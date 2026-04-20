2026. április 20. hétfő Tivadar
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Snooker asztal dákóval, piros, sárga, rózsaszín és kék golyókkal, valamint dákóval.
Sport

Különös diéta, de működik: sörrel és gyorskajával melegített a sznúkerjátékos, majd rommá verte ellenfelét

Pénzcentrum
2026. április 20. 17:43

A recept működött: a rossz kezdés utáni napon három százas breakkel söpörte el kínai ellenfelét a sznúkerjátékos - írta meg a The Guardian.

A 40 éves északír játékos kétfrémes hátrányból állt fel a Crucible-ben. Vasárnap hat zsinórban megnyert frémmel fordított, és végül magabiztosan, 10-6-ra győzött. "Annyira letört az előző napi játékom, hogy senkivel sem akartam beszélni" - mondta Allen. "Elmentem, ittam pár sört, néztem a focit, fogadtam a haverokkal, ettem valamit, és végre egy jót aludtam."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 14. kiemelt Allen az első két frémen még megosztozott ellenfelével. Ezt követően egy 140-es letakarítással és egy 109-es breakkel egyenlített, majd átvette az irányítást. A selejtezőből feljutó Csang Anta egyre frusztráltabbá vált. Egy elrontott biztonsági lökése után Allen a mérkőzés során először átvette a vezetést. Előnyét 8-6-ra növelte, végül egy 129-es százas breakkel lényegében eldöntötte a találkozót.

Világbajnok akarok lenni. Csalódás lenne, ha a karrieremre visszatekintve ez nem sikerülne

- szögezte le Allen, aki már kétszer is elődöntőt játszott a Crucible-ben.

A másik ágon Ting Csünhuj végig uralta a David Gilbert elleni, egyoldalú mérkőzését. A kínai játékos egy százas és négy ötvenes breakkel már 7-2-re vezetett az első szünetben. Gilbert frusztrációjában a dákójával csapott az asztal oldalára.

Barry Hawkins simán, 10-4-re győzte le Matthew Stevenst. Mark Williams ugyanilyen arányban jutott túl a világbajnoki újonc Antoni Kowalskin. Hsziao Kuotung pedig Csou Jüelungot verte meg 10-6-ra. Ezzel mind az öt kiemelt játékos továbbjutott a második körbe.
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #sport #sör #verseny #diéta #teljesítmény #étrend #alkoholfogyasztás #világbajnokság #sportoló #sznúker #snooker

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:01
17:43
17:29
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
2 hete
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
4
6 napja
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
2 hete
Rommá verte a Manchester City a Liverpoolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
