Hatalmas sikert ért el a kosárlegenda Michael Jordan: meglepő, hol hozta össze

Michael Jordan neve a kosárlabdában a tökéletesség szinonimája, sportvezetőként azonban évtizedekig nem tudta megismételni a pályán elért sikereit. A 63 éves legenda most a NASCAR-ban találta meg az igazi közegét. A 23XI Racing nevű csapata a 2026-os Cup Series-szezon abszolút meglepetése, miután tavaly még egy trösztellenes per is veszélyeztette az alakulat jövőjét - tudósított a The Guardian.
A Jordan és Denny Hamlin NASCAR-pilóta által közösen alapított 23XI Racing mindössze a hatodik évadát futja, mégis a szezon legdominánsabb alakulatává vált. Tyler Reddick, a 23-as számú autó versenyzője a 2026-os versenynaptár első hat futamából négyet megnyert. Ezek között volt a szezonnyitó Daytona 500 is, ahol az utolsó körben vette át a vezetést, miközben a háta mögött hatalmas tömegbaleset alakult ki. Bubba Wallace, a 45-ös autó pilótája az első öt futamon nem végzett a tizenegyediknél rosszabb helyen. Egy olyan sportágban, ahol a vereség mindennapos, ez elképesztő teljesítmény.
Jordan a szezon során rendre a bokszfal mellől figyeli a versenyeket, majd a győztesek körében ünnepel, miközben szinte korlátlanul áll a kamerák rendelkezésére. A csapat munkatársai szerint vezetői stílusa határozott, ugyanakkor megbocsátó. Bár elvárja a maximális teljesítményt, ha valami mégsem jön össze, gyorsan továbblépnek. A Bristol Motor Speedwayen rendezett vasárnapi futam előtt Jordan a csapattulajdonosi rangsor élén áll, olyan megkerülhetetlen dinasztiaalapítók társaságában, mint Roger Penske, Rick Hendrick és Joe Gibbs.
KATTINTS a friss és élő sporterdményekért, statisztikákért és hírekért: itt a Sportonline!
A mostani dominancia előzménye a 2025-ös szezon volt, amelyben Reddick megnyerte az alapszakasz pontversenyét, Wallace pedig az indianapolisi Brickyard 400-on diadalmaskodott. Ami azonban igazán rendkívülivé teszi az idei eredményeket, az a tény, hogy négy hónappal ezelőtt az egész projekt sorsa a bíróságon is eldőlhetett volna.
A 23XI 2025 októberében trösztellenes pert indított a NASCAR ellen, amelyben egyedüli szövetségese a Front Row Motorsports csapata volt. Jordan lényegében a sportágat az alapítás óta irányító France családot támadta meg. Azzal vádolta őket, hogy a csapatokat az általuk monopolizált pályákon való indulásért megadóztatják, miközben a milliárdos médiaszerződésekből származó bevételeket visszatartják.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A többi nagy csapattulajdonos, mint például Penske vagy Hendrick, a háttérben maradt, és nem kockáztatta az összetűzést a NASCAR vezetésével. A per során kompromittáló szöveges üzenetek kerültek nyilvánosságra, amelyekben Steve Phelps, a NASCAR vezetője prominens csapattulajdonosokat sértegetett. Ez az esemény igazi fordulópontnak bizonyult. Phelps januárban lemondott, a NASCAR pedig egyezséget kötött a csapatokkal, amellyel lezárták a másfél hetes tárgyalássorozatot.
Jordan kapcsolata az autósporttal mélyen személyes gyökerekkel bír. Észak-Karolinában, az amerikai szériaautó-versenyzés bölcsőjében nőtt fel, ahol amatőr autószerelő édesapja, James rendszeresen elvitte a családot a közeli pályákra. Aktív kosárlabdázóként Ferrarikkal és Porschékkal járt a meccsekre, visszavonulása után pedig beszállt a motorsportba. Hamlinnal 2011 óta áll üzleti kapcsolatban, miután Jordan még rajongóként egy Hornets-meccsen kereste fel a pilótát. Hamlin később egy cikket küldött neki, amely a közös csapatvásárlásukról szóló pletykát tárgyalta: "Nem igaz, de ha valóssá akarod tenni, szólj."
Jordan a sportág faji kérdéseiben sem tartózkodó. Csapatát eleve azzal a Wallace-szal indította el, aki korábban a konföderációs zászló kitiltásáért szállt síkra a NASCAR-ban. Jordan úgy pozicionálja magát, mint aki képes megszólítani azokat a potenciális szurkolókat, akiket a sportág rasszista öröksége eddig távol tartott. "Izgatott vagyok, hogy ehhez a sporthoz kötődöm" - mondta Jordan. "Úgy érzem, az apám szemén keresztül nézem az egészet, a családommal együtt, és ez számomra mindennél fontosabb."
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
