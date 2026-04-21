Karren Brady lemondott a West Ham alelnöki posztjáról. A sportvezetőt a szurkolók már hosszú ideje kritizálták.
Elképesztő támadás: megkéselték a 19 éves futballistát, kiderült, hogy van most
Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben. A labdarúgón két életmentő műtétet hajtottak végre, állapota jelenleg már stabil - jelentette a Mirror.
A bissau-guineai születésű futballistát a támadás után mesterséges kómába helyezték, de a beavatkozásokat követően már magához tért. Az FC Midtjylland egy hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Djabi a körülményekhez képest jól van. Hozzátették: a klub szoros kapcsolatban áll a hatóságokkal, emellett mindenben támogatja a játékost és a családját.
A dán rendőrség tájékoztatása szerint egy 20 éves, világos bőrű, rövid sötét hajú férfit keresnek. Őt hozzák összefüggésbe a hajnali fél négykor történt támadással. A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel zajlik, a hatóságok tanúkihallgatásokat és helyszínelést folytatnak.
Az egyesület a közleményében azt is jelezte, hogy Djabi már hosszabb ideje nem volt tagja az első csapat keretének. A szakmai stáb a közeljövő mérkőzésein sem számolt volna vele. Az idei szezonban mindössze egyszer lépett pályára a dán együttes színeiben, amikor az Európa-liga selejtezőjében csereként állt be a finn KuPS ellen. Ezt követően a Celtic, a Roma, a Genk és a Dinamo Zagreb elleni találkozókon már csak a cserepadon kapott helyet.
Djabi a Midtjylland utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd a 2023–2024-es idényben mutatkozott be a felnőttcsapatban. A legutóbbi szezont kölcsönben a portugál másodosztályú Mafránál töltötte. A négyszeres dán bajnok Midtjylland jelenleg a dán élvonal, a Superliga második helyén áll az AGF mögött. A két éllovas vasárnap este egy bajnoki döntővel is felérő rangadón csap össze.
Különös diéta, de működik: sörrel és gyorskajával melegített a sznúkerjátékos, majd rommá verte ellenfelét
A recept működött: a rossz kezdés utáni napon három százas breakkel söpörte el kínai ellenfelét a sznúkerjátékos.
Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.
Hatalmas változások a hokiválogatott keretében: máris elköszöntek hét játékostól, így áll most a vb-felkészülés
A szakmai stáb hét játékostól elköszönt, tízen viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz.
A románok legendája nehéz örökséget vesz át: alig két hete hunyt el elődje, és a vébére sem jutottak ki.
A Bayern München vasárnap a Stuttgart elleni 4–2-es győzelemmel bebiztosította 35. bajnoki címét, így továbbra is esélyes a triplázásra.
Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon.
Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal.
Elképesztő botrány a fociderbin: gumilövedék, verekedés volt a meccsen, fél órát sem tartott + videó
Félbeszakadt a paraguayi labdarúgó-bajnokság szuperrangadója, miután a rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be a lelátón kialakult összecsapások miatt.
Visszatalál végre a győztes útra Szoboszlai Liverpoolja? Agyondicsérte az edző a játékosokat a derbi után
Virgil van Dijk fejese hozta meg a győzelmet, amellyel a csapat hétpontos előnyre tett szert a hatodik Chelsea-vel szemben a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyfutásban
A Fizz Ligában a Győri ETO FC három ponttal megugrott a Ferencváros elől, míg a Premier League-ben a City egy pontra megközelítette az Arsenalt.
Bajnoki döntőnek beillő meccseket rendeznek itthon és Angliában is: kint a City-Arsenal, hazánkban a Győr-Fradi szegezhet minden focibarátot a tévé elé.
A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.
A második helyezett Budapest Honvéd 2-1-re győzött közvetlen riválisa, a negyedik Mezőkövesd vendégeként
Csodát tett Frank Lampard, legendás csapat tér vissza a Premier League-be: 25 éve vártak erre a szurkolók
Huszonöt év után jutott fel újra az angol labdarúgó Premier League-be a Coventry City.
Mindenképp győznie kell a Diósgyőrnek, de az sem feltétlen elég: a hétvégén már eldől, ki esik ki az NB I-ből?
A hétvége legizgalmasabb napja előtt állunk: a délutáni órákban indul a Fizz Liga és a Bundesliga programja, míg az esti sávot az angol és olasz...
Annak ellenére várják, hogy a két ország között továbbra sincs átfogó diplomáciai megállapodás, és az elmúlt hetekben komoly bizonytalanság övezte Irán részvételét a tornán.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április végén nyílt tendert ír ki a hazai élvonalbeli bajnokság televíziós közvetítési jogaira.
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás.
-
-
-
