Csaknem ötmilliót kaszálhat egy NB I-es focista Magyarországon: elképesztő számok jöttek ki

2026. március 27. 18:44

A UEFA legfrissebb jelentéséből kiderül, hogy a magyar élvonalbeli labdarúgás a bérek tekintetében az európai top 20-ba tartozik. Az NB I-es csapatok 2024-ben közel 27 milliárd forintot költöttek a futballisták bérére. Ezzel a nemzetközi sikerek hiánya ellenére is megelőzték a horvát és a norvég bajnokságot - írja a 444.hu.

A sportolók kimagasló, évi 500 millió forintos bevételig választhatják a kedvezményes ekhós adózást, miközben a klubokat mentesítették a játékosok után fizetendő közterhek alól. Mindez hozzájárult az élvonalban tapasztalható, gyakran túlzó bérszínvonalhoz.

Nyugat-Európával ellentétben, ahol a sportolók fizetése a közbeszéd természetes része, a magyar NB I-ben még az átlagos bérszínvonalat sem közli senki hivatalosan. A valós összegekre csupán a klubok éves beszámolóiból és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi jelentéseiből lehet következtetni.

Az UEFA nemrég megjelent, 55 tagországot vizsgáló kiadványa világosan megmutatja az elmúlt másfél évtized hazai pénzbőségének eredményét. Bár a pályán nyújtott teljesítmény ezt nem feltétlenül indokolja, az NB I. a fizetések terén a 18. helyen áll Európában. Évek óta ugyanis csupán egyetlen magyar csapat, a Ferencváros tud érdemi eredményt felmutatni a nemzetközi porondon.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
53
2.
Ferencváros
50
3.
Debreceni VSC
45
4.
Zalaegerszegi TE
42
5.
Paksi FC
41
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
13
2.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
3.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
4.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
A hazai élvonal klubjai 2024-ben összesen 67 millió eurót, vagyis mintegy 26,7 milliárd forintot költöttek a játékosok bérére. Ezzel maguk mögé utasították a horvát és a norvég élvonalbeli csapatokat is. Ezek a bajnokságok a vizsgált időszakban egyaránt 64-64 millió eurót fordítottak bérköltségekre.

Ha ezt átlagoljuk, akkor kijön, hogy átlagosan havi 4,8 millió forint egy NB I-es futballista fizetése - vagyis ennél bár kevesebbet is, de akár sokkal többet is kereshet valaki.
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
