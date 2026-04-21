Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

Az elmúlt tíz év legnézettebb élvonalbeli futballmérkőzése lett a vasárnapi Győr–Ferencváros rangadó. A hazaiak 1–0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. Ezzel a sikerrel a győriek fontos lépéselőnybe kerültek a bajnoki címért folytatott küzdelemben.
Az M4 Sport adatai szerint az összecsapást 358 747-en követték figyelemmel. A sportcsatorna történetében mindössze egyetlen magyar bajnoki meccs vonzott ennél is több nézőt: a 2015-ös Ferencváros–Újpest derbit közel 415 ezren látták.
A legnézettebb hazai futballközvetítések történelmi toplistájának élmezőnyét nagyrészt a Ferencváros és az Újpest összecsapásai uralják. Az első ötben a mostani győri rangadón kívül csak egyetlen más párosítás kapott helyet: a Budapest Honvéd és a Videoton 2017-es, bajnoki aranyról döntő szezonzárója.
A vasárnapi kiemelt érdeklődés nem volt véletlen, hiszen a bajnoki aranyérem volt a tét. A megszerzett három ponttal az ETO FC három fordulóval a szezon vége előtt meglépett üldözőjétől: a dunántúli csapat hárompontos előnyre tett szert a legutóbbi hét bajnokságot megnyerő Ferencvárossal szemben.
címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
