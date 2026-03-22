Nagyon durva kijelentéseket tett a sztárfocista két betegségről: "az asztma is kamu"

Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa komoly felháborodást váltott ki, miután egy podcastban kijelentette, hogy sem a krónikus traumás enkefalopátia (CTE), sem az asztma nem létező betegség - tudósított a The Guardian.

A 24 éves játékos a Bring the Juice podcastban azt mondta, hogy a CTE szerinte csupán "kifogás". Ez a betegség egy ismétlődő fejsérülésekhez köthető degeneratív agyi elváltozás. Ezt követően az asztmáról is hasonlóan nyilatkozott. "Az asztma is kamu" - jelentette ki. Hozzátette, hogy az embereknek egyszerűen "csak levegőt kellene venniük".

A kijelentések különösen annak fényében váltottak ki széles körű kritikát, hogy mindkét betegség létezése tudományosan megalapozott tény. A CTE-t számos korábbi amerikaifutball-játékosnál azonosították már haláluk után. Ilyen volt többek között Junior Seau és Aaron Hernandez esete is.

A Bostoni Egyetem 2023-as kutatása szerint a megvizsgált egykori NFL-játékosok agyának mintegy 92 százalékában találtak CTE-re utaló jeleket. Az NFL pedig már 2016-ban hivatalosan is elismerte az összefüggést a sportág és a betegség között. Az asztma eközben egy olyan krónikus légúti betegség, amely az Egyesült Államokban több millió embert érint, súlyos esetben pedig akár életveszélyes is lehet.

Skattebo a 2025-ös NFL-draft negyedik körében került a Giantshez az Arizona State egyetemről. Újoncként gyorsan fontos szerepet vívott ki magának a csapatban, azonban egy bokasérülés miatt idő előtt véget ért a szezonja. A bajnokság során nyolc mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 410 futott yardot és öt touchdownt jegyzett. A New York Giants egyelőre nem kommentálta játékosa kijelentéseit.