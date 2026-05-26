Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Szoboszlai Dominik bekerült az Opta elemzőcég 2025–2026-os Premier League-idényt összegző álomcsapatába. Bár csapata, a Liverpool visszafogottabb szezont zárt, a magyar középpályás egyenletes teljesítményével és több ligaelső statisztikájával érdemelte ki a helyet a bajnokság legjobbjai között.
Mint az Opta elemzésében megjegyzi, a címvédőként induló Liverpool számára nem hozott átütő sikert a vasárnap véget ért szezon. Arne Slot együttese az ötödik helyen végzett, ami ugyan Bajnokok Ligája-indulást ér, de a csapat jelentősen lemaradt a bajnoki címet elhódító Arsenal, valamint az ezüstérmes Manchester City mögött.
Míg a gárda formája erősen hullámzott, az Opta szakértői szerint Szoboszlai az idény során végig kiegyensúlyozottan futballozott.
Ennek köszönhetően ő az egyetlen liverpooli labdarúgó, aki helyet kapott a legjobbak között.
Az elemzés külön kitér a magyar játékos kiváló egyéni mutatóira: a büntetőterületen kívülről 52 alkalommal próbálkozott lövéssel, ami a legmagasabb szám az egész mezőnyben. Távolról négy gólt is szerzett, ráadásul mindegyiket szabadrúgásból. Emellett az egész idényben ő felelt a Liverpool pontrúgásaiért. Kiszolgálásaiból 37 alkalommal alakult ki veszélyes szituáció, amivel második az angol élvonalban, 69 sikeres beadásával pedig egyenesen ligaelső.
Az álomcsapat gerincét a bajnok Arsenal négy, illetve a Manchester City három játékosa adja. Mellettük a Manchester United, a Nottingham Forest és a Bournemouth delegált még egy-egy labdarúgót a szezon legjobbjainak tizenegyébe.
Az Opta álomcsapata a következő:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
David Raya (Arsenal) – Matheus Nunes (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest) – Ryan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) – Erling Haaland (Manchester City).
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.
Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.
A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy 14 év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két...
Az elittagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek.
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok
A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.
Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.
Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
A hétszeres világbajnok határozottan cáfolta a visszavonulásáról szóló találgatásokat, és megerősítette, hogy a 2027-es szezonra is érvényes szerződése van a Ferrarival
Michael Carrick megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába - nem csoda, hogy megkapta az állandó kinevezést.
A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért.
Sajtóhírek szerint az ír edző a szlovák Slovan Bratislava kispadján folytathatja, de a Fradi padjára is van már jelölt.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.