, Páterka Bence, Szabó Rácz Maxim és Vértes Nátán.

Ezzel egy időben újabb játékosok érkeznek az edzőtáborba. A héten bekapcsolódik a munkába Garát Zsombor, Horváth Alex, Szongoth Döme, Nemes Márton, Papp Kristóf, Sebők Balázs, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás és Vincze Péter, valamint az újonc Péter Donát is. Az Erste Ligában aranyérmes Gyergyói HK két jégkorongozója, Ambrus Gergő és Fejes Nándor ugyanakkor sérülés miatt kénytelen kihagyni a világbajnokságot.

A válogatott hétfőtől a budapesti Tüskecsarnokban edz, majd a keret hamarosan kettéválik. A csapat egyik fele csütörtökön és pénteken Bielben lép jégre a világbajnoki ezüstérmes és házigazda Svájc ellen. A többiek itthon maradnak, és pénteken Szombathelyen, szombaton pedig Győrben fogadják a japán válogatottat.

A válogatott jelenlegi kerete a következő:

Kapusok: Bálizs Bence, Hegedüs Levente, Nagy Kristóf, Vay Ádám.

Hátvédek: Csollák Márkó, Franyó Krisztián, Garát Zsombor, Hadobás Zétény, Horváth Alex, Horváth Donát, Horváth Milán, Kiss Roland, Nagy Dominik, Ortenszky Tamás, Stipsicz Bence, Szabó Bence, Szathmáry Simon, Szongoth Döme, Tornyai Gábor, Tóth Gergely, Vén Bendegúz.

Csatárok: Ambrus Csongor, Bartalis István, Dobos Bendegúz, Erdély Csanád, Farkas László, Fehér Kolos, Hári János, Horváth Bence, Keresztes Levente, Laskawy Ferenc, Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Mihalik Gergő, Molnár Bálint, Molnár Dávid, Nagy Krisztián, Nemes Márton, Németh Kristóf, Papp Kristóf, Péter Donát, Rapos Gergely, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Schlekmann Márk, Sebők Balázs, Sofron István, Terbócs István, Vincze Péter.

A válogatott további felkészülési programja:

Április 23., csütörtök: Svájc–Magyarország (Biel, 19:45)

Április 24., péntek: Svájc–Magyarország (Biel, 19:45) és Magyarország–Japán (Szombathely, 19:00)

Április 25., szombat: Magyarország–Japán (Győr, 18:00)

Május 1., péntek: Norvégia–Magyarország (Koppenhága, 14:00)

Május 2., szombat: Dánia–Magyarország (Koppenhága, 15:00)

Május 7., csütörtök: Szlovénia–Magyarország (Bled, 18:30)

Május 13., szerda: Kanada–Magyarország (Neuchatel, 19:00)

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA