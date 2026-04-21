Évekig tartó politikai viták és akadályok után zöld utat kapott a siófoki keleti városrészbe tervezett új Lidl áruház.
Erste-vezér: A legfontosabb, hogy a bankszektor végre „nem lejtős pályán” működhessen
Jelasity Radován, az Erste Bank elnök‑vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke arról beszélt, milyen kihívásokkal szembesült az elmúlt években a bankszektor, és mit vár az új kormány és a pénzügyi rendszer kapcsolatától.
Jelasity Radován személyes élményként idézte fel, hogy korábban már átélte egy politikai korszak lezárását: 2000-ben, Szerbiában, amikor véget ért Szlobodan Milosević rendszere. Akkor is erős érzelmek kísérték a változást, és most is hasonló tapasztalatokat lát - mindezt a 24.hu Della című podcastjében.
Az elmúlt hónapokban több olyan kijelentés hangzott el a kormány részéről, amely az Erste Bankot is érintette, és ahogy fogalmazott, nem volt könnyű úgy találkozni ügyfelekkel és kollégákkal, hogy közben a nyilvánosságban bizonytalan helyzetkép rajzolódott ki a bankról. A miniszterelnök kampányban elhangzott „háború kutyái” kijelentésére úgy reagált, szerinte nem volt előjele annak, hogy az Erste ilyen kontextusba kerül, és a bécsi központ is értetlenül állt a megjegyzés előtt.
A beszélgetésben szóba került Kármán András is, aki korábban az Ersténél dolgozott, és aki a Tisza Párt pénzügyminisztere lesz. Jelasity hangsúlyozta: a banknál természetesnek tartják, ha egy munkavállaló társadalmi vagy szakmai munkát vállal, és Kármán távozása is előre egyeztetett, korrekt módon zajlott.
A bankszektor előtt álló feladatokról Jelasity azt mondta: a legfontosabb, hogy kiszámítható, piacgazdasági környezet alakuljon ki. Szerinte az elmúlt években túl sok volt a rögtönzés, az ideiglenes intézkedés, a piaci mechanizmusokba való beavatkozás. A bankszövetség már készít egy listát azokról a témákról, amelyekben gyors egyeztetésre lesz szükség az új kormánnyal: ezek között szerepel a kamatstop sorsa is, de Jelasity szerint ennél jóval nagyobb kérdések várnak megoldásra.
A bankvezető kiemelte: a pénzügyi szektor számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtése lenne az egyik legfontosabb változás. Az elmúlt években több olyan szabályozás született, amely egyes szereplőknek monopolhelyzetet biztosított. Úgy véli, a jövőben nagy szükség lesz átláthatóbb, kiszámíthatóbb működésre.
A gazdaság állapotáról szólva úgy fogalmazott: az elmúlt négy év teljesítménye elmaradt a régiós országokétól, és a következő időszakban reális elvárásokra lesz szükség. A piacok első reakciója pozitív volt.
Jelasity arról is beszélt, hogy a bankszövetség mindig igyekezett időben jelezni a problémákat, és reméli, hogy az új kormányzattal konstruktív, szakmai alapú együttműködés alakul ki. A legfontosabb számára továbbra is az, hogy a bankszektor végre „nem lejtős pályán” működhessen.
