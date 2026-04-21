Elképesztő támadás: megkéselték a 19 éves futballistát, kiderült, hogy van most

Vasárnap hajnalban késeléses támadás érte Alamara Djabit, az FC Midtjylland 19 éves középpályását a dániai Herningben. A labdarúgón két életmentő műtétet hajtottak végre, állapota jelenleg már stabil - jelentette a Mirror.

A bissau-guineai születésű futballistát a támadás után mesterséges kómába helyezték, de a beavatkozásokat követően már magához tért. Az FC Midtjylland egy hivatalos közleményben erősítette meg, hogy Djabi a körülményekhez képest jól van. Hozzátették: a klub szoros kapcsolatban áll a hatóságokkal, emellett mindenben támogatja a játékost és a családját.

A dán rendőrség tájékoztatása szerint egy 20 éves, világos bőrű, rövid sötét hajú férfit keresnek. Őt hozzák összefüggésbe a hajnali fél négykor történt támadással. A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel zajlik, a hatóságok tanúkihallgatásokat és helyszínelést folytatnak.

Az egyesület a közleményében azt is jelezte, hogy Djabi már hosszabb ideje nem volt tagja az első csapat keretének. A szakmai stáb a közeljövő mérkőzésein sem számolt volna vele. Az idei szezonban mindössze egyszer lépett pályára a dán együttes színeiben, amikor az Európa-liga selejtezőjében csereként állt be a finn KuPS ellen. Ezt követően a Celtic, a Roma, a Genk és a Dinamo Zagreb elleni találkozókon már csak a cserepadon kapott helyet.

Djabi a Midtjylland utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, majd a 2023–2024-es idényben mutatkozott be a felnőttcsapatban. A legutóbbi szezont kölcsönben a portugál másodosztályú Mafránál töltötte. A négyszeres dán bajnok Midtjylland jelenleg a dán élvonal, a Superliga második helyén áll az AGF mögött. A két éllovas vasárnap este egy bajnoki döntővel is felérő rangadón csap össze.