Ilyen még soha nem volt: teljesen kimaradtak a Real-játékosok a spanyol vb-keretből

Történelmi keretet hirdetett a június 11-én kezdődő világbajnokságra Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A történelem során most először egyetlen Real Madrid-játékos sem kapott meghívót, a bajnok Barcelonát viszont nyolcan is képviselik a huszonhat fős névsorban.

A hétfőn kihirdetett spanyol vb-keretbe bekerült a jelenleg sérüléssel bajlódó Lamine Yamal és Nico Williams is: Luis de la Fuente szakvezető bízik benne, hogy a torna rajtjára mindketten teljesen felépülnek, és bevethetők lesznek.

A keret abból a szempontból történelmi, hogy azelőtt még soha, egyszer sem volt világeseményen olyan keret, amelyben egyetlen Real Madrid-játékos sem szerepel. A bajnok Barcelonából nyolcan lesznek ott Amerikában, de még az angol bajnok Arsenalból is lesz három spíler a keretben.

A jelenlegi Európa-bajnok spanyol nemzeti csapat szombaton kezdi meg az edzőtáborozást. A tétmérkőzések előtt két felkészülési találkozót is játszanak: jövő csütörtökön Irakkal, öt nappal később pedig Peruval mérkőznek meg.

A világbajnokságon a H-csoportba sorsolt együttes június 15-én az újonc Zöld-foki Köztársaság ellen kezdi meg szereplését Atlantában. Hat nappal később ugyanitt Szaúd-Arábiával csapnak össze, majd a csoportkört június 26-án Guadalajarában zárják Uruguay ellen. A spanyol válogatott a 2010-es győzelme óta képtelen volt túljutni a nyolcaddöntőn a világbajnokságokon.

A spanyol válogatott 26 fős kerete:

Kapusok: David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Unai Simón (Athletic Bilbao).

Védők: Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Marc Pubill (Atlético Madrid), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Középpályások: Álex Baena (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Gavi (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City).

Támadók: Borja Iglesias (Celta Vigo), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna).