Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo

A portugál szupersztár a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.

Ismét Cristiano Ronaldo vezeti a Forbes legjobban fizetett sportolókat felvonultató, 2025-ös toplistáját, miután egyetlen év alatt 275 millió dollárt keresett. A világ tíz legmagasabb jövedelmű sportolója összesen 1,4 milliárd dollárt keresett az elmúlt tizenkét hónapban: immár második éve fordul elő, hogy az élmezőnyben szereplők mindegyike átlépte a százmillió dolláros határt.

A szaúdi al-Nasszr negyvenéves portugál támadója sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig ötödször zárt a rangsor élén. Kiemelkedő bevétele nemcsak a közel-keleti fizetéséből és bónuszaiból, hanem reklámszerződésekből, valamint saját üzleti érdekeltségeiből tevődik össze.

A második helyet a Golden State Warriors kosárlabdázója, Stephen Curry szerezte meg 156 millió dollárral. Esetében figyelemre méltó, hogy jövedelmének döntő többségét – mintegy százmillió dollárt – a pályán kívüli üzleti együttműködések és szponzori megállapodások adták.

A dobogó harmadik fokára a brit ökölvívó, Tyson Fury állhatott fel 146 milliós bevétellel. Őt az amerikaifutballista Dak Prescott (137 millió dollár), valamint Lionel Messi (135 millió dollár) követi a sorban.

A Forbes 2025-ös tízes élmezőnye a következőképpen alakult: