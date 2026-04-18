2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felcsút, 2025. május 24.A Diósgyőr szurkolói a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. május 24-én.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr

Pénzcentrum
2026. április 18. 21:21

A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt. 

Minimális reménnyel vágott neki a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának a Diósgyőr, amely tudta: mindenképpen győznie kell ahhoz, hogy reménye maradjon az élvonalbeli tagság megőrzésére. A miskolciaknak emellett abban is reménykedniük kellett, hogy a tabellán felettük lévő MTK nem szerez pontot a Kisvárda ellen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A remény azonban már este kezdett egészen elszállni, az MTK ugyanis 2-1-re megverte ellenfelét, így a miskolciak csak akkor maradhattak bent innentől, ha legyőzik a dobogóért harcoló debrecenieket. De ez sem sikerült:

a Diósgyőr megalázó, 5-0-s verést kapott a szomszéd megyeszékhelytől, így három szezon után ismét búcsúzik az élvonaltól. 

A magyar első osztályú focibajnokság így úgy megy neki a hátralévő három fordulónak, hogy a két kieső személye már eldőlt: egy hete a másik keleti gárda, a Kazincbarcika kiesése vált eldöntött ténnyé, miután ők is nagyon simán, 3-0-ra kikaptak az Újpesttől - és akkor is az MTK volt a "hóhér", mint most a Diósgyőr esetében.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Ferencváros
59
2.
Győri ETO FC
59
3.
Zalaegerszegi TE
48
4.
Debreceni VSC
46
5.
Paksi FC
44
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
15
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
13
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.04.18.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

#sport #labdarúgás #kiesés #magyar foci #újpest #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #debreceni vsc #Fizz liga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:21
21:01
20:02
19:49
19:42
NAPTÁR
Tovább
2026. április 18. szombat
Andrea, Ilma
16. hét
Április 18.
Cirkuszok világnapja
Április 18.
Műemlékvédelmi világnap
Április 18.
Rádióamatőr világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
