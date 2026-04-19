A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.
Az igazság pillanatát láthatjuk a focivasárnapon: eldőlhet a magyar és az angol bajnoki cím is?
A Premier League-ben két nagy presztízsű meccset rendeznek; a Bundesligában a Bayern München fogadja a Stuttgartot, Párizsban pedig a francia klasszikusra készülnek. A magyar bajnokságban sem maradunk izgalmak nélkül: a Ferencváros Győrbe látogat, ahol az őszi vereségért vehet revánsot - és kapaszkodnia is kell, mert a bajnoki cím lehet a tét.
A tavaszi szezon hajrájához közeledve minden pályán egyre nagyobb a tét. A bajnoki címért, az európai kupaszereplésért és a bennmaradásért folyó harc egyaránt rányomja a bélyegét a mai fordulóra. A nézők már kora délután bekapcsolódhatnak az olasz bajnokság meccseibe, és egészen késő estig követhetik a kontinens élcsapatainak küzdelmeit. Az angol, a német és a francia élvonal mellett a hazai szurkolók is bőséges programból válogathatnak.
Premier League: tényleg képes innen elbukni az Arsenal?
A Premier League-játéknap abszolút csúcsmérkőzését az Etihad Stadionban játsszák, ahol a Manchester City az Arsenalt fogadja. A City jó sorozatban van, négy bajnoki óta veretlen, míg az Arsenal mögött nagyon nehéz hetek állnak: most mindenképp nyerniük kéne, ha bajnokok akarnak lenni.
A Mersey-side derbi minden idényben az egyik legkiszámíthatatlanabb mérkőzés, és ez idén sincs másként. Az Everton az utóbbi hetekben feljavult: az utolsó öt bajnokijából hármat megnyert, és hazai pályán mindig extra motivációval fogadja a városi riválist.
A Liverpool ezzel szemben hullámzó formában érkezik, hiszen legutóbbi öt meccsén két vereséget és egy döntetlent is elszenvedett. Szoboszlai Dominik csapata számára létfontosságú a három pont, ha nem akar lemaradni az európai kupaszereplésért folyó csatában. Liverpoolban ilyenkor mindig parázs a hangulat, a kék oldal pedig bízik benne, hogy ismét borsot törhet a Vörösök orra alá.
A délután további mérkőzései:
Aston Villa - Sunderland (15:00)
Nottingham Forest - Burnley (15:00)
Fizz Liga: itt a bajnoki döntő, Győrbe megy a Fradi
A magyar bajnokság vasárnapi játéknapja két figyelemre méltó találkozót kínál. A Paksi FC korai kezdéssel fogadja a Puskás Akadémiát. A hazaiak ingadozó formában vannak, míg a felcsútiak az utóbbi időszakban több vereséget is elszenvedtek. A januári, fordított párosítású mérkőzésen a Paks idegenben győzött, így a vendégek most revánsra készülhetnek.
Az este fénypontja a Győr és a Ferencváros összecsapása lesz. A győriek remek formában várják a zöld-fehéreket: sorozatban három győzelmet arattak, és az őszi szezonban hazai pályán 3-1-re legyőzték a Fradit. A bajnoki címvédő Ferencváros szintén kiváló szériában van, az utolsó öt meccsén mindössze egy vereség csúszott be. Ez a találkozó a tavaszi szezon egyik legfontosabb állomása lehet mindkét csapat számára.
Serie A: északi rangadók estje, Veronában javítana a Milan
A Juventus az esti olasz rangadón a Bolognát fogadja. A torinói óriás nagyszerű formában van: legutóbbi öt meccséből négyet megnyert, és hazai pályán különösen magabiztos. A Bologna teljesítménye vegyes képet mutat, bár a közelmúltban győzelmeket is ünnepelhetett. A decemberi találkozón a Juventus minimális különbséggel idegenben nyert, így a vendégek most bizonyítani szeretnének.
A többi olasz mérkőzés:
Hellas Verona - AC Milan (15:00)
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bundesliga: tovább roboghat a Bayern, karnyújtásnyira a bajnoki cím
A Bayern München a VfB Stuttgartot látja vendégül a német bajnokság egyik kiemelt mérkőzésén. A bajorok kiváló formában vannak, az őszi összecsapáson pedig 5-0-ra győztek idegenben. A Stuttgart teljesítménye ingadozó, de jó napjukon bárkit képesek megszorongatni. A Bayern hazai pályán ritkán hibázik, így a vendégeknek óriási bravúrra lenne szükségük.
A többi német mérkőzés:
SC Freiburg - FC Heidenheim (15:30)
Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 (19:30)
Ligue 1: klasszikus következik Párizsban
A francia bajnokság vasárnapi programjának csúcspontja a PSG és a Lyon összecsapása lesz. A párizsiak kifejezetten jó formában vannak, míg a Lyon az utóbbi időszakban döcögősen teljesít, az elmúlt öt bajnokiján mindössze egy győzelmet aratott. Az őszi találkozó szoros küzdelmet hozott, amelyen a fővárosiak idegenben nyertek. A Parc des Princes közönsége előtt a hazaiak egyértelmű esélyesnek számítanak.
A többi francia mérkőzés:
AS Monaco - AJ Auxerre (15:00)
FC Nantes - Stade Brestois 29 (17:15)
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április végén nyílt tendert ír ki a hazai élvonalbeli bajnokság televíziós közvetítési jogaira.
Bár a péntek esti futballkínálat nem túl bőséges, a topligákban így is akad néhány izgalmas összecsapás.
A közelmúltbeli politikai fordulat példátlan bizonytalanságot hozott a magyar labdarúgásba.
A bajnoki versenyfutás szempontjából rendkvül fontos találkozót tartanak a magyar labdarúgó NB I-ben vasárnap este.
A Vasas közleményében úgy fogalmazott: emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének döntése értelmében a következő szezontól átalakul a hazai élvonalbeli bajnokságok kiesési rendszere.
A kialakult helyzet miatt a szervezetnek mielőbb tisztújító közgyűlést kell összehívnia.
Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született.
Húszmilliós, kacsalábon forgó palotát építtet a Bayern sztárja: nem fogod kitalálni, hol, el is dőlt a jövője?
Harry Kane 20 millió fontos luxusvillát építtet a London melletti Surrey megyében, miközben a Bayern Münchennél éppen szerződéshosszabbításról tárgyal.
Hat fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs továbbra is a kiesőzónában vesztegel, míg az újonc Sunderland a tizedik helyre lépett előre.
A holland védő hátproblémája még mindig nem jött rendbe, visszatérésének időpontja pedig a szezon végéhez közeledve egyre bizonytalanabb.
A legelső világbajnokságon kevesebb, mint a harmada indult el a mostani, 48-as létszámnak. Íme, az 1930-as, uruguayi világbajnokság története.
A 18 éves ausztrál Gout Gout a világ idei legjobb idejével, 19,67 másodperccel nyerte meg a 200 méteres síkfutást a Sydney-ben rendezett ausztrál bajnokságon.
Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.
A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.
A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.
A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.