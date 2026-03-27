Csaknem ötmilliót kaszálhat egy NB I-es focista Magyarországon: elképesztő számok jöttek ki

A UEFA legfrissebb jelentéséből kiderül, hogy a magyar élvonalbeli labdarúgás a bérek tekintetében az európai top 20-ba tartozik. Az NB I-es csapatok 2024-ben közel 27 milliárd forintot költöttek a futballisták bérére. Ezzel a nemzetközi sikerek hiánya ellenére is megelőzték a horvát és a norvég bajnokságot - írja a 444.hu.

A sportolók kimagasló, évi 500 millió forintos bevételig választhatják a kedvezményes ekhós adózást, miközben a klubokat mentesítették a játékosok után fizetendő közterhek alól. Mindez hozzájárult az élvonalban tapasztalható, gyakran túlzó bérszínvonalhoz.

Nyugat-Európával ellentétben, ahol a sportolók fizetése a közbeszéd természetes része, a magyar NB I-ben még az átlagos bérszínvonalat sem közli senki hivatalosan. A valós összegekre csupán a klubok éves beszámolóiból és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi jelentéseiből lehet következtetni.

Az UEFA nemrég megjelent, 55 tagországot vizsgáló kiadványa világosan megmutatja az elmúlt másfél évtized hazai pénzbőségének eredményét. Bár a pályán nyújtott teljesítmény ezt nem feltétlenül indokolja, az NB I. a fizetések terén a 18. helyen áll Európában. Évek óta ugyanis csupán egyetlen magyar csapat, a Ferencváros tud érdemi eredményt felmutatni a nemzetközi porondon.

A hazai élvonal klubjai 2024-ben összesen 67 millió eurót, vagyis mintegy 26,7 milliárd forintot költöttek a játékosok bérére. Ezzel maguk mögé utasították a horvát és a norvég élvonalbeli csapatokat is. Ezek a bajnokságok a vizsgált időszakban egyaránt 64-64 millió eurót fordítottak bérköltségekre.

Ha ezt átlagoljuk, akkor kijön, hogy átlagosan havi 4,8 millió forint egy NB I-es futballista fizetése - vagyis ennél bár kevesebbet is, de akár sokkal többet is kereshet valaki.