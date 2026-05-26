Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak

Szoboszlai Dominik bekerült az Opta elemzőcég 2025–2026-os Premier League-idényt összegző álomcsapatába. Bár csapata, a Liverpool visszafogottabb szezont zárt, a magyar középpályás egyenletes teljesítményével és több ligaelső statisztikájával érdemelte ki a helyet a bajnokság legjobbjai között.

Mint az Opta elemzésében megjegyzi, a címvédőként induló Liverpool számára nem hozott átütő sikert a vasárnap véget ért szezon. Arne Slot együttese az ötödik helyen végzett, ami ugyan Bajnokok Ligája-indulást ér, de a csapat jelentősen lemaradt a bajnoki címet elhódító Arsenal, valamint az ezüstérmes Manchester City mögött.

Míg a gárda formája erősen hullámzott, az Opta szakértői szerint Szoboszlai az idény során végig kiegyensúlyozottan futballozott.

Ennek köszönhetően ő az egyetlen liverpooli labdarúgó, aki helyet kapott a legjobbak között.

Az elemzés külön kitér a magyar játékos kiváló egyéni mutatóira: a büntetőterületen kívülről 52 alkalommal próbálkozott lövéssel, ami a legmagasabb szám az egész mezőnyben. Távolról négy gólt is szerzett, ráadásul mindegyiket szabadrúgásból. Emellett az egész idényben ő felelt a Liverpool pontrúgásaiért. Kiszolgálásaiból 37 alkalommal alakult ki veszélyes szituáció, amivel második az angol élvonalban, 69 sikeres beadásával pedig egyenesen ligaelső.

Az álomcsapat gerincét a bajnok Arsenal négy, illetve a Manchester City három játékosa adja. Mellettük a Manchester United, a Nottingham Forest és a Bournemouth delegált még egy-egy labdarúgót a szezon legjobbjainak tizenegyébe.

Az Opta álomcsapata a következő:

David Raya (Arsenal) – Matheus Nunes (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Adrien Truffert (AFC Bournemouth) – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest) – Ryan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) – Erling Haaland (Manchester City).

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA