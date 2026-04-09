2026. április 9. csütörtök Erhard
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Indianapolis - 2019. május körül: Gyakorlóedzések az Indianapolis Motor Speedway-en. Az Indy 500-nak és a Brickyard 400-nak otthont adó IMS a világ versenyfővárosa.
Hatalmas sikert ért el a kosárlegenda Michael Jordan: meglepő, hol hozta össze

Michael Jordan neve a kosárlabdában a tökéletesség szinonimája, sportvezetőként azonban évtizedekig nem tudta megismételni a pályán elért sikereit. A 63 éves legenda most a NASCAR-ban találta meg az igazi közegét. A 23XI Racing nevű csapata a 2026-os Cup Series-szezon abszolút meglepetése, miután tavaly még egy trösztellenes per is veszélyeztette az alakulat jövőjét - tudósított a The Guardian.

A Jordan és Denny Hamlin NASCAR-pilóta által közösen alapított 23XI Racing mindössze a hatodik évadát futja, mégis a szezon legdominánsabb alakulatává vált. Tyler Reddick, a 23-as számú autó versenyzője a 2026-os versenynaptár első hat futamából négyet megnyert. Ezek között volt a szezonnyitó Daytona 500 is, ahol az utolsó körben vette át a vezetést, miközben a háta mögött hatalmas tömegbaleset alakult ki. Bubba Wallace, a 45-ös autó pilótája az első öt futamon nem végzett a tizenegyediknél rosszabb helyen. Egy olyan sportágban, ahol a vereség mindennapos, ez elképesztő teljesítmény.

Jordan a szezon során rendre a bokszfal mellől figyeli a versenyeket, majd a győztesek körében ünnepel, miközben szinte korlátlanul áll a kamerák rendelkezésére. A csapat munkatársai szerint vezetői stílusa határozott, ugyanakkor megbocsátó. Bár elvárja a maximális teljesítményt, ha valami mégsem jön össze, gyorsan továbblépnek. A Bristol Motor Speedwayen rendezett vasárnapi futam előtt Jordan a csapattulajdonosi rangsor élén áll, olyan megkerülhetetlen dinasztiaalapítók társaságában, mint Roger Penske, Rick Hendrick és Joe Gibbs.

A mostani dominancia előzménye a 2025-ös szezon volt, amelyben Reddick megnyerte az alapszakasz pontversenyét, Wallace pedig az indianapolisi Brickyard 400-on diadalmaskodott. Ami azonban igazán rendkívülivé teszi az idei eredményeket, az a tény, hogy négy hónappal ezelőtt az egész projekt sorsa a bíróságon is eldőlhetett volna.

A 23XI 2025 októberében trösztellenes pert indított a NASCAR ellen, amelyben egyedüli szövetségese a Front Row Motorsports csapata volt. Jordan lényegében a sportágat az alapítás óta irányító France családot támadta meg. Azzal vádolta őket, hogy a csapatokat az általuk monopolizált pályákon való indulásért megadóztatják, miközben a milliárdos médiaszerződésekből származó bevételeket visszatartják.

A többi nagy csapattulajdonos, mint például Penske vagy Hendrick, a háttérben maradt, és nem kockáztatta az összetűzést a NASCAR vezetésével. A per során kompromittáló szöveges üzenetek kerültek nyilvánosságra, amelyekben Steve Phelps, a NASCAR vezetője prominens csapattulajdonosokat sértegetett. Ez az esemény igazi fordulópontnak bizonyult. Phelps januárban lemondott, a NASCAR pedig egyezséget kötött a csapatokkal, amellyel lezárták a másfél hetes tárgyalássorozatot.

Jordan kapcsolata az autósporttal mélyen személyes gyökerekkel bír. Észak-Karolinában, az amerikai szériaautó-versenyzés bölcsőjében nőtt fel, ahol amatőr autószerelő édesapja, James rendszeresen elvitte a családot a közeli pályákra. Aktív kosárlabdázóként Ferrarikkal és Porschékkal járt a meccsekre, visszavonulása után pedig beszállt a motorsportba. Hamlinnal 2011 óta áll üzleti kapcsolatban, miután Jordan még rajongóként egy Hornets-meccsen kereste fel a pilótát. Hamlin később egy cikket küldött neki, amely a közös csapatvásárlásukról szóló pletykát tárgyalta: "Nem igaz, de ha valóssá akarod tenni, szólj." 

Jordan a sportág faji kérdéseiben sem tartózkodó. Csapatát eleve azzal a Wallace-szal indította el, aki korábban a konföderációs zászló kitiltásáért szállt síkra a NASCAR-ban. Jordan úgy pozicionálja magát, mint aki képes megszólítani azokat a potenciális szurkolókat, akiket a sportág rasszista öröksége eddig távol tartott. "Izgatott vagyok, hogy ehhez a sporthoz kötődöm" - mondta Jordan. "Úgy érzem, az apám szemén keresztül nézem az egészet, a családommal együtt, és ez számomra mindennél fontosabb."
Címlapkép: Getty Images
#per #sport #bíróság #verseny #usa #rasszizmus #kosárlabda #autósport #versenynaptár #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
