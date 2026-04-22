A hazai piacot a Mol termelése és a folyamatos import együttesen biztosítja.
Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra
Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet - jelentette be a Mol. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé. Ez az import növelésén keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyag-ellátást.
A Mol tájékoztatása szerint az ukrán Ukrtransznafta hivatalosan is jelezte a 2026. január végén kezdődött kényszerleállás végét. Ha a szállítás ténylegesen megindul, az első kőolajszállítmányok akár egy-két napon belül elérhetik a magyar határt. Bár a teljes kapacitású működés visszaállításának pontos menetrendje még nem ismert, a folyamat technológiai szempontból egyszerűnek ígérkezik.
A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy kedden találat érte a Barátság-rendszer egy oroszországi, Kazahsztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindulás zökkenőmentességét és az érkező olaj volumenét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe.
A vezeték helyreállítása elsősorban a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft finomítójának maximális kapacitáskihasználását teszi lehetővé. Mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű gázolajat importál északi szomszédunktól, ez a lépés kulcsfontosságú a magyar piac ellátása szempontjából.
A hazai, százhalombattai finomítóban a szállítás újraindulása kevésbé hoz látványos változást. Az üzem ugyanis már a vezeték kiesése előtt is csökkentett, 50-70 százalékos kapacitással működött egy tavaly októberi tűzeset miatt. Ebben a balesetben egy fontos lepárlóberendezés rongálódott meg. Bár a feldolgozás mértéke várhatóan itt is nőni fog, az ellátásbiztonság érdemi javulását leginkább a szlovákiai finomító helyreálló termelése biztosítja.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme és az euró bevezetésének ígérete azonnali, rendkívül pozitív piaci reakciókat váltott ki.
A közel-keleti helyzet miatt továbbra is némi bizonytalanság látható a piacokon, ennek ellenére enyhe emelkedéssel indulhat szerdán a kereskedés.
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés.
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére.
Az államfő 2026. május 9-ére hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.
Váratlan fordulat a hazai tőzsdén: míg az OTP lejtőre került, egy másik magyar papír sosem látott csúcsot döntött
Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.
Jelasity Radován, az Erste Bank elnök‑vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke arról beszélt, milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt években a bankszektor, és mit vár az...
Hozamcsökkenés és jelentős túljelentkezés jellemezte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi, három hónapos diszkont kincstárjegyekre kiírt aukcióját.
A köztársasági elnök Magyarország államfője, akinek szerepét az Alaptörvény határozza meg. A köztársasági elnök fizetése kapcsán a 2011. éve CX. törvény rendelkezései az irányadók.
Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel
Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is.
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság ugyan kilábalhat a stagnálásból, de a növekedés üteme továbbra is visszafogott marad 2026-ban.
Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?
Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Amennyiben a kormány a szerződésbontás mellett dönt, a magyar államnak kell tételesen bizonyítania, hogy az orosz fél képtelen volt teljesíteni a műszaki és határidős vállalásait.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
