2026. április 19. vasárnap Emma
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
stadion, üres stadion, foci, labdafúgás, futball
Sport

Az igazság pillanatát láthatjuk a focivasárnapon: eldőlhet a magyar és az angol bajnoki cím is?

Pénzcentrum
2026. április 19. 08:15

A Premier League-ben két nagy presztízsű meccset rendeznek; a Bundesligában a Bayern München fogadja a Stuttgartot, Párizsban pedig a francia klasszikusra készülnek. A magyar bajnokságban sem maradunk izgalmak nélkül: a Ferencváros Győrbe látogat, ahol az őszi vereségért vehet revánsot - és kapaszkodnia is kell, mert a bajnoki cím lehet a tét.

A tavaszi szezon hajrájához közeledve minden pályán egyre nagyobb a tét. A bajnoki címért, az európai kupaszereplésért és a bennmaradásért folyó harc egyaránt rányomja a bélyegét a mai fordulóra. A nézők már kora délután bekapcsolódhatnak az olasz bajnokság meccseibe, és egészen késő estig követhetik a kontinens élcsapatainak küzdelmeit. Az angol, a német és a francia élvonal mellett a hazai szurkolók is bőséges programból válogathatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Premier League: tényleg képes innen elbukni az Arsenal?

A Premier League-játéknap abszolút csúcsmérkőzését az Etihad Stadionban játsszák, ahol a Manchester City az Arsenalt fogadja. A City jó sorozatban van, négy bajnoki óta veretlen, míg az Arsenal mögött nagyon nehéz hetek állnak: most mindenképp nyerniük kéne, ha bajnokok akarnak lenni.

Premier League 33. forduló
Manchester City
Arsenal
2026. április 19. vasárnap 17:30
|
Etihad Stadium, Manchester
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Manchester City: 17 (56.7%)
  Arsenal: 6 (20%)
  Döntetlen: 7 (23.3%)
Gólok
  Manchester City: 58
  Arsenal: 31
Gólkülönbség: 27
Hazai győzelem
  Manchester City: 9
  Arsenal: 4
Vendéggyőzelem
  Manchester City: 8
  Arsenal: 2
Adatlap létrehozva: 2026.04.18.

A Mersey-side derbi minden idényben az egyik legkiszámíthatatlanabb mérkőzés, és ez idén sincs másként. Az Everton az utóbbi hetekben feljavult: az utolsó öt bajnokijából hármat megnyert, és hazai pályán mindig extra motivációval fogadja a városi riválist.

A Liverpool ezzel szemben hullámzó formában érkezik, hiszen legutóbbi öt meccsén két vereséget és egy döntetlent is elszenvedett. Szoboszlai Dominik csapata számára létfontosságú a három pont, ha nem akar lemaradni az európai kupaszereplésért folyó csatában. Liverpoolban ilyenkor mindig parázs a hangulat, a kék oldal pedig bízik benne, hogy ismét borsot törhet a Vörösök orra alá.

A délután további mérkőzései:

Aston Villa - Sunderland (15:00)

Nottingham Forest - Burnley (15:00)

Fizz Liga: itt a bajnoki döntő, Győrbe megy a Fradi

A magyar bajnokság vasárnapi játéknapja két figyelemre méltó találkozót kínál. A Paksi FC korai kezdéssel fogadja a Puskás Akadémiát. A hazaiak ingadozó formában vannak, míg a felcsútiak az utóbbi időszakban több vereséget is elszenvedtek. A januári, fordított párosítású mérkőzésen a Paks idegenben győzött, így a vendégek most revánsra készülhetnek.

Az este fénypontja a Győr és a Ferencváros összecsapása lesz. A győriek remek formában várják a zöld-fehéreket: sorozatban három győzelmet arattak, és az őszi szezonban hazai pályán 3-1-re legyőzték a Fradit. A bajnoki címvédő Ferencváros szintén kiváló szériában van, az utolsó öt meccsén mindössze egy vereség csúszott be. Ez a találkozó a tavaszi szezon egyik legfontosabb állomása lehet mindkét csapat számára.

Serie A: északi rangadók estje, Veronában javítana a Milan

A Juventus az esti olasz rangadón a Bolognát fogadja. A torinói óriás nagyszerű formában van: legutóbbi öt meccséből négyet megnyert, és hazai pályán különösen magabiztos. A Bologna teljesítménye vegyes képet mutat, bár a közelmúltban győzelmeket is ünnepelhetett. A decemberi találkozón a Juventus minimális különbséggel idegenben nyert, így a vendégek most bizonyítani szeretnének.

A többi olasz mérkőzés:

Cremonese - Torino (12:30)

Hellas Verona - AC Milan (15:00)

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Pisa - Genoa (18:00)

Bundesliga: tovább roboghat a Bayern, karnyújtásnyira a bajnoki cím

A Bayern München a VfB Stuttgartot látja vendégül a német bajnokság egyik kiemelt mérkőzésén. A bajorok kiváló formában vannak, az őszi összecsapáson pedig 5-0-ra győztek idegenben. A Stuttgart teljesítménye ingadozó, de jó napjukon bárkit képesek megszorongatni. A Bayern hazai pályán ritkán hibázik, így a vendégeknek óriási bravúrra lenne szükségük.

A többi német mérkőzés:

SC Freiburg - FC Heidenheim (15:30)

Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 (19:30)

Ligue 1: klasszikus következik Párizsban

A francia bajnokság vasárnapi programjának csúcspontja a PSG és a Lyon összecsapása lesz. A párizsiak kifejezetten jó formában vannak, míg a Lyon az utóbbi időszakban döcögősen teljesít, az elmúlt öt bajnokiján mindössze egy győzelmet aratott. Az őszi találkozó szoros küzdelmet hozott, amelyen a fővárosiak idegenben nyertek. A Parc des Princes közönsége előtt a hazaiak egyértelmű esélyesnek számítanak.

A többi francia mérkőzés:

AS Monaco - AJ Auxerre (15:00)

Metz - Paris FC (17:15)

FC Nantes - Stade Brestois 29 (17:15)

RC Strasbourg - Stade Rennais FC (17:15)
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #futball #szoboszlai dominik #premier league #bundesliga #magyar bajnokság #ferencváros #Fizz liga #serie a #ligue 1 #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
