Visszatalál végre a győztes útra Szoboszlai Liverpoolja? Agyondicsérte az edző a játékosokat a derbi után

A Liverpool a 100. percben szerzett góllal nyerte meg az első merseyside-i derbit az Everton új stadionjában. Virgil van Dijk fejese hozta meg a győzelmet, amellyel a csapat hétpontos előnyre tett szert a hatodik Chelsea-vel szemben a Bajnokok Ligája-indulásért folyó versenyfutásban - írja a The Guardian.

Mint a hétfő reggeli összefoglalónkban már mi is kitértünk rá: nagyon fontos győzelmet aratott a bajnoki címről már biztosan lemaradó Liverpool, ami a városi rivális Everton otthonában nyert vasárnap 2-1-re. A találkozón Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott, jól megünnepelte tehát századik PL-meccsét.

Arne Slot szerint a Liverpool tökéletes választ adott azoknak, akik a csapat mentalitását és karakterét kérdőjelezték meg a PSG elleni BL-kiesés és az FA-kupa-búcsú után. A vezetőedző kiemelte, hogy csapata tizenöt nap alatt öt meccset játszott, nagyrészt ugyanazokkal a játékosokkal. Ráadásul klasszikus jobbhátvéd nélkül kezdtek, hiszen Curtis Jones töltötte be ezt a posztot.

Premier League 33. forduló Everton 1 2 Liverpool Félidő: 0-1 2026. április 19. vasárnap 15:00 | Everton Stadium, Liverpool Hazai gólszerzők 54' Beto Vendég gólszerzők 29' Mohamed Salah, 100' Virgil Van Dijk 44 Labdabirtoklási arány 56 87 Támadások 112 41 Veszélyes támadások 35 4 Kaput eltaláló lövések 6 5 Kaput elkerülő lövések 4 1 Szögletek 6 2 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 1 Blokkolt lövések 4 Adatlap létrehozva: 2026.04.20.

A kapuban a meccs utolsó harmadában a harmadik számú hálóőr, Freddie Woodman állt, míg középcsatárként Mohamed Szalah szerepelt. A kapuscsere azért vált szükségessé, mert Giorgi Mamardasvili súlyos térdsérülést szenvedett, miután ütközött a gólszerző Betóval. A grúz hálóőrt kórházba szállították, Woodmannek viszont már nem akadt komolyabb dolga a hátralévő játékidőben.

Slot elismerte, hogy a bajnokságban messze elmaradnak a saját elvárásaiktól. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy egy európai kupamérkőzést követő héten ezúttal nem ők kaptak gólt az utolsó percben, hanem nekik sikerült győztes találatot szerezniük a hosszabbításban.

Ma a játékosok megmutatták, mit jelent ezt a klubot képviselni. Egy ilyen nehéz hét után legyőzni az Evertont az új stadionjukban rendezett első tétmérkőzésen hatalmas dicsőség mindenkinek, aki a Liverpool FC-hez tartozik

- tette hozzá a szakember.

David Moyes, az Everton mestere ugyanakkor kegyetlennek nevezte a végeredményt. A menedzser leszögezte, hogy az Evertonnak büntetőt kellett volna kapnia az első félidőben, miután Curtis Jones meglökte Kiernan Dewsbury-Hallt a tizenhatoson belül.

Ha egyáltalán hozzáérnek egy játékoshoz, miközben az lövőhelyzetben van, miért ne esne el?

- érvelt az Everton trénere.