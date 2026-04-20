Elképesztő botrány a fociderbin: gumilövedék, verekedés volt a meccsen, fél órát sem tartott + videó
Félbeszakadt a paraguayi labdarúgó-bajnokság szuperrangadója, miután a rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be a lelátón kialakult összecsapások miatt. A mérkőzést a 29. percben, 0-0-s állásnál kellett végleg leállítani - írta a BBC Sport.
Vasárnap súlyos rendbontás tört ki az Olimpia és a Cerro Porteño közötti bajnoki mérkőzésen az asuncióni Defensores del Chaco Stadionban. Szemtanúk beszámolója alapján a zavargás akkor kezdődött, amikor petárdákat robbantottak a vendég Cerro Porteño szurkolóinak fenntartott szektorban. A rendőrség gumilövedékekkel és könnygázzal próbálta megfékezni a tömeget. Ennek ellenére több száz néző menekült a játéktérre.
A hatóságok mintegy száz embert vettek őrizetbe. Arról egyelőre nincs információ, hogy a szurkolók közül megsérült-e valaki. A rendőrség ugyanakkor hat sérült rendőrről számolt be, akik közül egynek súlyos az állapota. David Torales, egy helyi kórház szóvivője szerint a rendfenntartók fejsérüléseket, valamint vágott és feltételezhetően szúrt sebeket is szenvedtek. A durva balhéról itt egy videó:
El tercer mundo Paraguay— Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 20, 2026
El superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido por incidentes riñas en el estadop pic.twitter.com/QEIlgINrlG
A rendőrség közleménye szerint nagy erőkkel dolgoznak a zavargást kirobbantó személyek azonosításán. Céljuk, hogy a felelősöket felelősségre vonják, és kitiltsák őket a jövőbeli sportrendezvényekről.
A paraguayi első osztályú labdarúgó-bajnokság, a División de Honor élén hat pont a különbség a listavezető Olimpia és a második helyezett Cerro Porteño között. Utóbbi együttes nyerte a tavalyi Clausura-bajnokságot. A Paraguayi Labdarúgó-szövetség (APF) szabályzata alapján a félbeszakadt mérkőzést zöld asztalnál annak a csapatnak kell elveszítenie, amelynek szurkolói a zavargásért felelősek.
Rodrigo Nogues, az Olimpia elnöke bejelentette, hogy klubja a fegyelmi bizottságtól kéri a győzelemért járó három pont odaítélését. Ezzel szemben Blas Reguera, a Cerro Porteño elnöke úgy érvel, hogy a stadion biztonságáért a rendező hazai csapat, vagyis az Olimpia a felelős. Ez a körülmény pedig tovább bonyolíthatja a fegyelmi bizottság végső döntését.
-
-
-
