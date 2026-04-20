Különös diéta, de működik: sörrel és gyorskajával melegített a sznúkerjátékos, majd rommá verte ellenfelét

A recept működött: a rossz kezdés utáni napon három százas breakkel söpörte el kínai ellenfelét a sznúkerjátékos - írta meg a The Guardian.

A 40 éves északír játékos kétfrémes hátrányból állt fel a Crucible-ben. Vasárnap hat zsinórban megnyert frémmel fordított, és végül magabiztosan, 10-6-ra győzött. "Annyira letört az előző napi játékom, hogy senkivel sem akartam beszélni" - mondta Allen. "Elmentem, ittam pár sört, néztem a focit, fogadtam a haverokkal, ettem valamit, és végre egy jót aludtam."

A 14. kiemelt Allen az első két frémen még megosztozott ellenfelével. Ezt követően egy 140-es letakarítással és egy 109-es breakkel egyenlített, majd átvette az irányítást. A selejtezőből feljutó Csang Anta egyre frusztráltabbá vált. Egy elrontott biztonsági lökése után Allen a mérkőzés során először átvette a vezetést. Előnyét 8-6-ra növelte, végül egy 129-es százas breakkel lényegében eldöntötte a találkozót.

Világbajnok akarok lenni. Csalódás lenne, ha a karrieremre visszatekintve ez nem sikerülne

- szögezte le Allen, aki már kétszer is elődöntőt játszott a Crucible-ben.

A másik ágon Ting Csünhuj végig uralta a David Gilbert elleni, egyoldalú mérkőzését. A kínai játékos egy százas és négy ötvenes breakkel már 7-2-re vezetett az első szünetben. Gilbert frusztrációjában a dákójával csapott az asztal oldalára.

Barry Hawkins simán, 10-4-re győzte le Matthew Stevenst. Mark Williams ugyanilyen arányban jutott túl a világbajnoki újonc Antoni Kowalskin. Hsziao Kuotung pedig Csou Jüelungot verte meg 10-6-ra. Ezzel mind az öt kiemelt játékos továbbjutott a második körbe.