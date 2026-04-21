Menekül a süllyedő hajóról a West Ham alelnöke: lemondott Karren Brady

Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták - számolt be a The Guardian.

Karren Brady 2010 januárjában csatlakozott a West Ham igazgatótanácsához, így több mint másfél évtized után hagyja el pozícióját. Döntését azt követően hozta nyilvánosságra, hogy a csapat a Crystal Palace elleni döntetlennel mindössze két pontra került a Premier League kiesőzónájától. Brady és a társtulajdonos, David Sullivan már régóta a szurkolói elégedetlenség célpontjai voltak.

Búcsúnyilatkozatában Brady kiemelte, hogy számára az Európa Konferencialiga-trófea megszerzése volt a legszebb pillanat. Ez a siker örökre emlékezetes marad számára. Hozzátette, bár ez a fejezet lezárul az életében, a futball iránti szenvedélye töretlen. A jövő sportvezetőinek támogatása iránti elkötelezettsége is változatlan marad.

Pályafutása a labdarúgás világában igen korán kezdődött. 1993-ban, mindössze 23 évesen nevezték ki a Birmingham City ügyvezető igazgatójává. A klub 2009-es eladása után szerződött a West Hamhez, ahol ismét Sullivan oldalán kezdett el dolgozni.

Daniel Kretinsky, a West Ham társelnöke méltatta távozó kollégája munkáját. Kiemelte a London Stadionra kötött hosszú távú bérleti szerződést és a tulajdonosváltás zökkenőmentes lebonyolítását. Szintén Brady érdemének nevezte Declan Rice brit rekordot jelentő eladását. Kretinsky szerint ezeket az eredményeket a közvélemény nem mindig értékelte kellőképpen.