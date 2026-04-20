2026. április 20. hétfő Tivadar
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 16.Schlekmann Márk (b) és a lengyel Mikolaj Syty a Magyarország - Lengyelország férfi jégkorong vb-felkészülési mérkőzésen a Megyeri úti jégcsarnokban 2026. április 16-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Hatalmas változások a hokiválogatott keretében: máris elköszöntek hét játékostól, így áll most a vb-felkészülés

Pénzcentrum
2026. április 20. 16:23

Jelentősen átalakult az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott kerete. A szakmai stáb hét játékostól elköszönt, tízen viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz. A felkészülést a Tüskecsarnokban folytató együttes a napokban kettéválik, hogy párhuzamosan mérkőzzön meg Svájc és Japán válogatottjával.

A magyar csapat a lengyelek elleni felemás felkészülési mérkőzéseket követően szűkítette a névsort. A válogatott egy 4–0-s vereséggel és egy 3–2-es, hosszabbításos győzelemmel zárta a párharcot. A keretszűkítés során kikerült a csapatból három hátvéd: Dóczi Zsombor, Farkas Olivér és Szivák Gergő. Szintén távozott négy csatár: Kiss Patrik, Páterka Bence, Szabó Rácz Maxim és Vértes Nátán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel egy időben újabb játékosok érkeznek az edzőtáborba. A héten bekapcsolódik a munkába Garát Zsombor, Horváth Alex, Szongoth Döme, Nemes Márton, Papp Kristóf, Sebők Balázs, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás és Vincze Péter, valamint az újonc Péter Donát is. Az Erste Ligában aranyérmes Gyergyói HK két jégkorongozója, Ambrus Gergő és Fejes Nándor ugyanakkor sérülés miatt kénytelen kihagyni a világbajnokságot.

A válogatott hétfőtől a budapesti Tüskecsarnokban edz, majd a keret hamarosan kettéválik. A csapat egyik fele csütörtökön és pénteken Bielben lép jégre a világbajnoki ezüstérmes és házigazda Svájc ellen. A többiek itthon maradnak, és pénteken Szombathelyen, szombaton pedig Győrben fogadják a japán válogatottat.

Friss és élő sporteredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon: KATTINTS!

A válogatott jelenlegi kerete a következő:

Kapusok: Bálizs Bence, Hegedüs Levente, Nagy Kristóf, Vay Ádám.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hátvédek: Csollák Márkó, Franyó Krisztián, Garát Zsombor, Hadobás Zétény, Horváth Alex, Horváth Donát, Horváth Milán, Kiss Roland, Nagy Dominik, Ortenszky Tamás, Stipsicz Bence, Szabó Bence, Szathmáry Simon, Szongoth Döme, Tornyai Gábor, Tóth Gergely, Vén Bendegúz.

Csatárok: Ambrus Csongor, Bartalis István, Dobos Bendegúz, Erdély Csanád, Farkas László, Fehér Kolos, Hári János, Horváth Bence, Keresztes Levente, Laskawy Ferenc, Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Mihalik Gergő, Molnár Bálint, Molnár Dávid, Nagy Krisztián, Nemes Márton, Németh Kristóf, Papp Kristóf, Péter Donát, Rapos Gergely, Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Schlekmann Márk, Sebők Balázs, Sofron István, Terbócs István, Vincze Péter.

A válogatott további felkészülési programja:

  • Április 23., csütörtök: Svájc–Magyarország (Biel, 19:45)
  • Április 24., péntek: Svájc–Magyarország (Biel, 19:45) és Magyarország–Japán (Szombathely, 19:00)
  • Április 25., szombat: Magyarország–Japán (Győr, 18:00)
  • Május 1., péntek: Norvégia–Magyarország (Koppenhága, 14:00)
  • Május 2., szombat: Dánia–Magyarország (Koppenhága, 15:00)
  • Május 7., csütörtök: Szlovénia–Magyarország (Bled, 18:30)
  • Május 13., szerda: Kanada–Magyarország (Neuchatel, 19:00)

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#magyarország #svájc #sport #magyar válogatott #meccs #japán #világbajnokság #kanada #jégkorong #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
