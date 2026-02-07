Derbi és örök klasszikusok hétvégéje: lássuk, milyen meccseket nézhetünk ma

A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.

A 2026-os év első igazán tartalmas futballhétvégéje előtt állunk, hiszen a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában pályára lépnek a csapatok. A nap legnagyobb figyelmet kapó mérkőzése kétségkívül a magyar Fizz Liga derbije lesz, de a nemzetközi porondon is bőven akad látnivaló.

Az angol élvonalban nagycsapatok csapnak össze, a Bundesligában a címvédő lép pályára, Spanyolországban a Barcelona hazai közönség előtt játszik, míg a Serie A-ban a nápolyiak vendégszerepelnek Genovában.

Fizz Liga: ma lesz a derbi, de mit várhatunk tőle?

A Ferencváros és az Újpest 17 órakor kezdődő derbije a nap kiemelt eseménye. A zöld-fehérek formája hullámzó: legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek, de kétszer is vesztesen hagyták el a pályát. Emellett azonabn a lila-fehérek sem dicsekedhetnek sokkal stabilabb teljesítménnyel: idén egy vereség és egy döntetlen szerepel a mérlegükben.

Az Újpest számára sokkal nagyobb tétje is van a ma derbinek: immár tíz éve nmem tudták legyőzni örök ellenfelüket, és a szurkolók már nagyon éhesek a sikerre. Ősszel 1-1-et játszott a két csapat a Szusza Ferenc Stadionban, de a lilák már inkább a három pontot szeretnék látni a Fradi ellen.

Premier League: folytatja-e jó sorozatát a United?

A Manchester United a Tottenham Hotspur együttesét fogadja kora délutáni, 13:30-as kezdéssel. A Vörös Ördögök az utóbbi időszakban felkapaszkodtak: három egymást követő győzelemmel érkeznek, formájuk egyértelműen javuló tendenciát mutat. Ezzel szemben a Spurs katasztrofális sorozatban van, legutóbbi öt meccsükön egyszer sem tudtak nyerni.

A Chelsea a Wolverhampton vendégeként bizonyíthat 16 órakor. A kékek formája kifejezetten biztató, három győzelemmel a hátuk mögött várják a találkozót. A házigazda Wolves ezzel szemben szenved, az elmúlt öt fordulóban mindössze egyetlen győzelmet tudtak felmutatni.

A Newcastle United a Brentfordot fogadja a 18:30-as szombat esti slágermérkőzésen. A Szarkák az utóbbi hetekben stabilizálták játékukat, míg a Brentford szintén győzelmekkel hangolt a rangadóra. Az őszi, 3–1-es Brentford-siker még élénken él a newcastle-i szurkolók emlékezetében, így most visszavágási lehetőséget kap a vendégcsapat.

A 16 órás kezdésű mérkőzések közül a következők várnak még ránk:

Bundesliga | Németország

A VfL Wolfsburg a remek formában lévő Borussia Dortmundot fogadja 15:30-kor. A sárga-feketék elképesztő szériában vannak: négy egymást követő győzelemmel érkeznek, menetelésüket mindössze egy döntetlen törte meg az elmúlt hetekben. A Farkasok ezzel szemben küszködnek, legutóbbi öt meccsükből csak egyet tudtak megnyerni. A papírforma a Dortmund mellett szól, ugyanakkor a Wolfsburg hazai pályán mindig kellemetlen ellenfél.

A szombat esti rangadón a Bayer Leverkusen a Borussia Mönchengladbach vendége lesz 18:30-tól. A Leverkusen magabiztos formában van, három egymást követő győzelemmel a tarsolyában utazik a Borussia-Parkba. A házigazdák teljesítménye ingadozó, így nehéz feladat vár rájuk a Werkself ellen.

A korai, 15:30-as kezdésű mérkőzések programja a Bundesligában:

La Liga | Spanyolország

Az FC Barcelona hazai pályán fogadja az RCD Mallorcát 16:15-kor. A katalánok kiváló formában futballoznak, legutóbbi öt bajnokijukon négy győzelmet arattak. A Mallorca ezzel szemben vegyes teljesítményt nyújt, és az őszi, 3–0-s barcelonai siker után most sem számíthat könnyű délutánra a Camp Nouban.

A többi szombati spanyol élvonalbeli találkozó:

Serie A | Olaszország

A Genoa saját közönsége előtt fogadja a Napolit 18 órakor. Mindkét együttes hullámzó formában van, az őszi, szoros 2–1-es nápolyi győzelem után most a genovaiak hazai pályán próbálnak visszavágni. A Napoli ősszel a hajrában döntötte el a találkozót, így feszült, kiélezett meccsre lehet számítani.

A késő esti olasz slágermeccs a Fiorentina - Torino lesz 20:45-től.

Ligue 1 | Franciaország

Az FC Nantes rendkívül nehéz feladat előtt áll, hiszen a fantasztikus formában lévő Lyont fogadja 21:05-kor. A vendégek lenyűgöző sorozatban vannak: öt egymást követő győzelmet arattak, és stabilan az élmezőny tagjai. A Nantes ezzel szemben mély gödörben van, a házigazdák négy vereséget szenvedtek a legutóbbi öt bajnokijukon. Az őszi, 3–0-s Lyon-győzelem sem sok jóval kecsegtet a hazaiak számára, papíron ezúttal is a Lyon az esélyes.

További francia bajnoki mérkőzések:

A szombati kínálatból egyértelműen a Ferencváros–Újpest rangadót érdemes kiemelni, amely a magyar futball legnagyobb presztízsmérkőzése.

Nemzetközi szinten a Manchester United–Tottenham és a Wolfsburg–Dortmund összecsapások ígérkeznek a leglátványosabbnak, míg a késő esti órákban a Lyon parádés formája miatt a Nantes elleni meccs lehet az egyik legérdekesebb.

Aki egész napra be szeretné osztani a futballnézést, annak érdemes a 12:45-ös Diósgyőr–Győr mérkőzéssel kezdenie, majd átkapcsolni a 13:30-as Manchester United–Tottenhamre. A délutáni sávban a Barcelona–Mallorca (16:15) kiváló választás, amit a Ferencváros–Újpest derbi (17:00) követhet.

Este a Gladbach–Leverkusen (18:30) után a nap zárásaként a Nantes–Lyon (21:05) találkozó kínálja magát, így a rangadók és a legjobb formában lévő csapatok egyaránt terítékre kerülnek.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA