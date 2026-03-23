Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről

Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket. A döntés hátterében elsősorban a spanyol csapatok ellenállása áll - jelentette a The Guardian.

Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket. A kérdés az UEFA klubversenyekért felelős bizottságának múlt havi ülésén merült fel.

A javaslatot végül nem terjesztették a végrehajtó bizottság elé, amely az Európa-liga isztambuli döntője előtt, május 20-án ülésezik. A 2025–2026-os idényre vonatkozó szabályokat így a közel húsz éve érvényben lévő, 25 fős keretlétszám változatlanul hagyásával fogadták el. A témát legkorábban a 2027–2028-as idény előtt vehetik újra elő. Ez lesz az UEFA következő négyéves közvetítési jogi ciklusának első szezonja.

Több Premier League-klub is azzal érvelt, hogy az új, bővített versenykiírás indokolttá teszi a nagyobb keretlétszámot. Az alapszakasz bevezetése óta ugyanis a csapatoknak legalább kettővel több mérkőzést kell játszaniuk egy idényben. A nyolcadik helynél rosszabbul végző együttesekre pedig akár négy plusz találkozó is várhat. Az angolok szerint a bővítés különösen a sérülések és a játékosok túlterhelésének megelőzése érdekében lenne fontos.

A bizottságban végül nem alakult ki konszenzus, mivel az Atlético Madrid, a Sevilla és a Real Sociedad kifejezetten ellenezte a változtatást. A spanyol klubok ugyanis attól tartanak, hogy a nagyobb keretlétszám tovább erősítené az angol csapatok amúgy is jelentős pénzügyi fölényét.

Az európai klubok körében ráadásul régóta vitatott az azonos nemzetbeli csapatok elkerülésének elve. Ennek értelmében az egyazon bajnokságból érkező együttesek nem sorsolhatók össze az alapszakaszban. Ez a szabály az angol kluboknak könnyebb utat biztosíthat a kieséses szakaszba. Az idei kiírásban például mind a hat Premier League-csapat továbbjutott a legjobb tizenhat közé, bár a negyeddöntőbe végül csak az Arsenal és a Liverpool jutott be.

A szűkös keretlétszám problémáját Thomas Frank, a Tottenham korábbi vezetőedzője is nyilvánosan szóvá tette januárban. A szakember Dominic Solanke sérülésből való visszatérése miatt kénytelen volt kihagyni Mathys Telt a csapat BL-keretéből az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésre.