Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Gurney a kórház folyosóján
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet

2026. április 6. 13:46

Válságosra fordult a nemrég szívinfarktust kapott legendás román futballedző, Mircea Lucescu állapota. A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják. Az orvosok már csak a csodában bíznak - tudósított a Nemzeti Sport.

A Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórház tájékoztatása szerint a tréner állapota a hétvégén tovább romlott. Emiatt az éjszaka folyamán átszállították az intenzív osztályra. A legnagyobb román sportlap, a Gazeta Sporturilor (GSP) beszámolója alapján Lucescut jelenleg is ott ápolják, és mesterséges kómában tartják.

Ovidiu Ioanitoaia, a GSP igazgatója megerősítette a kritikus helyzetet. Elmondta, hogy a szakember mélyaltatásban, rendkívül súlyos állapotban van. Hangsúlyozta, hogy most az a legjobb, ha imádkoznak érte, és bíznak a csodában. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy ezekben a nehéz órákban tartsák tiszteletben a család fájdalmát.

Románia
Romania
Piaci érték: 97,20M €
Edző: Mircea Lucescu
Adatlap létrehozva: 2026.04.06.

Lucescu a román válogatott élén két időszakot is eltöltött. Először az 1980-as években irányította a nemzeti tizenegyet, amelyet 1984-ben története során először kivezetett az Európa-bajnokságra. Második kapitányi ciklusa 2024 augusztusában kezdődött. A csapat azonban végül lemaradt a nyári tornáról a Törökország elleni vesztes pótselejtező miatt a múlt heti pótselejtezőn. Lucescu harcáról a betegséggel, és arról, hogy a kórházban is készült a sorsdöntő meccsre, mi is írtunk nemrég:

Kórházban készül a sorsdöntő meccsre a válogatott kapitánya: nem áll félre, a betegség sem győzheti le
A nyolcvanéves Mircea Lucescu súlyos egészségügyi problémákkal küzd, mégsem hajlandó elhagyni a román válogatottat a világbajnoki pótselejtező előtt.

 
