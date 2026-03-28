A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot.
Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen
Egy 62 éves angol szurkoló, Andy Milne eladja a házát, hogy finanszírozni tudja utazását a nyári világbajnokságra.
A jelenleg Thaiföldön élő nyugdíjas tanár a 2022-es katari világbajnokság alatt vált ismertté. Ekkor egy fotó kezdett el futótűzként terjedni róla az interneten, amelyen angol mezben, ujjongva tartja kezében a vb-trófea másolatát. Azóta valóságos kultikus figurává vált a szurkolók körében, 2024-ben pedig meghívott vendégként még a BBC Sports Personality of the Year díjátadóján is részt vett.
Milne az észak-angliai Northwichben található második ingatlanát kínálja eladásra 350 ezer fontért. Elmondása szerint hét hetet tölt majd az Egyesült Államokban, és minden fordulóra, egészen a döntőig megvette már a jegyeket.
Mindig igyekszem spórolni, ahol csak lehet. Ahol tudok, ismerősöknél alszom. Szerencsére vannak barátaim Mexikóban, Dallasban és Vancouverben is
– nyilatkozta a Mirrornak.
Az idei vb jegyárai széles körű felháborodást váltottak ki. A Football Supporters Europe ezen a héten hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA ellen a "túlzó árazás" miatt. Aki egyetlen személyként mind a nyolc egyenes kieséses mérkőzést végig akarja nézni, annak a legolcsóbb kategóriában mintegy 5225 fontot, a középső árkategóriában 8580 fontot, a legdrágább helyekért pedig 12 350 fontot kell fizetnie.
Gianni Infantino FIFA-elnök decemberben azzal védte az árakat, hogy azok az "elképesztő keresletet" tükrözik. A nemzetközi szövetség ugyanakkor korlátozott számban 60 dolláros (körülbelül 45 fontos) kedvezményes jegyeket is elérhetővé tett.
A szurkolók azt is nehezményezik, hogy egyes helyszíneken a szurkolói zónákba is belépőt kell váltani, holott ezek hagyományosan ingyenesek szoktak lenni. A The Athletic értesülései szerint Bostonban a helyi vonatok jegyárai a torna idejére a négyszeresükre emelkednek. Ezzel szemben a katari vb alatt a meccsjegyek tulajdonosai még ingyen használhatták a metrót.
Hatalmas felháborodást szült a NOB döntése: több mint száz szervezet tiltakozik, mindenki sorompóba lépett
Több mint száz emberi jogi, sport- és tudományos szervezet – köztük az ENSZ – bírálta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új, női versenyzőkre vonatkozó irányelveit.
Marco Rossi szövetségi kapitány keretében több kényszerű változás is történt a Szlovénia és Görögország elleni hazai mérkőzések előtt.
Az angol futball egyik legtapasztaltabb szakembere az idény hátralévő hét mérkőzésére ül le a kispadra.
A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon.
A kiemelkedő hazai részvétel mellett a nemzetközi futóturizmusban is mérföldkőhöz érkezett, hiszen 111 országból érkeztek külföldi sportolók.
Tragikus hirtelenséggel, ötvenhét éves korában elhunyt Ladányi Tibor, a Szolnoki MÁV FC egykori kapusa - a hírt a klub közölte.
Az első gyakorlást a világbajnoki éllovas George Russell, a másodikat pedig Oscar Piastri nyerte.
Dánia, Olaszország, Svédország és meglepetésre Koszovó is sikerrel vette a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők csütörtöki elődöntőit.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban.
A futballista azért állt a nyilvánosság elé, hogy felhívja a figyelmet erre a nőket érintő, gyakran évekig diagnosztizálatlan betegségre.
A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is
A május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorában a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában.
Kidobatott egy újságírót a négyszeres világbajnok Verstappen: egy szót nem szólt, míg a teremben volt
Verstappen egyetlen kérdésre sem válaszolt, amíg a brit lap szakírója is a teremben van.
Keely Hodgkinson olimpiai és világbajnok brit futónő csípősen szúrt oda a West Ham Unitednek: az érmeik számán viccelődött.
A hétvégi szófiai világkupán debütál az a valós idejű pontozórendszer, amely minden eddiginél átláthatóbbá és gyorsabbá teszi az értékelést.
Az olaszok 12 év után juthatnának ki, ma este pedig több papírforma eredmény is születhet - vagy épp borulhat.
A 65 millió forintra értékelt, speciálisan felszerelt Škoda Fabia licitje áprilisban indul: a jármű kikiáltási ára a becsérték fele.
Több mint húsz kilót hízott a padlóra került magyar olimpikon: váratlan helyen vallotta be, hogy él most
Súlyos depresszióba esett és több mint húsz kilót hízott Kenderesi Tamás, miután doppingvétség miatt négyéves eltiltást kapott.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.