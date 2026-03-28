Újabb Merci-dupla az időmérőn: Antonellié a pole, megállíthatatlanok idén
Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula–1-es Japán Nagydíj szombati időmérő edzését, Russell pedig második lett, így a Mercedes pilótái foglalhatják el az első rajtsort. A címvédő Lando Norris az ötödik lett. Meglepetésre Max Verstappen már a kvalifikáció második szakaszában kiesett, ezért csak a tizenegyedik helyről indulhat a vasárnapi futamon.
A 19 éves olasz tehetség remek formát mutatott Szuzukában. Már a harmadik szabadedzésen is ő diktálta a tempót. Antonellinek az idei szezonban és pályafutása során is ez a második rajtelsősége. A vasárnapi futamon csapattársa, a brit George Russell indulhat mellőle. Ezzel a Mercedes teljesen kisajátította az első rajtsort.
A második rajtsort a konstruktőri bajnok McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri, valamint a Ferrarit vezető Charles Leclerc szerezte meg. A harmadik sorból a tavalyi egyéni világbajnok, Lando Norris rajtolhat. Mellőle a szintén ferraris, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton várhatja a piros lámpák kialvását.
Az időmérő edzés legnagyobb meglepetését a négyszeres világbajnok Max Verstappen szolgáltatta. A Red Bull holland versenyzője nem jutott tovább a kvalifikáció második szakaszából. Emiatt mindössze a tizenegyedik pozícióból kell megkezdenie a vasárnapi felzárkózást. Az 53 körös Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 8 órakor veszi kezdetét.
A teljes rajtsorrend:
- 1. sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) – George Russell (brit, Mercedes)
- 2. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) – Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- 3. sor: Lando Norris (brit, McLaren) – Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- 4. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) – Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- 5. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) – Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- 6. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) – Esteban Ocon (francia, Haas)
- 7. sor: Nico Hülkenberg (német, Audi) – Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- 8. sor: Franco Colapinto (argentin, Alpine) – Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- 9. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) – Oliver Bearman (brit, Haas)
- 10. sor: Sergio Pérez (mexikói, Cadillac) – Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- 11. sor: Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) – Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
