Nem az AI veszi el a munkánkat (x)

2026. április 20. hétfő Tivadar
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nem az AI veszi el a munkánkat
HRCENTRUM

Nem az AI veszi el a munkánkat

PR
2026. április 20. 05:00

Nem a mesterséges intelligencia, hanem annak használata alakítja át a munkaerőpiacot – erre jutott a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a HOPE4AI projekt keretében készült kutatása alapján.

Sokan még mindig technológiai kérdésként tekintenek az AI-ra, az MGYOSZ szerint azonban ez félrevezető. A szervezet legfrissebb kutatása azt mutatja: a mesterséges intelligencia bevezetése elsősorban nem IT-, hanem vezetői kérdés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az AI terjedésének folyamata nem robbanásszerű. Hatása inkább fokozatosan, „beszivárgó” módon jelenik meg: egyedi kísérletek és elszigetelt sikerek látszanak, miközben rendszerszintű változásokról még nem beszélhetünk. Ugyanakkor, miközben a változás nem látványos, a különbségek már most kezdenek kialakulni a vállalatok között. Egyes cégek aktívan kísérleteznek és beépítik az AI-t a működésükbe, míg mások kivárnak, ezzel a lemaradásukat is kockáztatva.

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a mesterséges intelligencia nem szünteti meg tömegesen a munkahelyeket, sokkal inkább átalakítja azokat. A technológia jellemzően nem kiváltja, hanem kiegészíti az emberi munkát, az ember–gép együttműködés válik meghatározóvá. A magyar tapasztalatok ezt erősítik: az AI eddig inkább bővítette, mint csökkentette a foglalkoztatást, miközben a munkavállalók jelentős része továbbra is tart az állásvesztéstől. A változás jól észlelhető módon a munkakörök szintjén jelenik meg. A kutatás szerint a rutinszerű, ismétlődő feladatok – amilyen például az adatrögzítés vagy a pénztári munka – a leginkább érintettek, míg a komplexebb, soktényezős emberi döntést vagy kreativitást igénylő munkák jóval kevésbé veszélyeztetettek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérdés már nem az, hogy egy vállalat használ-e AI-t, hanem az, hogy mikor kezdi el bevezetni, és mire használja. A korai alkalmazók már most konkrét területeken vetik be a technológiát – a toborzás támogatásában, ügyfélszolgálati folyamatokban, termelési adatok elemzésében vagy döntéstámogatásban. A valódi különbséget azonban nem pusztán a használat ténye adja, hanem az, hogy ez a működés mennyire épül be a szervezet egészébe, a vezetői döntésektől a mindennapi munkavégzésig.

A kutatás egyik legmarkánsabb megállapítása szerint nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkánkat, hanem az, aki nálunk hatékonyabban tudja használni. Ezért Magyarországon most nem az a kérdés, hogy az AI mikor alakítja át a munkaerőpiacot, hanem az, ki tanul meg időben bánni vele.

A teljes kutatási anyag itt érhető el: https://mgyosz.hu/szakmaanyagok/HU-Hope4AI-Skillscape-Research.php

A HOPE4AI projektet az Európai Unió finanszírozza.

A tartalomért kizárólag a szerzőként terheli a felelősség.

Az Európai Biztosság vagy az Európai Unió bármely szerve nem felelős a benne foglalt információk tartalmáért.

(x)
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
HR BLOGGER
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

Több kisokos

