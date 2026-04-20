Elképesztő magyar siker: óriási merülést hajtott végre a magyar sportoló, ez az új világrekord

2026. április 20. 19:15

A 37 éves magyar sportoló, Törőcsik Ágnes eredményével a hazai szabadtüdős búvárkodás történetének eddigi legjelentősebb sikerét érte el.

Törőcsik Zsófia 105 méteres merüléssel világrekordot állított fel a Nemzetközi Szabadtüdős Búvár Szövetség (AIDA) Fülöp-szigeteken rendezett versenyén. 

A Világjátékok-győztes versenyző már a szezon elején bizonyította kiváló formáját. A verseny előtti edzéseken elért 107 méteres mélység egyértelműen előrevetítette, hogy a hivatalos csúcsdöntés reális cél számára. A mostani rekord után Törőcsik Zsófia már a következő kihívásra fókuszál. A páros uszonyos (bifin) kategóriában is világcsúcsközeli eredményt várnak tőle. Ezzel egyedülálló módon több szakágban is a sportág abszolút csúcsára érhet.

Bacskó László, a nOxygen Apnea Club elnöke szerint az elmúlt évek tudatos munkája most érett be igazán. Míg a rivális nemzetek évtizedek óta építkeznek, a magyar szabadtüdős búvárkodás alig öt év alatt, szinte a semmiből jutott el a világ élvonalába. Ebben a klubnak is kulcsszerepe volt. Ennek a rohamos fejlődésnek az egyik legfontosabb mérföldköve a mostani világrekord.

Törőcsik Zsófia nem először írt történelmet. Tavaly a kínai Csengtuban rendezett Világjátékokon a nők között elsőként 300 métert tett meg a víz alatt. Ezzel a teljesítménnyel szintén világcsúcsot állított fel a dinamikus uszonyos kategóriában.

A sportág iránt érdeklődők hamarosan hazai környezetben is láthatják a világ legjobbjait. Május végén és június elején ugyanis Budapest ad otthont a medencés szabadtüdős világbajnokságnak.
