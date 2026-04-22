Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra

Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet - jelentette be a Mol. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé. Ez az import növelésén keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyag-ellátást.

A Mol tájékoztatása szerint az ukrán Ukrtransznafta hivatalosan is jelezte a 2026. január végén kezdődött kényszerleállás végét. Ha a szállítás ténylegesen megindul, az első kőolajszállítmányok akár egy-két napon belül elérhetik a magyar határt. Bár a teljes kapacitású működés visszaállításának pontos menetrendje még nem ismert, a folyamat technológiai szempontból egyszerűnek ígérkezik.

A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy kedden találat érte a Barátság-rendszer egy oroszországi, Kazahsztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindulás zökkenőmentességét és az érkező olaj volumenét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe.

A vezeték helyreállítása elsősorban a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft finomítójának maximális kapacitáskihasználását teszi lehetővé. Mivel a magyar olajcég jelentős mennyiségű gázolajat importál északi szomszédunktól, ez a lépés kulcsfontosságú a magyar piac ellátása szempontjából.

A hazai, százhalombattai finomítóban a szállítás újraindulása kevésbé hoz látványos változást. Az üzem ugyanis már a vezeték kiesése előtt is csökkentett, 50-70 százalékos kapacitással működött egy tavaly októberi tűzeset miatt. Ebben a balesetben egy fontos lepárlóberendezés rongálódott meg. Bár a feldolgozás mértéke várhatóan itt is nőni fog, az ellátásbiztonság érdemi javulását leginkább a szlovákiai finomító helyreálló termelése biztosítja.