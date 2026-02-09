Zászlót már vitt, de érmet is hoz? Bemutatjuk a short trackes Nógrádi Bencét

Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét. A 2002-ben született sportoló junior-világbajnoki ezüstérmes, és már a második téli olimpiájára készül, miután a magyar váltó sikeresen kvalifikálta magát a 2026-os milánói játékokra.

A gyorskorcsolya világába viszonylag későn, 2016-ban bekapcsolódó Nógrádi Bence sportpályafutása rendhagyó módon indult. Kezdetben a szegedi görkorcsolyázás mellett kötelezte volna el magát, ám Tutrai Tamás edző meggyőző érvei végül a gyorskorcsolya felé terelték. Ez a döntés sorsdöntőnek bizonyult a karrierje szempontjából.

Fejlődése az elmúlt években látványos ívet rajzolt. Az utánpótlás-válogatottba kerülését követően alig öt évre, 2021-re már az olimpiai aranyérmes magyar váltó tagja lett. A szakmai stáb Burján Csaba helyére jelölte őt a 2022-es pekingi téli játékokat megelőző versenyeken, ahol meggyőző teljesítményt nyújtott.

Ő volt a felelős?

A pekingi olimpia vegyes élményeket hozott számára. A magyar váltó címvédőként érkezett, ám nem jutott be az A-döntőbe, és végül a hatodik helyen zárt. A verseny után Liu Shaolin Sándor kritikusan beszélt Nógrádi teljesítményéről, de később rendezték a nézeteltérést.

Még aznap az olimpiai faluban odajött hozzám Sanyi, és bocsánatot kért, nem így akarta mondani. Olimpiai elődöntő négyévente van, nincs javítási lehetőség, ezt a feszültséget csak négyévente lehet érezni. Nem haragudtam rá akkor sem, és most sem

– idézte fel egy hónappal később. A szakvezetés szerint a fiatal versenyző megérezte a verseny tétjét, ő maga azonban tanulási folyamatként tekintett az esetre. Az olimpiai csalódást követően azonnal a lengyelországi Gdanskban rendezett junior-világbajnokságra utazott, ahol 500 méteren ezüstérmet szerzett.

Még Amerikát is megelőzték a kvalifikációs versenyen

A 2026-os milánói olimpia kvalifikációja drámai fordulatokat tartogatott. A négyállomásos világkupa-sorozat első három versenyén a magyar csapat nem jutott be a legjobb nyolc közé. Az utolsó, hollandiai dordrechti állomáson azonban fordulat következett: a váltó bejutott a legjobb négy közé, ami elegendő pontot jelentett az olimpiai szerepléshez. Nógrádi Bence kulcsszerepet játszott ebben a sikerben, stabil teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a magyar váltó megelőzte az Egyesült Államokat a kvalifikációs rangsorban. Bánhidi Ákos szakmai vezető óvatos optimizmussal tekint előre:

Ha nem is feltétlenül az éremért küzdhetünk majd Milánóban, de a pontszerző helyekért mindenképpen

- mondta erről a sportoló.

A 2025-ös év tovább erősítette Nógrádi pozícióját: januárban a tilburgi Európa-bajnokságon a vegyes váltó tagjaként 2000 méteren bronzérmet nyert. Ezzel újabb bizonyítékát adta annak, hogy mára a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott egyik meghatározó alakjává vált. Nógrádi Bence ezúttal 100 és 1550 méteren indul egyéniben, és természetesen a 2000 méteres vegyes váltó, és az 5000 méteres férfi váltó is számít rá.

