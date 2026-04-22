Zaklatott megcsalt férfi ül a kanapén a nappaliban otthon, kezében banki hitelkártya és telefon, elutasított pénzátutalás, negatív egyenleg, csalás pénzvesztés.
Gazdaság

Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést

Pénzcentrum
2026. április 22. 10:29

Az elmúlt időszakban ismét megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász SMS-ek – figyelmeztetett a rendőrség. A csalók lejárt tartozásra hivatkozva próbálnak pénzügyi adatokat megszerezni. Az üzenetek hivatalosnak tűnő linkeket tartalmaznak, amelyek valójában hamis oldalakra vezetnek. A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő, SMS-üzenetek útján elkövetett, adathalász csalási kísérletek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a módszer megegyezik a korábban tapasztaltakkal: az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.

Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít, a csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait.

A közleményben azt kérték, hogy senki ne kattintson az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra; ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.
#csalás #rendőrség #kiberbűnözés #gazdaság #sms #csalók #adathalász #mvm #adathalászat #kiberbiztonság #internetes csalások

