Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki. A tét nemcsak egy új városrész létrejötte, hanem az is, hogy felülírhatók-e a jelenlegi várostervek és mennyire szorulnak háttérbe a zöld és rekreációs funkciók Budapest egyik különleges területén. A Pénzcentrum megkereste a szóban forgó kerületeket és a fővárost is.
Alapjaiban változhat meg a budapesti Népsziget jövője. A választás előtt derült ki, hogy a terület egy több ezer lakásos ingatlanfejlesztés helyszíne lehet, miután a leköszönő kormány kiemelt beruházássá nyilvánított egy ide tervezett projektet. A tervek szerint nagyjából 3000 lakás épülhet az észak-pesti Duna-parton. A beruházás az Otthon Start programhoz kapcsolódik, amelynek célja, hogy növelje a megfizethető lakások számát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új lakások egy részét kedvezőbb áron kell piacra dobni.
A fejlesztés az Újpesti vasúti hídtól északra, az Újpesti-öböl észak-nyugati, valamint északi részén lévő egykori hajójavító és kikötő épületeket, valamint a volt lovarda környékét érinti, ahol olyan lakásépítési és vegyes funkciójú fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek a kormányzati szabályok alapján eltérhetnek a jelenleg hatályos fővárosi és kerületi előírásoktól.
A lépték nem szokványos. Egy ekkora fejlesztés már egy kisebb városrésznek felel meg, ami jelentősen átalakítaná a jelenlegi, inkább rekreációs funkciójú területet, nem meglepő, hogy a döntés gyors reakciókat váltott ki. A legfontosabb kifogás, hogy a projekt mögött egyelőre nem látszanak a szükséges közlekedési fejlesztések. Egy több ezer lakásos negyed komoly forgalmat generálna, amit a jelenlegi úthálózat nehezen kezelne.
Az is vitát okoz, hogy a kiemelt státusz csökkenti az önkormányzati mozgásteret. Így a főváros és a kerület kisebb beleszólást kap a részletekbe, miközben a terület a jelenlegi várostervekben inkább zöld és szabadidős zónaként szerepel. Az időzítés sem maradt visszhang nélkül, hiszen a döntés közvetlenül a választási időszak előtt született, ráadásul nem egyedi esetről van szó. Több hasonló lakásprojekt is kiemelt státuszt kapott egyszerre országszerte.
A háttérben erős piaci nyomás állhat. Budapesten az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már meghaladja a 2 millió forintot. A kereslet továbbra is élénk, miközben a kínálat szűk. Ez magyarázza, hogy a fejlesztők és a döntéshozók új beépíthető területek felé fordulnak.
Rengeteg kockázat
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője elmondta a beruházással kapcsolatban, hogy a kormány úgy nyilvánította kiemelt beruházássá a projektet, hogy közben nem készült hozzá érdemi közlekedési koncepció. Szerinte egy több ezer lakásos fejlesztés jelentős forgalmat hoz, amit a jelenlegi úthálózat nem tud kezelni. Kiemelte, hogy a Népsziget megközelítése ma is korlátozott, és már most is szűk keresztmetszetek vannak a környéken.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiemelt státusz miatt a főváros és az érintett kerületek mozgástere beszűkül. Így a helyi közösségeknek kisebb beleszólása marad abba, mi épül a területen és milyen feltételekkel. Vitézy szerint a Népsziget a jelenlegi várostervekben alapvetően rekreációs és zöldterületi funkciót tölt be. Úgy látja, hogy egy ekkora beépítés felülírná ezt az irányt, és csökkentené a szabadon használható Duna-parti területek arányát.
A bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a lakásépítés önmagában indokolt lehet a budapesti kínálat bővítése miatt. Ugyanakkor azt írta, hogy ilyen volumenű fejlesztést csak átgondolt, komplex várostervezéssel, közlekedési beruházásokkal és széles körű egyeztetéssel lenne szabad elindítani. Álláspontja szerint a jelenlegi formában a projekt több kockázatot hordoz, mint amennyi problémát megold.
A Pénzcentrum megkereste a fővárost és az újpesti, illetve az angyalföldi önkormányzatot is a beruházással kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat kommunikációs osztálya több ponton is élesen bírálta a Népszigetre tervezett beruházást, mind a volumen, mind a szabályozási környezet miatt.
A városháza álláspontja szerint a projekt a jelenlegi formájában nem elfogadható. Úgy látják, hogy a tervezett nagyságrend, mintegy 3000 lakás, akár 56 méteres épületekkel, jelentősen meghaladja azt a mértéket, amit a terület elbírna. A kommunikációs osztály szerint a kormányrendelet nem tartalmaz olyan garanciákat, amelyek biztosítanák, hogy az önkormányzatok a közérdeket érvényesíteni tudják a megvalósítás során.
A főváros hangsúlyozta, hogy a beruházás nincs összhangban a hatályos Fővárosi Településtervvel. A Népsziget érintett része jelenleg rekreációs célú, jelentős zöldfelülettel rendelkező területként szerepel a tervekben, ahol elsősorban szabadidős, sport és közösségi funkciók kapnak helyet. A hatályos szabályozás legfeljebb 10 százalékos beépítettséget enged, és kifejezetten alacsony intenzitású hasznosítással számol.
A kommunikációs osztály arra is felhívta a figyelmet, hogy a Népsziget teljes területe árvízvédelmi szempontból érzékeny, mivel hullámtérben fekszik, és nincs kiépített védmű. Ez a körülmény a fejlesztési lehetőségeket is korlátozza.
- A közlekedési hatásokat külön is kiemelték. A főváros szerint egy ekkora beruházás nem támasztható alá jelenlegi vagy tervezett infrastruktúrával.
- A fejlesztés jelentős terhelést rakna a környező főbb útvonalakra, például a Váci útra és az Árpád útra, emellett a közműhálózat és a helyi intézményrendszer is túlterhelődhet.
A városháza szerint a projekt a városszerkezeti és zöldfelületi rendszert is kedvezőtlenül érintené. A Népsziget fontos eleme Budapest zöld hálózatának, és a tervekben is szerepel a zöld kapcsolatok erősítése, például gyalogos és kerékpáros fejlesztésekkel. Ezzel szemben a mostani elképzelés egy nagy volumenű beépítést hozna, érdemi közösségi funkciók nélkül.
A kiemelt beruházási státusz külön problémát jelent a főváros szerint. A kommunikációs osztály jelezte, hogy ilyen esetekben az önkormányzatok mozgástere gyakorlatilag megszűnik, ha a rendeletben rögzített paraméterek eltérnek a helyi szabályozástól. A Népsziget esetében ez egyértelműen fennáll.
A főváros jogi lépéseket sem zár ki. A kommunikációs osztály szerint a kiemelt beruházásokról szóló rendeletek gyakorlata az elmúlt években súlyosan korlátozta az önkormányzati hatásköröket, és több esetben jogi aggályokat vet fel. Úgy látják, hogy ezek a döntések átláthatatlan helyzetet teremtenek a szabályozásban és az önkormányzati finanszírozásban, ezért korábban is kezdeményezték az ilyen rendeletek visszavonását.
Angyalföld is felháborodott
A XIII. kerületi önkormányzat határozott kritikát fogalmazott meg a Népszigetre tervezett lakóparkprojekttel kapcsolatban. A kerület felháborítónak tartja, hogy a döntés a választások előtt két nappal született meg, miközben szerintük figyelmen kívül hagyja a környéken élők érdekeit és az önkormányzati szuverenitást.
A beruházással kapcsolatban azonban egyértelmű aggályokat fogalmaztak meg. A kerület szerint nem elfogadható, hogy egy alapvetően rekreációs célokat szolgáló területen olyan döntés születik, amely nagyléptékű lakásépítést tesz lehetővé, ráadásul az érintett önkormányzatok bevonása nélkül.
Álláspontjuk szerint a projekt nincs összhangban a Népsziget jelenlegi funkciójával. A XIII. kerület saját terveiben a terület rekreációs, szabadidős, zöld és sport jellegének megőrzését és erősítését támogatja, lakásépítéssel nem számol. A kerület azt is jelezte, hogy sem a kormány, sem a beruházó részéről nem történt előzetes egyeztetés velük.
Nem ért egyet Újpest sem
Az újpesti önkormányzat is megfogalmazta a tervezett beruházással kapcsolatban a véleményét. Mint írták, a város önkormányzata nem ért egyet a beépítési intenzitás növekedésével és kifogásolta a tervezett 3000-es lakásszámot, amely egy kisebb település lakosságának számával egyenlő, ellenzi az épületmagasság jelentős emelését a jelenlegi 7,5 és 16 méterről akár 56 méterre. Továbbá az önkormányzat kifogásolta az akár 30%-os parkolóhely csökkentést is, mivel az várhatóan a közterületi parkolás növekedését eredményezné az amúgy is szűk Zsilip utcán.
Az újpesti önkormányzat szerint a kiemelt státusz által meghatározott szabályozási keret településrendezési szempontból nem indokolt, és ellentétes a hatályos tervekkel. Úgy látják, hogy egy ilyen volumenű beruházás felborítaná a terület jelenlegi, természetközeli állapotát.
Álláspontjuk szerint a Népsziget eddig is fontos, bár kevésbé látható szerepet töltött be a levegőminőség javításában és a légszennyezés csökkentésében a főváros és Újpest számára. A tervezett fejlesztés ezt a funkciót is veszélyeztetné. A kerület úgy véli, hogy a fenntarthatóság ilyen paraméterek mellett nem biztosítható, a helyszínválasztás és a beépítési elképzelések pedig szakmailag nem megalapozottak és nem elfogadhatók.
Hangsúlyozták, hogy minden Újpestet érintő beruházás esetében az élhetőség és a helyi érdekek az elsődlegesek. A jelenlegi formájában tervezett projekt ezt nem szolgálja, ezért azt nem tudják támogatni.
Korábban is voltak már tervek
A Népsziget beépítése régóta napirenden van, de a korábbi elképzelések jóval visszafogottabbak voltak a mostani terveknél. A 2000-es években felmerültek lakóparkok, turisztikai fejlesztések és vízisport-központok is, ezek azonban végül nem valósultak meg, részben a gazdasági válság miatt. Később a szabályozás inkább alacsony intenzitású beépítést engedett volna, magas zöldfelületi aránnyal, kisebb épületekkel és korlátozott funkciókkal.
A 2010-es évektől egyre erősebb lett az a várospolitikai irány, amely a Népszigetet rekreációs és zöldterületként képzeli el, sport- és szabadidős funkciókkal, gyalogos és kerékpáros fejlesztésekkel. Ehhez képest a mostani, több ezer lakásos projekt jelentős irányváltást jelent, mivel korábban nem merült fel ilyen mértékű, sűrű beépítés a területen.
