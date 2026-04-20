Az Arsenal 2–1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.
Különös diéta, de működik: sörrel és gyorskajával melegített a sznúkerjátékos, majd rommá verte ellenfelét
A recept működött: a rossz kezdés utáni napon három százas breakkel söpörte el kínai ellenfelét a sznúkerjátékos - írta meg a The Guardian.
A 40 éves északír játékos kétfrémes hátrányból állt fel a Crucible-ben. Vasárnap hat zsinórban megnyert frémmel fordított, és végül magabiztosan, 10-6-ra győzött. "Annyira letört az előző napi játékom, hogy senkivel sem akartam beszélni" - mondta Allen. "Elmentem, ittam pár sört, néztem a focit, fogadtam a haverokkal, ettem valamit, és végre egy jót aludtam."
A 14. kiemelt Allen az első két frémen még megosztozott ellenfelével. Ezt követően egy 140-es letakarítással és egy 109-es breakkel egyenlített, majd átvette az irányítást. A selejtezőből feljutó Csang Anta egyre frusztráltabbá vált. Egy elrontott biztonsági lökése után Allen a mérkőzés során először átvette a vezetést. Előnyét 8-6-ra növelte, végül egy 129-es százas breakkel lényegében eldöntötte a találkozót.
Világbajnok akarok lenni. Csalódás lenne, ha a karrieremre visszatekintve ez nem sikerülne
- szögezte le Allen, aki már kétszer is elődöntőt játszott a Crucible-ben.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A másik ágon Ting Csünhuj végig uralta a David Gilbert elleni, egyoldalú mérkőzését. A kínai játékos egy százas és négy ötvenes breakkel már 7-2-re vezetett az első szünetben. Gilbert frusztrációjában a dákójával csapott az asztal oldalára.
Barry Hawkins simán, 10-4-re győzte le Matthew Stevenst. Mark Williams ugyanilyen arányban jutott túl a világbajnoki újonc Antoni Kowalskin. Hsziao Kuotung pedig Csou Jüelungot verte meg 10-6-ra. Ezzel mind az öt kiemelt játékos továbbjutott a második körbe.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.