Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Nagyott léptek az olaszok a vébé felé: komoly meglepetések is voltak a pótselejtezőkben

MTI
2026. március 27. 08:04

Dánia, Olaszország, Svédország és meglepetésre Koszovó is sikerrel vette a labdarúgó-világbajnoki pótselejtezők csütörtöki elődöntőit. A továbbjutó nyolc csapat kedden mérkőzik meg egymással a még kiadó négy európai vb-helyért.

A 2014 óta világbajnokságon nem szereplő, és azóta két pótselejtezőt is elbukó olasz válogatott fontos lépést tett a kijutás felé. Sandro Tonali és Moise Kean góljaival 2-0-ra legyőzték Észak-Írországot Bergamóban. Dánia szintén magabiztos játékkal ejtette ki Észak-Macedóniát. A dán csapat a második félidőben mindössze fél óra leforgása alatt négy gólt szerzett.

A svédek a magyar származású Viktor Gyökeres mesterhármasával 3-1-re verték meg az ukránokat a spanyolországi Valenciában. A játéknap legnagyobb meglepetését Koszovó okozta Pozsonyban: bár a szlovákok egy korai vendéggól után még az első félidőben fordítani tudtak, a szünet után a koszovóiak háromszor is betaláltak. A ráadásban érkező szlovák szépítő gól már kevés volt az egyenlítéshez.

Nemzetközi  |  2026
VB selejtezők (Európa)
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Németország
15
2.
Szlovákia
12
3.
Észak-Írország
9
4.
Luxemburg
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Norway)
16
2.
Marko Arnautović
(Austria)
8
3.
Harry Kane
(England)
8
4.
Memphis Depay
(Netherlands)
8
5.
Andrej Kramarić
(Croatia)
6
Teljes lista
Két mérkőzésen is tizenegyespárbaj döntött a rájátszás döntőjébe jutásról. Prágában az írek már két góllal is vezettek, de a csehek egyenlíteni tudtak. A gól nélküli hosszabbítás után végül a hazaiak lőtték jobban a büntetőket.

Szintén drámai fordulatokat hozott a Wales–Bosznia-Hercegovina összecsapás, ahol a walesi csapat egészen a 86. percig előnyben volt. Ekkor a 40 éves Edin Džeko hosszabbításra mentette a meccset, a büntetőpárbajban pedig a bosnyákok kerekedtek felül.
