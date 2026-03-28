Otthoni sportrajongó fontos focimeccset néz a tévében, szurkol a csapatának, és ünnepel, miután a gól győzelmet hoz csapatának. Hangulatos nappali.
Sport

Tizedszer megy az angolok után a vébére a szurkoló: még saját házát is eladja, hogy Amerikában lehessen

Pénzcentrum
2026. március 28. 15:30

Egy 62 éves angol szurkoló, Andy Milne eladja a házát, hogy finanszírozni tudja utazását a nyári világbajnokságra.

A jelenleg Thaiföldön élő nyugdíjas tanár a 2022-es katari világbajnokság alatt vált ismertté. Ekkor egy fotó kezdett el futótűzként terjedni róla az interneten, amelyen angol mezben, ujjongva tartja kezében a vb-trófea másolatát. Azóta valóságos kultikus figurává vált a szurkolók körében, 2024-ben pedig meghívott vendégként még a BBC Sports Personality of the Year díjátadóján is részt vett.

Milne az észak-angliai Northwichben található második ingatlanát kínálja eladásra 350 ezer fontért. Elmondása szerint hét hetet tölt majd az Egyesült Államokban, és minden fordulóra, egészen a döntőig megvette már a jegyeket.

Mindig igyekszem spórolni, ahol csak lehet. Ahol tudok, ismerősöknél alszom. Szerencsére vannak barátaim Mexikóban, Dallasban és Vancouverben is

– nyilatkozta a Mirrornak.

Bajnokság állása
Adatlap létrehozva: 2026.03.27.

Az idei vb jegyárai széles körű felháborodást váltottak ki. A Football Supporters Europe ezen a héten hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA ellen a "túlzó árazás" miatt. Aki egyetlen személyként mind a nyolc egyenes kieséses mérkőzést végig akarja nézni, annak a legolcsóbb kategóriában mintegy 5225 fontot, a középső árkategóriában 8580 fontot, a legdrágább helyekért pedig 12 350 fontot kell fizetnie.

Gianni Infantino FIFA-elnök decemberben azzal védte az árakat, hogy azok az "elképesztő keresletet" tükrözik. A nemzetközi szövetség ugyanakkor korlátozott számban 60 dolláros (körülbelül 45 fontos) kedvezményes jegyeket is elérhetővé tett.

A szurkolók azt is nehezményezik, hogy egyes helyszíneken a szurkolói zónákba is belépőt kell váltani, holott ezek hagyományosan ingyenesek szoktak lenni. A The Athletic értesülései szerint Bostonban a helyi vonatok jegyárai a torna idejére a négyszeresükre emelkednek. Ezzel szemben a katari vb alatt a meccsjegyek tulajdonosai még ingyen használhatták a metrót.
