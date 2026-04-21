Menekül a süllyedő hajóról a West Ham alelnöke: lemondott Karren Brady
Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták - számolt be a The Guardian.
Karren Brady 2010 januárjában csatlakozott a West Ham igazgatótanácsához, így több mint másfél évtized után hagyja el pozícióját. Döntését azt követően hozta nyilvánosságra, hogy a csapat a Crystal Palace elleni döntetlennel mindössze két pontra került a Premier League kiesőzónájától. Brady és a társtulajdonos, David Sullivan már régóta a szurkolói elégedetlenség célpontjai voltak.
Búcsúnyilatkozatában Brady kiemelte, hogy számára az Európa Konferencialiga-trófea megszerzése volt a legszebb pillanat. Ez a siker örökre emlékezetes marad számára. Hozzátette, bár ez a fejezet lezárul az életében, a futball iránti szenvedélye töretlen. A jövő sportvezetőinek támogatása iránti elkötelezettsége is változatlan marad.
Pályafutása a labdarúgás világában igen korán kezdődött. 1993-ban, mindössze 23 évesen nevezték ki a Birmingham City ügyvezető igazgatójává. A klub 2009-es eladása után szerződött a West Hamhez, ahol ismét Sullivan oldalán kezdett el dolgozni.
Daniel Kretinsky, a West Ham társelnöke méltatta távozó kollégája munkáját. Kiemelte a London Stadionra kötött hosszú távú bérleti szerződést és a tulajdonosváltás zökkenőmentes lebonyolítását. Szintén Brady érdemének nevezte Declan Rice brit rekordot jelentő eladását. Kretinsky szerint ezeket az eredményeket a közvélemény nem mindig értékelte kellőképpen.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
16.
Nottingham Forest
|
33
|
9
|
9
|
15
|
36
|
45
|
-9
|
36
|
17.
West Ham United
|
33
|
8
|
9
|
16
|
40
|
57
|
-17
|
33
|
18.
Tottenham Hotspur
|
33
|
7
|
10
|
16
|
42
|
53
|
-11
|
31
Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.
