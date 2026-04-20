Nagy döntések születhetnek a Forma-1 jövőjéről hamarosan: borul minden, amit eddig láttunk?

A Forma-1 döntéshozói és a csapatok egyre közelebb állnak az idén bevezetett, sok vitát kiváltó szabályok módosításához. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke megfontolt döntéshozatalt sürget. Ezzel szemben a jelenlegi autókat élesen kritizáló Max Verstappen a sportág elhagyását is kilátásba helyezte. A felek a jövő hétvégi Miami Nagydíjra már kézzelfogható változtatásokat ígérnek.

A versenyzők, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a Forma-1 vezetősége és az istállók képviselői hétfőn Londonban ültek össze egyeztetni a sportág jövőjéről. Toto Wolff konstruktívnak nevezte a találkozót, amelynek fő célja a versenyélmény javítása és a biztonság optimalizálása volt. A csapatfőnök hangsúlyozta, hogy a megoldást körültekintően, kapkodás nélkül kell megtalálniuk. Emlékeztetett a múltbeli hibákra is, amikor a túlzó, elhamarkodott módosításokról rendre kiderült, hogy rossz iránynak bizonyultak.

Bár a szabályrendszer finomhangolása az egész mezőnyt foglalkoztatja, a Mercedes eredményein egyelőre nem látszik a bizonytalanság. Az eddigi három futamot ugyanis kivétel nélkül az ő pilótáik nyerték. A világbajnoki pontversenyt a kétszeres futamgyőztes, 19 éves Andrea Kimi Antonelli vezeti. Őt csapattársa, a szintén futamgyőztes George Russell követi a tabellán.

Friss és élő sporteredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATT IDE!

A változtatások legfőbb szószólója a négyszeres világbajnok Max Verstappen, aki a kezdetektől fogva élesen bírálja az új előírásokat. A holland pilóta szerint a jelenlegi szabályok megölik a küzdelmet, és a Forma-1-ben ma már "antiversenyzés" zajlik. Határozottan jelezte: ha nem történnek gyors és érdemi lépések a javulás érdekében, akár el is hagyhatja a sorozatot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vitás kérdések végére hamarosan pont kerülhet. Az érdekelt felek megegyeztek abban, hogy a jövő hétvégi Miami Nagydíjig dűlőre jutnak, így a módosítások már a floridai versenyhétvégén életbe léphetnek. Ezt a nagydíjhétvégét egy hónap kihagyás után a jövő hétvégén tartják meg.