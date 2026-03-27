A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban.
Nagyott léptek az olaszok a vébé felé: komoly meglepetések is voltak a pótselejtezőkben
Dánia, Olaszország, Svédország és meglepetésre Koszovó is sikerrel vette a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők csütörtöki elődöntőit. A továbbjutó nyolc csapat kedden mérkőzik meg egymással a még kiadó négy európai vb-helyért.
A 2014 óta világbajnokságon nem szereplő, és azóta két pótselejtezőt is elbukó olasz válogatott fontos lépést tett a kijutás felé. Sandro Tonali és Moise Kean góljaival 2-0-ra legyőzték Észak-Írországot Bergamóban. Dánia szintén magabiztos játékkal ejtette ki Észak-Macedóniát. A dán csapat a második félidőben mindössze fél óra leforgása alatt négy gólt szerzett.
A svédek a magyar származású Viktor Gyökeres mesterhármasával 3-1-re verték meg az ukránokat a spanyolországi Valenciában. A játéknap legnagyobb meglepetését Koszovó okozta Pozsonyban: bár a szlovákok egy korai vendéggól után még az első félidőben fordítani tudtak, a szünet után a koszovóiak háromszor is betaláltak. A ráadásban érkező szlovák szépítő gól már kevés volt az egyenlítéshez.
Két mérkőzésen is tizenegyespárbaj döntött a rájátszás döntőjébe jutásról. Prágában az írek már két góllal is vezettek, de a csehek egyenlíteni tudtak. A gól nélküli hosszabbítás után végül a hazaiak lőtték jobban a büntetőket.
Szintén drámai fordulatokat hozott a Wales–Bosznia-Hercegovina összecsapás, ahol a walesi csapat egészen a 86. percig előnyben volt. Ekkor a 40 éves Edin Džeko hosszabbításra mentette a meccset, a büntetőpárbajban pedig a bosnyákok kerekedtek felül.
Az első gyakorlást a világbajnoki éllovas George Russell, a másodikat pedig Oscar Piastri nyerte.
Keely Hodgkinson olimpiai és világbajnok brit futónő csípősen szúrt oda a West Ham Unitednek: az érmeik számán viccelődött.
A hétvégi szófiai világkupán debütál az a valós idejű pontozórendszer, amely minden eddiginél átláthatóbbá és gyorsabbá teszi az értékelést.
Az olaszok 12 év után juthatnának ki, ma este pedig több papírforma eredmény is születhet - vagy épp borulhat.
A 65 millió forintra értékelt, speciálisan felszerelt Škoda Fabia licitje áprilisban indul: a jármű kikiáltási ára a becsérték fele.
Több mint húsz kilót hízott a padlóra került magyar olimpikon: váratlan helyen vallotta be, hogy él most
Súlyos depresszióba esett és több mint húsz kilót hízott Kenderesi Tamás, miután doppingvétség miatt négyéves eltiltást kapott.
A Liverpool és a walesi válogatott egykori legendás játékosa, John Toshack demenciával küzd, ezt megerősítette fia, Cameron Toshack is
Jannik Sinner bejutott a Miami Open negyeddöntőjébe, valamint tovább javította saját rekordját az ATP Masters 1000-es tornákon zsinórban megnyert szettek tekintetében.
Kórházban készül a sorsdöntő meccsre a válogatott kapitánya: nem áll félre, a betegség sem győzheti le
A nyolcvanéves Mircea Lucescu súlyos egészségügyi problémákkal küzd, mégsem hajlandó elhagyni a román válogatottat a világbajnoki pótselejtező előtt.
A 2026-os, három észak-amerikai országban rendezett labdarúgó-világbajnokság a valaha volt legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező torna lehet.
A szurkolók és a sportminiszter szerint is megkérdőjelezhető, hogy indokolt-e ekkora áremelés.
Fernando Alonso nem vesz részt a Japán Nagydíj csütörtöki médianapján: a spanyol pilóta első gyermeke születése miatt később érkezik Suzukába.
London 2029-es atlétikai világbajnoki pályázata veszélybe kerülhet, mert a West Ham nem hajlandó átengedni stadionját - erre figyelmeztet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.
Az Orlando City SC leigazolta Antoine Griezmannt az Atlético Madridtól: a francia csatár júliustól erősíti az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő csapatot.
Szabályosan kidobták családi helyükről a United-szurkolókat: VIP-szektor lett helyette, de nem hagyják annyiban
A klub a lelátó legjobb széksorait VIP-vendégeknek adja át: az érintettek között van egy olyan család is, amely csaknem nyolcvan éve ül ugyanazon a helyen.
Salah egy érzelmes videóban búcsúzott a szurkolóktól - a klub szerint a játékos maga kérte, hogy ennyivel a szezon vége előtt jelentsék be mindezt.
Barbarez szerint Cooper szándékosan mellőzi a bosnyák Benjamin Tahirovicot a klubcsapatban, hogy ezzel gyengítse a válogatottat a vb-pótselejtező előtt
Új-Kaledónia, a világranglista 150. helyezettje mindössze két mérkőzésre van a történelmi világbajnoki szerepléstől.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.