2026. április 21. kedd Konrád
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Németország, Európa - 2024. augusztus 14.: PenKnife-ot tartó személy
Sport

Elképesztő támadás: megkéselték a 19 éves futballistát, kiderült, hogy van most

Pénzcentrum
2026. április 21. 14:14

Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben. A labdarúgón két életmentő műtétet hajtottak végre, állapota jelenleg már stabil - jelentette a Mirror.

A bissau-guineai születésű futballistát a támadás után mesterséges kómába helyezték, de a beavatkozásokat követően már magához tért. Az FC Midtjylland egy hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Djabi a körülményekhez képest jól van. Hozzátették: a klub szoros kapcsolatban áll a hatóságokkal, emellett mindenben támogatja a játékost és a családját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dán rendőrség tájékoztatása szerint egy 20 éves, világos bőrű, rövid sötét hajú férfit keresnek. Őt hozzák összefüggésbe a hajnali fél négykor történt támadással. A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel zajlik, a hatóságok tanúkihallgatásokat és helyszínelést folytatnak.

Alamara Djabi
Csapata: Midtjylland
Posztja: középpályás
Nemzetisége: Bissau-guineai
Életkora: 20 év
Szerződése lejár: 2029. június 30.
Piaci értéke: 0,20M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.21.

Az egyesület a közleményében azt is jelezte, hogy Djabi már hosszabb ideje nem volt tagja az első csapat keretének. A szakmai stáb a közeljövő mérkőzésein sem számolt volna vele. Az idei szezonban mindössze egyszer lépett pályára a dán együttes színeiben, amikor az Európa-liga selejtezőjében csereként állt be a finn KuPS ellen. Ezt követően a Celtic, a Roma, a Genk és a Dinamo Zagreb elleni találkozókon már csak a cserepadon kapott helyet.

Djabi a Midtjylland utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd a 2023–2024-es idényben mutatkozott be a felnőttcsapatban. A legutóbbi szezont kölcsönben a portugál másodosztályú Mafránál töltötte. A négyszeres dán bajnok Midtjylland jelenleg a dán élvonal, a Superliga második helyén áll az AGF mögött. A két éllovas vasárnap este egy bajnoki döntővel is felérő rangadón csap össze.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bűncselekmény #bűnözés #labdarúgás #focista #klub #dánia #késelés #bűnügyi hírek #európa liga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:37
14:14
14:03
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
2026. április 21.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:35
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 13:01
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
Agrárszektor  |  2026. április 21. 14:26
Lecsapott a Nébih az ónodi vásáron: kemény vége lett az ellenőrzésnek