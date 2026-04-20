sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Kinevezték az új szövetségi kapitányt: legendás focista veszi át a kormánykereket

MTI
2026. április 20. 15:52

A románok legendája nehéz örökséget vesz át: alig két hete hunyt el elődje, és a vébére sem jutottak ki.

Ismét Gheorghe Hagi irányítja a román labdarúgó-válogatottat. A 61 éves szakember 2030-ig szóló szerződést kötött a szövetséggel. Răzvan Burleanu, a román szövetség elnöke hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be az új szövetségi kapitány kinevezését.

Hagi számára nem ismeretlen ez a feladat. A 124-szeres válogatott legenda játékosként három világ- és három Európa-bajnokságot is megjárt. Edzői pályafutása legelején, 2001-ben négy mérkőzés erejéig már vezette a nemzeti csapatot.

A mostani kapitányváltást szomorú események előzték meg. Az együttest korábban irányító 80 éves Mircea Lucescu március végén kórházba került. A román válogatott az ő vezetésével maradt le a nyári világbajnokságról, miután a pótselejtezőben vereséget szenvedett Törökországtól. Április eleji lemondását követően szívrohamot kapott, és április 7-én elhunyt. 

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #románia #román #labdarúgás #világbajnokság #FIFA #vb 2026 #válogatott #pótselejtező

