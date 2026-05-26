Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo
A portugál szupersztár a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.
Ismét Cristiano Ronaldo vezeti a Forbes legjobban fizetett sportolókat felvonultató, 2025-ös toplistáját, miután egyetlen év alatt 275 millió dollárt keresett. A világ tíz legmagasabb jövedelmű sportolója összesen 1,4 milliárd dollárt keresett az elmúlt tizenkét hónapban: immár második éve fordul elő, hogy az élmezőnyben szereplők mindegyike átlépte a százmillió dolláros határt.
A szaúdi al-Nasszr negyvenéves portugál támadója sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig ötödször zárt a rangsor élén. Kiemelkedő bevétele nemcsak a közel-keleti fizetéséből és bónuszaiból, hanem reklámszerződésekből, valamint saját üzleti érdekeltségeiből tevődik össze.
A második helyet a Golden State Warriors kosárlabdázója, Stephen Curry szerezte meg 156 millió dollárral. Esetében figyelemre méltó, hogy jövedelmének döntő többségét – mintegy százmillió dollárt – a pályán kívüli üzleti együttműködések és szponzori megállapodások adták.
A dobogó harmadik fokára a brit ökölvívó, Tyson Fury állhatott fel 146 milliós bevétellel. Őt az amerikaifutballista Dak Prescott (137 millió dollár), valamint Lionel Messi (135 millió dollár) követi a sorban.
A Forbes 2025-ös tízes élmezőnye a következőképpen alakult:
- Cristiano Ronaldo – 275 millió dollár
- Stephen Curry – 156 millió dollár
- Tyson Fury – 146 millió dollár
- Dak Prescott – 137 millió dollár
- Lionel Messi – 135 millió dollár
- LeBron James – 133,8 millió dollár
- Juan Soto – 114 millió dollár
- Karim Benzema – 104 millió dollár
- Ótani Sóhei – 102,5 millió dollár
- Kevin Durant – 101,4 millió dollár
