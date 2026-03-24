A nyári extrém hőség nemcsak a játékosok teljesítményét, hanem a szurkolók egészségét is veszélyeztetheti.
Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok
Fernando Alonso nem vesz részt a Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén. A Suzukában sorra kerülő pénteki gyakorláson az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis AMR26-osába - írta a Motorsport.com.
Az F1 sportszabályzata értelmében idén minden csapatnak négy alkalommal kell újonc – azaz legfeljebb két nagydíjrajttal rendelkező – pilótát bevetnie a szezon során. Ezt autónként kétszer kell megtenniük, amire jellemzően az első szabadedzéseken kerül sor. A Racing Bulls mellett, ahol az újonc Arvid Lindblad egyébként is állandó versenyző, az Aston Martin az első istálló, amely idén elkezdi teljesíteni ezt az előírást.
Crawford számára ez lesz a harmadik lehetőség, hogy részt vegyen egy első szabadedzésen, miután tavaly Mexikóban és Abu-Dzabiban is autóba ülhetett az Aston Martinnál. A Forma-2-es bajnokság tavalyi második helyezettje idén versenyzés nélkül tölti az évet a csapat tartalékpilótájaként, de továbbra is egy állandó F1-es ülésre hajt. A bevetése logikus lépés volt az Aston Martin részéről. A másik tartalékpilóta, Stoffel Vandoorne már közel egy évtizede letudta kétéves F1-es pályafutását a McLarennél, az akadémista Mari Boya pedig csak most kezdi meg az első Forma-2-es szezonját.
A japán futam újabb nehéz hétvégét hozhat a csapat számára a Honda hazai pályáján. Az Aston Martin 2026-os szezonját eddig a Honda-hajtáslánc megbízhatósági gondjai keserítik meg. A motorból érkező rezgések károsítják az akkumulátorokat, ráadásul a pilóták egészségét is veszélyeztethetik. Emiatt az AMR26 jelenleg képtelen teljesíteni egy teljes versenytávot.
Alonso a sanghaji futam után elmondta, hogy az ausztrál és a kínai nagydíj közötti ötnapos átfutási idő miatt nem volt lehetőség a változtatásra, így a motor érintetlen maradt.
Most van két hetünk, így több időt kell töltenünk a motorfékpadon. Több időt kell adnunk a Hondának, hogy megértse a rezgéseket és azok eredetét. Valószínűleg megoldjuk az akkumulátor rezgésektől való elszigetelését is. Összességében a Hondának több időre van szüksége
– fogalmazott a spanyol pilóta.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
