Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Nem a mesterséges intelligencia, hanem annak használata alakítja át a munkaerőpiacot – erre jutott a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a HOPE4AI projekt keretében készült kutatása alapján.
Sokan még mindig technológiai kérdésként tekintenek az AI-ra, az MGYOSZ szerint azonban ez félrevezető. A szervezet legfrissebb kutatása azt mutatja: a mesterséges intelligencia bevezetése elsősorban nem IT-, hanem vezetői kérdés.
Az AI terjedésének folyamata nem robbanásszerű. Hatása inkább fokozatosan, „beszivárgó” módon jelenik meg: egyedi kísérletek és elszigetelt sikerek látszanak, miközben rendszerszintű változásokról még nem beszélhetünk. Ugyanakkor, miközben a változás nem látványos, a különbségek már most kezdenek kialakulni a vállalatok között. Egyes cégek aktívan kísérleteznek és beépítik az AI-t a működésükbe, míg mások kivárnak, ezzel a lemaradásukat is kockáztatva.
A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a mesterséges intelligencia nem szünteti meg tömegesen a munkahelyeket, sokkal inkább átalakítja azokat. A technológia jellemzően nem kiváltja, hanem kiegészíti az emberi munkát, az ember–gép együttműködés válik meghatározóvá. A magyar tapasztalatok ezt erősítik: az AI eddig inkább bővítette, mint csökkentette a foglalkoztatást, miközben a munkavállalók jelentős része továbbra is tart az állásvesztéstől. A változás jól észlelhető módon a munkakörök szintjén jelenik meg. A kutatás szerint a rutinszerű, ismétlődő feladatok – amilyen például az adatrögzítés vagy a pénztári munka – a leginkább érintettek, míg a komplexebb, soktényezős emberi döntést vagy kreativitást igénylő munkák jóval kevésbé veszélyeztetettek.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérdés már nem az, hogy egy vállalat használ-e AI-t, hanem az, hogy mikor kezdi el bevezetni, és mire használja. A korai alkalmazók már most konkrét területeken vetik be a technológiát – a toborzás támogatásában, ügyfélszolgálati folyamatokban, termelési adatok elemzésében vagy döntéstámogatásban. A valódi különbséget azonban nem pusztán a használat ténye adja, hanem az, hogy ez a működés mennyire épül be a szervezet egészébe, a vezetői döntésektől a mindennapi munkavégzésig.
A kutatás egyik legmarkánsabb megállapítása szerint nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkánkat, hanem az, aki nálunk hatékonyabban tudja használni. Ezért Magyarországon most nem az a kérdés, hogy az AI mikor alakítja át a munkaerőpiacot, hanem az, ki tanul meg időben bánni vele.
A teljes kutatási anyag itt érhető el: https://mgyosz.hu/szakmaanyagok/HU-Hope4AI-Skillscape-Research.php
A HOPE4AI projektet az Európai Unió finanszírozza.
A tartalomért kizárólag a szerzőként terheli a felelősség.
Az Európai Biztosság vagy az Európai Unió bármely szerve nem felelős a benne foglalt információk tartalmáért.
(x)
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
Mennyire tartanak az emberek attól, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot? Sokan úgy érzik, hogy a probléma inkább „globális”, mint személyes.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
A lista azt mutatja, hogy az inflációval korrigált keresetek növekedésében több korábban felzárkózó gazdaság is megelőzte a fejlettebb nyugati államokat.
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
Bár az év eleje hagyományosan a bérrendezések időszaka, idén a versenyszféra dolgozóinak kevesebb mint fele (48%) részesült emelésben.
Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai.
A rugalmas és hibrid munkavégzés ma már nem kényelmi kérdés, hanem a munkaerőpiac egyik kulcsa:
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
Szokatlan, de igen ötletes álláskereső hirdetésbe futhattak bele a napokban azok, akik a budapesti Frankel Leó úton sétálgattak.
Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
Csak nehezebbé vált a dolgozók helyzete 2025-ben, a munkáltatók alkalmazkodókészsége lassan kimerül, a mozgásterük egyre szűkül a Hays Salary Guide 2026-os kiadványa szerint.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
Ennyit lehet keresni a Sparnál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.
Bár az elmúlt évtizedekben rugalmasabbá vált a társadalmi gondolkodás, a magyarok túlnyomó többsége szerint a munkaerőpiacon ma is élesen elkülönülnek a "fiús" és "lányos" szakmák.
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
A bértranszparencia-irányelv a toborzási és felvételi folyamatoktól kezdve a munkavállalói béradatok kezeléséig és hozzáférhetőségéig minden területet érint.
Piaci okok miatt akár 150 saját, illetve legalább 50 kölcsönzött munkavállalójától is megválik a Siemens Energy a budapesti transzformátorgyárában.
Ennyi Orbán Viktor havi fizetése 2026-ban: mutatjuk, hogyan jön ki a bruttó 8 millió forint feletti összeg, és mekkora a magyar miniszterelnök vagyona idén.
Tízéves csúcsra ért egy kritikus magyar adat: eddig tartott a kegyelmi időszak, aggasztó fordulat következik
Tízéves csúcs közelébe emelkedett a magyar munkanélküliség 2026 elején, igaz, EU-s szinten ez még nem ad aggodalomra okot, de a trend ijesztő.
Ezzel a papírral keresi most degeszre magát rengeteg magyar dolgozó: évi sok millióval kapnak emiatt többet
A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon.
A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia.
Rengeteg magyar dolgozónak jár fizetett távollét a választás idején: kevesen tudják, mit kell tenni érte
A 2026-os országgyűlési választások idején a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a választási feladatokat ellátó munkavállalóik munkavégzés alóli mentesülésére.
Kiszivárogtak a béradatok: egykori pincérek és tanárok visznek haza milliókat ebben a hazai szektorban
A junior informatikusok havi bruttó átlagfizetése jelenleg 833 ezer forint, míg a 2–4 éves tapasztalattal rendelkezők már átlagosan 1,05 millió forintot keresnek.
Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
Melyik országok fizetik a legmagasabb és legalacsonyabb minimálbért? Hogyan helyezkedik el Magyarország a rangsorban? De miért árnyalja a képet a vásárlóerő? Megmutatjuk!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.