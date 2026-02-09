Felemás hétvégét zárt Szoboszlai Dominik: hiába lőtt bombagólt a Manchester Citynek, az egyenlítésnél hibázott, a végjátékban pedig ki is állították.
Zászlót már vitt, de érmet is hoz? Bemutatjuk a short trackes Nógrádi Bencét
Az orosházi születésű Nógrádi Bence Márk rövid pályás gyorskorcsolyázó pályafutása jól példázza a kitartás és a folyamatos fejlődés erejét. A 2002-ben született sportoló junior-világbajnoki ezüstérmes, és már a második téli olimpiájára készül, miután a magyar váltó sikeresen kvalifikálta magát a 2026-os milánói játékokra.
A gyorskorcsolya világába viszonylag későn, 2016-ban bekapcsolódó Nógrádi Bence sportpályafutása rendhagyó módon indult. Kezdetben a szegedi görkorcsolyázás mellett kötelezte volna el magát, ám Tutrai Tamás edző meggyőző érvei végül a gyorskorcsolya felé terelték. Ez a döntés sorsdöntőnek bizonyult a karrierje szempontjából.
Fejlődése az elmúlt években látványos ívet rajzolt. Az utánpótlás-válogatottba kerülését követően alig öt évre, 2021-re már az olimpiai aranyérmes magyar váltó tagja lett. A szakmai stáb Burján Csaba helyére jelölte őt a 2022-es pekingi téli játékokat megelőző versenyeken, ahol meggyőző teljesítményt nyújtott.
Ő volt a felelős?
A pekingi olimpia vegyes élményeket hozott számára. A magyar váltó címvédőként érkezett, ám nem jutott be az A-döntőbe, és végül a hatodik helyen zárt. A verseny után Liu Shaolin Sándor kritikusan beszélt Nógrádi teljesítményéről, de később rendezték a nézeteltérést.
Még aznap az olimpiai faluban odajött hozzám Sanyi, és bocsánatot kért, nem így akarta mondani. Olimpiai elődöntő négyévente van, nincs javítási lehetőség, ezt a feszültséget csak négyévente lehet érezni. Nem haragudtam rá akkor sem, és most sem
– idézte fel egy hónappal később. A szakvezetés szerint a fiatal versenyző megérezte a verseny tétjét, ő maga azonban tanulási folyamatként tekintett az esetre. Az olimpiai csalódást követően azonnal a lengyelországi Gdanskban rendezett junior-világbajnokságra utazott, ahol 500 méteren ezüstérmet szerzett.
Még Amerikát is megelőzték a kvalifikációs versenyen
A 2026-os milánói olimpia kvalifikációja drámai fordulatokat tartogatott. A négyállomásos világkupa-sorozat első három versenyén a magyar csapat nem jutott be a legjobb nyolc közé. Az utolsó, hollandiai dordrechti állomáson azonban fordulat következett: a váltó bejutott a legjobb négy közé, ami elegendő pontot jelentett az olimpiai szerepléshez. Nógrádi Bence kulcsszerepet játszott ebben a sikerben, stabil teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a magyar váltó megelőzte az Egyesült Államokat a kvalifikációs rangsorban. Bánhidi Ákos szakmai vezető óvatos optimizmussal tekint előre:
Ha nem is feltétlenül az éremért küzdhetünk majd Milánóban, de a pontszerző helyekért mindenképpen
- mondta erről a sportoló.
A 2025-ös év tovább erősítette Nógrádi pozícióját: januárban a tilburgi Európa-bajnokságon a vegyes váltó tagjaként 2000 méteren bronzérmet nyert. Ezzel újabb bizonyítékát adta annak, hogy mára a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott egyik meghatározó alakjává vált. Nógrádi Bence ezúttal 100 és 1550 méteren indul egyéniben, és természetesen a 2000 méteres vegyes váltó, és az 5000 méteres férfi váltó is számít rá.
A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
