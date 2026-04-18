Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr

A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.

Minimális reménnyel vágott neki a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának a Diósgyőr, amely tudta: mindenképpen győznie kell ahhoz, hogy reménye maradjon az élvonalbeli tagság megőrzésére. A miskolciaknak emellett abban is reménykedniük kellett, hogy a tabellán felettük lévő MTK nem szerez pontot a Kisvárda ellen.

A remény azonban már este kezdett egészen elszállni, az MTK ugyanis 2-1-re megverte ellenfelét, így a miskolciak csak akkor maradhattak bent innentől, ha legyőzik a dobogóért harcoló debrecenieket. De ez sem sikerült:

a Diósgyőr megalázó, 5-0-s verést kapott a szomszéd megyeszékhelytől, így három szezon után ismét búcsúzik az élvonaltól.

A magyar első osztályú focibajnokság így úgy megy neki a hátralévő három fordulónak, hogy a két kieső személye már eldőlt: egy hete a másik keleti gárda, a Kazincbarcika kiesése vált eldöntött ténnyé, miután ők is nagyon simán, 3-0-ra kikaptak az Újpesttől - és akkor is az MTK volt a "hóhér", mint most a Diósgyőr esetében.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA