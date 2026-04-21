Gazdaság
Gazdaság

Erste-vezér: A legfontosabb, hogy a bankszektor végre „nem lejtős pályán” működhessen

Pénzcentrum
2026. április 21. 18:46

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök‑vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke arról beszélt, milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt években a bankszektor, és mit vár az új kormány és a pénzügyi rendszer kapcsolatától.

Jelasity Radován személyes élményként idézte fel, hogy korábban már átélte egy politikai korszak lezárását: 2000-ben, Szerbiában, amikor véget ért Szlobodan Milosević rendszere. Akkor is erős érzelmek kísérték a változást, és most is hasonló tapasztalatokat lát - mindezt a 24.hu Della című podcastjében.

Az elmúlt hónapokban több olyan kijelentés hangzott el a kormány részéről, amely az Erste Bankot is érintette, és ahogy fogalmazott, nem volt könnyű úgy találkozni ügyfelekkel és kollégákkal, hogy közben a nyilvánosságban bizonytalan helyzetkép rajzolódott ki a bankról. A miniszterelnök kampányban elhangzott „háború kutyái” kijelentésére úgy reagált, szerinte nem volt előjele annak, hogy az Erste ilyen kontextusba kerül, és a bécsi központ is értetlenül állt a megjegyzés előtt.

A beszélgetésben szóba került Kármán András is, aki korábban az Ersténél dolgozott, és aki a Tisza Párt pénzügyminisztere lesz. Jelasity hangsúlyozta: a banknál természetesnek tartják, ha egy munkavállaló társadalmi vagy szakmai munkát vállal, és Kármán távozása is előre egyeztetett, korrekt módon zajlott. 

Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.

A bankszektor előtt álló feladatokról Jelasity azt mondta: a legfontosabb, hogy kiszámítható, piacgazdasági környezet alakuljon ki. Szerinte az elmúlt években túl sok volt a rögtönzés, az ideiglenes intézkedés, a piaci mechanizmusokba való beavatkozás. A bankszövetség már készít egy listát azokról a témákról, amelyekben gyors egyeztetésre lesz szükség az új kormánnyal: ezek között szerepel a kamatstop sorsa is, de Jelasity szerint ennél jóval nagyobb kérdések várnak megoldásra.

A bankvezető kiemelte: a pénzügyi szektor számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtése lenne az egyik legfontosabb változás. Az elmúlt években több olyan szabályozás született, amely egyes szereplőknek monopolhelyzetet biztosított. Úgy véli, a jövőben nagy szükség lesz átláthatóbb, kiszámíthatóbb működésre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A gazdaság állapotáról szólva úgy fogalmazott: az elmúlt négy év teljesítménye elmaradt a régiós országokétól, és a következő időszakban reális elvárásokra lesz szükség. A piacok első reakciója pozitív volt.

Jelasity arról is beszélt, hogy a bankszövetség mindig igyekezett időben jelezni a problémákat, és reméli, hogy az új kormányzattal konstruktív, szakmai alapú együttműködés alakul ki. A legfontosabb számára továbbra is az, hogy a bankszektor végre „nem lejtős pályán” működhessen.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 21. 17:21
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 21. 16:40
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége leh...
MEDIA1  |  2026. április 21. 13:12
Fidesztől ismerős módszerrel zártak ki médiamunkásokat Magyar Péter és a Tisza Párt sajtótájékoztatójáról
Több médium sem tudósíthatott a Tisza Párt a budapesti Hungexpo rendezvényközpontban megtartott kedd...
iO Charts  |  2026. április 21. 10:54
XTB bróker elemzés: ezt tudja a platform 2026-ban
Az XTB bróker bemutatása Az XTB elemzése a 2026 áprilisi állapotot tükrözi. Az XTB-t – aminek...
Bankmonitor  |  2026. április 20. 11:10
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
2 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
2 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
2 napja
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
5
2 napja
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 19:17
Friss! Döntött az államfő: megvan, mikor tartják az Országgyűlés alakuló ülését
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 19:02
Hivatalos! Fű alatt csökkent a lottó ára Magyarországon: ez a játék érintett
Agrárszektor  |  2026. április 21. 18:28
Elképesztő rovaráradatra készülhetnek a magyarok: súlyos, ami ránk vár