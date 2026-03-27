Nagyott léptek az olaszok a vébé felé: komoly meglepetések is voltak a pótselejtezőkben

Dánia, Olaszország, Svédország és meglepetésre Koszovó is sikerrel vette a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők csütörtöki elődöntőit. A továbbjutó nyolc csapat kedden mérkőzik meg egymással a még kiadó négy európai vb-helyért.

A 2014 óta világbajnokságon nem szereplő, és azóta két pótselejtezőt is elbukó olasz válogatott fontos lépést tett a kijutás felé. Sandro Tonali és Moise Kean góljaival 2-0-ra legyőzték Észak-Írországot Bergamóban. Dánia szintén magabiztos játékkal ejtette ki Észak-Macedóniát. A dán csapat a második félidőben mindössze fél óra leforgása alatt négy gólt szerzett.

A svédek a magyar származású Viktor Gyökeres mesterhármasával 3-1-re verték meg az ukránokat a spanyolországi Valenciában. A játéknap legnagyobb meglepetését Koszovó okozta Pozsonyban: bár a szlovákok egy korai vendéggól után még az első félidőben fordítani tudtak, a szünet után a koszovóiak háromszor is betaláltak. A ráadásban érkező szlovák szépítő gól már kevés volt az egyenlítéshez.

Két mérkőzésen is tizenegyespárbaj döntött a rájátszás döntőjébe jutásról. Prágában az írek már két góllal is vezettek, de a csehek egyenlíteni tudtak. A gól nélküli hosszabbítás után végül a hazaiak lőtték jobban a büntetőket.

Szintén drámai fordulatokat hozott a Wales–Bosznia-Hercegovina összecsapás, ahol a walesi csapat egészen a 86. percig előnyben volt. Ekkor a 40 éves Edin Džeko hosszabbításra mentette a meccset, a büntetőpárbajban pedig a bosnyákok kerekedtek felül.