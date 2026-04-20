A Fizz Ligában a Győri ETO FC három ponttal megugrott a Ferencváros elől, míg a Premier League-ben a City egy pontra megközelítette az Arsenalt.
Visszatalál végre a győztes útra Szoboszlai Liverpoolja? Agyondicsérte az edző a játékosokat a derbi után
A Liverpool a 100. percben szerzett góllal nyerte meg az első merseyside-i derbit az Everton új stadionjában. Virgil van Dijk fejese hozta meg a győzelmet, amellyel a csapat hétpontos előnyre tett szert a hatodik Chelsea-vel szemben a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyfutásban - írja a The Guardian.
Mint a hétfő reggeli összefoglalónkban már mi is kitértünk rá: nagyon fontos győzelmet aratott a bajnoki címről már biztosan lemaradó Liverpool, ami a városi rivális Everton otthonában nyert vasárnap 2-1-re. A találkozón Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott, jól megünnepelte tehát századik PL-meccsét.
Arne Slot szerint a Liverpool tökéletes választ adott azoknak, akik a csapat mentalitását és karakterét kérdőjelezték meg a PSG elleni BL-kiesés és az FA-kupa-búcsú után. A vezetőedző kiemelte, hogy csapata tizenöt nap alatt öt meccset játszott, nagyrészt ugyanazokkal a játékosokkal. Ráadásul klasszikus jobbhátvéd nélkül kezdtek, hiszen Curtis Jones töltötte be ezt a posztot.
A kapuban a meccs utolsó harmadában a harmadik számú hálóőr, Freddie Woodman állt, míg középcsatárként Mohamed Szalah szerepelt. A kapuscsere azért vált szükségessé, mert Giorgi Mamardasvili súlyos térdsérülést szenvedett, miután ütközött a gólszerző Betóval. A grúz hálóőrt kórházba szállították, Woodmannek viszont már nem akadt komolyabb dolga a hátralévő játékidőben.
Slot elismerte, hogy a bajnokságban messze elmaradnak a saját elvárásaiktól. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy egy európai kupamérkőzést követő héten ezúttal nem ők kaptak gólt az utolsó percben, hanem nekik sikerült győztes találatot szerezniük a hosszabbításban.
Ma a játékosok megmutatták, mit jelent ezt a klubot képviselni. Egy ilyen nehéz hét után legyőzni az Evertont az új stadionjukban rendezett első tétmérkőzésen hatalmas dicsőség mindenkinek, aki a Liverpool FC-hez tartozik
- tette hozzá a szakember.
David Moyes, az Everton mestere ugyanakkor kegyetlennek nevezte a végeredményt. A menedzser leszögezte, hogy az Evertonnak büntetőt kellett volna kapnia az első félidőben, miután Curtis Jones meglökte Kiernan Dewsbury-Hallt a tizenhatoson belül.
Ha egyáltalán hozzáérnek egy játékoshoz, miközben az lövőhelyzetben van, miért ne esne el?
- érvelt az Everton trénere.
-
