Hatalmas sikert ért el a kosárlegenda Michael Jordan: meglepő, hol hozta össze

Michael Jordan neve a kosárlabdában a tökéletesség szinonimája, sportvezetőként azonban évtizedekig nem tudta megismételni a pályán elért sikereit. A 63 éves legenda most a NASCAR-ban találta meg az igazi közegét. A 23XI Racing nevű csapata a 2026-os Cup Series-szezon abszolút meglepetése, miután tavaly még egy trösztellenes per is veszélyeztette az alakulat jövőjét - tudósított a The Guardian.

A Jordan és Denny Hamlin NASCAR-pilóta által közösen alapított 23XI Racing mindössze a hatodik évadát futja, mégis a szezon legdominánsabb alakulatává vált. Tyler Reddick, a 23-as számú autó versenyzője a 2026-os versenynaptár első hat futamából négyet megnyert. Ezek között volt a szezonnyitó Daytona 500 is, ahol az utolsó körben vette át a vezetést, miközben a háta mögött hatalmas tömegbaleset alakult ki. Bubba Wallace, a 45-ös autó pilótája az első öt futamon nem végzett a tizenegyediknél rosszabb helyen. Egy olyan sportágban, ahol a vereség mindennapos, ez elképesztő teljesítmény.

Jordan a szezon során rendre a bokszfal mellől figyeli a versenyeket, majd a győztesek körében ünnepel, miközben szinte korlátlanul áll a kamerák rendelkezésére. A csapat munkatársai szerint vezetői stílusa határozott, ugyanakkor megbocsátó. Bár elvárja a maximális teljesítményt, ha valami mégsem jön össze, gyorsan továbblépnek. A Bristol Motor Speedwayen rendezett vasárnapi futam előtt Jordan a csapattulajdonosi rangsor élén áll, olyan megkerülhetetlen dinasztiaalapítók társaságában, mint Roger Penske, Rick Hendrick és Joe Gibbs.

A mostani dominancia előzménye a 2025-ös szezon volt, amelyben Reddick megnyerte az alapszakasz pontversenyét, Wallace pedig az indianapolisi Brickyard 400-on diadalmaskodott. Ami azonban igazán rendkívülivé teszi az idei eredményeket, az a tény, hogy négy hónappal ezelőtt az egész projekt sorsa a bíróságon is eldőlhetett volna.

A 23XI 2025 októberében trösztellenes pert indított a NASCAR ellen, amelyben egyedüli szövetségese a Front Row Motorsports csapata volt. Jordan lényegében a sportágat az alapítás óta irányító France családot támadta meg. Azzal vádolta őket, hogy a csapatokat az általuk monopolizált pályákon való indulásért megadóztatják, miközben a milliárdos médiaszerződésekből származó bevételeket visszatartják.

A többi nagy csapattulajdonos, mint például Penske vagy Hendrick, a háttérben maradt, és nem kockáztatta az összetűzést a NASCAR vezetésével. A per során kompromittáló szöveges üzenetek kerültek nyilvánosságra, amelyekben Steve Phelps, a NASCAR vezetője prominens csapattulajdonosokat sértegetett. Ez az esemény igazi fordulópontnak bizonyult. Phelps januárban lemondott, a NASCAR pedig egyezséget kötött a csapatokkal, amellyel lezárták a másfél hetes tárgyalássorozatot.

Jordan kapcsolata az autósporttal mélyen személyes gyökerekkel bír. Észak-Karolinában, az amerikai szériaautó-versenyzés bölcsőjében nőtt fel, ahol amatőr autószerelő édesapja, James rendszeresen elvitte a családot a közeli pályákra. Aktív kosárlabdázóként Ferrarikkal és Porschékkal járt a meccsekre, visszavonulása után pedig beszállt a motorsportba. Hamlinnal 2011 óta áll üzleti kapcsolatban, miután Jordan még rajongóként egy Hornets-meccsen kereste fel a pilótát. Hamlin később egy cikket küldött neki, amely a közös csapatvásárlásukról szóló pletykát tárgyalta: "Nem igaz, de ha valóssá akarod tenni, szólj."

Jordan a sportág faji kérdéseiben sem tartózkodó. Csapatát eleve azzal a Wallace-szal indította el, aki korábban a konföderációs zászló kitiltásáért szállt síkra a NASCAR-ban. Jordan úgy pozicionálja magát, mint aki képes megszólítani azokat a potenciális szurkolókat, akiket a sportág rasszista öröksége eddig távol tartott. "Izgatott vagyok, hogy ehhez a sporthoz kötődöm" - mondta Jordan. "Úgy érzem, az apám szemén keresztül nézem az egészet, a családommal együtt, és ez számomra mindennél fontosabb."