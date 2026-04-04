Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt

A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton kora délután a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó angol FA Kupában, és a legjobb négy közé jutott.

A Premier League mostani idényében 22 gólnál tartó Erling Haaland mesterhármast szerzett, de a norvég csatár mellett a ghánai Antoine Semenyo is betalált.

Négygólos City-vezetésnél Mohamed Salah tizenegyest rúghatott, de az egyiptomi támadó bal alsó sarokra tartó lövését James Trafford kiütötte. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a negyeddöntőt, utóbbi játékos a 65. percben sárga lapot kapott.