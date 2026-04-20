Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Győr, 2026. április 19. Lenny Joseph, a Ferencvárosi TC (b) és Miljan Krpic, az ETO FC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. április 19-én. MTI/Vasvári Tamás
Bajnok Bayern, százados Szoboszlai és rettegő Arsenal meg Fradi: ez történt a hétvégén a pályákon

2026. április 20. 08:15

A hétvégén lejátszott európai labdarúgó-bajnoki fordulók számos meglepetést hoztak. A Ligue 1-ben a Paris Saint-Germain hazai pályán kikapott a Lyontól, ami felzárkózási lehetőséget adott az RC Lensnek. A magyar Fizz Ligában a Győri ETO FC tovább növelte előnyét a Ferencvárossal szemben, míg az angol Premier League-ben a Manchester City egy pontra megközelítette az Arsenalt. Az olasz Serie A-ban az Inter Milan magabiztosan őrzi vezető pozícióját, a Bundesligában pedig a Bayern München továbbra is megállíthatatlannak tűnik.

A hétvége mérkőzései jelentős változásokat hoztak több európai bajnokság élmezőnyében, és a tabellák alsó részén is átrendeződtek az erőviszonyok. A magyar bajnokságban a címvédő Győri ETO FC fontos lépést tett a bajnoki cím megvédése felé, míg Franciaországban drámai fordulat következett be az élmezőnyben.

Fizz Liga: a Győr tartja első helyét

A magyar bajnokság vasárnapi rangadója hozta a forduló egyik legfontosabb eredményét. A Győri ETO FC hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost, ezzel 62 pontra növelve pontszámát, míg a zöld-fehérek 59 pontnál maradtak.

A Győr immár három ponttal vezeti a tabellát, a bajnokságból pedig három forduló van hátra. Az utolsó öt mérkőzésen mutatott formája is kiváló: négy győzelem és egy döntetlen szerepel a neve mellett.

A Debrecen őrzi harmadik helyét, miután 5-0-s győzelmet aratott a Diósgyőr vendégeként. A Diósgyőr az utolsó öt mérkőzésén öt vereséget szenvedett, és mindössze 25 ponttal az utolsó előtti helyen áll. A hétvégén eldőlt, hogy a miskolciak már semmiképpen sem maradhatnak az NB I tagjai, három szezon után újra búcsúznak az élvonaltól.

Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr
EZ IS ÉRDEKELHET
Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr
A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.

Az Újpest kiütéses, 7-2-es győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen, ez az eredmény megerősítette a lila-fehérek hatodik helyét a tabellán. A forduló másik kiemelkedő eredménye a Zalaegerszeg 4-0-s hazai sikere volt a sereghajtó Kazincbarcika ellen. A kazincbarcikai csapat továbbra is csupán 17 ponttal az utolsó helyen áll, és már korábban eldőlt, hogy biztosan ki fog esni.

Premier League: Drámai hajrá az élmezőnyben

A Manchester City vasárnap este 2-1-re legyőzte az Arsenalt, és ezzel mindössze egy pontra csökkentette hátrányát a londoniakkal szemben. Az Arsenal 70 ponttal továbbra is az élen áll, de a City egy meccsel kevesebbet játszva 67 pontnál tart, ami rendkívül szorossá teszi a bajnoki címért folyó küzdelmet.

A Manchester United megőrizte harmadik helyét, miután 1-0-ra nyert a Chelsea vendégeként. Az Aston Villa szintén szoros mérkőzésen, 4-3-ra győzött a Sunderland ellen hazai pályán, így tartja a lépést a Uniteddel.

A Liverpool fontos győzelmet aratott: idegenben 2-1-re nyert az Everton ellen. Ezzel 55 pontra javította pontszámát, és továbbra is az ötödik helyet foglalja el. A mérkőzés magyar szempontból is különleges volt: a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a századik Premier League-meccsén léphetett pályára, ebből az alkalomból természetesen a klub is köszöntötte.

A tabella alsó felében fontos változás, hogy a Leeds United 3-0-ra legyőzte a Wolverhamptont, ez a siker némi reményt ad a kiesés elkerülésére. A Wolves továbbra is az utolsó helyen áll, mindössze 17 ponttal. A Burnley 20 ponttal az utolsó előtti pozícióban tartózkodik, szerdán ráadásul a bajnokesélyes, hatalmas formába kerülő City ellen játszik.

Serie A: az Inter magabiztosan vezet

Az Inter továbbra is magabiztosan dominál a Serie A-ban. A milánóiak 3-0-ra győzték le a Cagliarit hazai pályán, és 78 pontra növelték pontjaik számát. Ez 12 pontos előnyt jelent a második helyezett AC Milan előtt. Az Inter formája kifejezetten jó, hiszen utolsó öt mérkőzésén három győzelmet aratott, és kétszer döntetlent játszott.

A második hely környékén jelentős változások történtek a hétvégén. Az AC Milan idegenben 1-0-ra legyőzte a Hellas Veronát, míg a Napoli hazai pályán meglepetésre 2-0-ra kikapott a Lazio ellen. A Milan és a Napoli egyaránt 66 pontnál áll, ami szorossá teszi a harcot a második pozícióért.

A Juventus magabiztosan őrzi negyedik helyét, miután 2-0-ra nyert a Bologna ellen. A torinóiak 63 ponttal öt ponttal állnak a második helyezettek mögött.

A tabella végén a Hellas Verona és a Pisa egyaránt 18 ponttal rendelkezik. Mindkét csapat komoly veszélyben van a kiesést illetően. A Verona helyzete különösen aggasztó, mivel utolsó öt mérkőzésén öt vereséget szenvedett.

Bundesliga: harmincötödször ünnepelhet a Bayern

A Bayern München vasárnap este 4-2-re legyőzte a Stuttgartot, és 79 pontra növelte pontjai számát.

Ezzel matematikailag is eldőlt, hogy a 2025/26-os bajnoki cím a bajoroké.

A müncheni csapat teljesítménye imponáló: utolsó öt mérkőzéséből négyet megnyert, és csak egyszer játszott döntetlent.

A második helyezett Borussia Dortmund már 15 ponttal marad el a Bayerntől, és semmiképp sem hozhatja be őket. A Dortmund ráadásul meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheim vendégeként, ami komolyan veszélyezteti második helyét. Az RB Leipzig 3-1-re nyert az Eintracht Frankfurt ellen, és 59 pontra javította pontszámát. Ezzel öt pontra megközelítette a Dortmundot.

A tabella alsó felében a VfL Wolfsburg új reményre kapott, miután 2-1-re nyert az Union Berlin ellen. A Wolfsburg azonban továbbra is csak 24 ponttal rendelkezik. Az utolsó helyen álló FC Heidenheim mindössze 19 ponttal áll. A Heidenheim vasárnap 2-1-re kikapott az SC Freiburg ellen, így továbbra is komoly veszélyben van a kiesést illetően.

Ligue 1: óriási meglepetés Párizsban

A francia bajnokság hétvégéje drámai fordulatot hozott az élmezőnyben. A Paris Saint-Germain hazai pályán 2-1-re kikapott a Lyontól, ami óriási meglepetésnek számít. A Lyon már a félidőben 2-0-ra vezetett, és a vendégcsapat játéka végig kontrolláltnak tűnt. A PSG továbbra is vezeti a tabellát 63 ponttal, de előnye mindössze egy pontra olvadt az RC Lens előtt.

Az RC Lens még pénteken 3-2-re győzött a Toulouse FC ellen, miután 0-2-es hátrányból fordított. A Lens 62 pontjával most rendkívül szoros versenyben van a bajnoki címért, különösen a PSG váratlan botlása után.

A tabella középmezőnyében a Lorient 2-0-ra legyőzte a Marseille-t. Ez az eredmény meglepő, tekintve, hogy a Marseille továbbra is hat ponttal előzi meg a Lorientet. A LOSC Lille 0-0-s döntetlent játszott az OGC Nice ellen, így 54 pontnál marad a harmadik helyen, holtversenyben a Lyonnal.

A sereghajtók között továbbra is a Metz áll a legrosszabb helyzetben, mindössze 15 ponttal. A Metz ugyan hazai pályán játszott a Paris FC ellen, mégis 3-1-re kikapott. Az FC Nantes 20 ponttal az utolsó előtti helyen áll, miután 1-1-es döntetlent játszott a Brest ellen hazai pályán.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
6 napja
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:40
Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:30
Újabb nevet jelentett be Magyar Péter: őt jelölik az Országgyűlés elnökének
Agrárszektor  |  2026. április 20. 08:17
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény vihar csap le ma erre az 5 megyére