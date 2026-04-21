Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Győr, 2026. április 19.Az ETO FC játékosai ünnepelnek a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2026. április 19-én. A Győr 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost.MTI/Vas
Sport

Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

MTI
2026. április 21. 16:23

Az elmúlt tíz év legnézettebb élvonalbeli futballmérkőzése lett a vasárnapi Győr–Ferencváros rangadó. A hazaiak 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. Ezzel a sikerrel a győriek fontos lépéselőnybe kerültek a bajnoki címért folytatott küzdelemben.

Az M4 Sport adatai szerint az összecsapást 358 747-en követték figyelemmel. A sportcsatorna történetében mindössze egyetlen magyar bajnoki meccs vonzott ennél is több nézőt: a 2015-ös Ferencváros–Újpest derbit közel 415 ezren látták.

A legnézettebb hazai futballközvetítések történelmi toplistájának élmezőnyét nagyrészt a Ferencváros és az Újpest összecsapásai uralják. Az első ötben a mostani győri rangadón kívül csak egyetlen más párosítás kapott helyet: a Budapest Honvéd és a Videoton 2017-es, bajnoki aranyról döntő szezonzárója.

A vasárnapi kiemelt érdeklődés nem volt véletlen, hiszen a bajnoki aranyérem volt a tét. A megszerzett három ponttal az ETO FC három fordulóval a szezon vége előtt meglépett üldözőjétől: a dunántúli csapat  hárompontos előnyre tett szert a legutóbbi hét bajnokságot megnyerő Ferencvárossal szemben.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
62
2.
Ferencváros
59
3.
Debreceni VSC
49
4.
Zalaegerszegi TE
48
5.
Paksi FC
47
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
15
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
13
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.21.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
#magyarország #foci #sport #győr #labdarúgás #nézettség #nézettségi adatok #magyar labdarúgás #magyar bajnokság #NB I #ferencváros #Fizz liga

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
1
5 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 16:17
Ennyi lehet az új köztársasági elnök fizetése: a mandátuma öt évre szól, ezek lesznek a feladatai
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 16:02
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
Agrárszektor  |  2026. április 21. 16:32
Ez húzós lesz a magyar kerttulajdonosoknak: váratlan kiadásra számíthatnak