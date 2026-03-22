A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást.
Nagyon durva kijelentéseket tett a sztárfocista két betegségről: "az asztma is kamu"
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa komoly felháborodást váltott ki, miután egy podcastban kijelentette, hogy sem a krónikus traumás enkefalopátia (CTE), sem az asztma nem létező betegség - tudósított a The Guardian.
A 24 éves játékos a Bring the Juice podcastban azt mondta, hogy a CTE szerinte csupán "kifogás". Ez a betegség egy ismétlődő fejsérülésekhez köthető degeneratív agyi elváltozás. Ezt követően az asztmáról is hasonlóan nyilatkozott. "Az asztma is kamu" - jelentette ki. Hozzátette, hogy az embereknek egyszerűen "csak levegőt kellene venniük".
A kijelentések különösen annak fényében váltottak ki széles körű kritikát, hogy mindkét betegség létezése tudományosan megalapozott tény. A CTE-t számos korábbi amerikaifutball-játékosnál azonosították már haláluk után. Ilyen volt többek között Junior Seau és Aaron Hernandez esete is.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!
A Bostoni Egyetem 2023-as kutatása szerint a megvizsgált egykori NFL-játékosok agyának mintegy 92 százalékában találtak CTE-re utaló jeleket. Az NFL pedig már 2016-ban hivatalosan is elismerte az összefüggést a sportág és a betegség között. Az asztma eközben egy olyan krónikus légúti betegség, amely az Egyesült Államokban több millió embert érint, súlyos esetben pedig akár életveszélyes is lehet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Skattebo a 2025-ös NFL-draft negyedik körében került a Giantshez az Arizona State egyetemről. Újoncként gyorsan fontos szerepet vívott ki magának a csapatban, azonban egy bokasérülés miatt idő előtt véget ért a szezonja. A bajnokság során nyolc mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 410 futott yardot és öt touchdownt jegyzett. A New York Giants egyelőre nem kommentálta játékosa kijelentéseit.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.