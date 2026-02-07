2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 19.Philippe Rommens (j), az Újpest és Stefan Gartenmann, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.MTI/Szige
Sport

Derbi és örök klasszikusok hétvégéje: lássuk, milyen meccseket nézhetünk ma

Pénzcentrum
2026. február 7. 07:30

A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.

A 2026-os év első igazán tartalmas futballhétvégéje előtt állunk, hiszen a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában pályára lépnek a csapatok. A nap legnagyobb figyelmet kapó mérkőzése kétségkívül a magyar Fizz Liga derbije lesz, de a nemzetközi porondon is bőven akad látnivaló.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az angol élvonalban nagycsapatok csapnak össze, a Bundesligában a címvédő lép pályára, Spanyolországban a Barcelona hazai közönség előtt játszik, míg a Serie A-ban a nápolyiak vendégszerepelnek Genovában.

Fizz Liga: ma lesz a derbi, de mit várhatunk tőle?

A Ferencváros és az Újpest 17 órakor kezdődő derbije a nap kiemelt eseménye. A zöld-fehérek formája hullámzó: legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek, de kétszer is vesztesen hagyták el a pályát. Emellett azonabn a lila-fehérek sem dicsekedhetnek sokkal stabilabb teljesítménnyel: idén egy vereség és egy döntetlen szerepel a mérlegükben.

Az Újpest számára sokkal nagyobb tétje is van a ma derbinek: immár tíz éve nmem tudták legyőzni örök ellenfelüket, és a szurkolók már nagyon éhesek a sikerre. Ősszel 1-1-et játszott a két csapat a Szusza Ferenc Stadionban, de a lilák már inkább a három pontot szeretnék látni a Fradi ellen.

Fizz Liga 21. forduló
Ferencváros
Újpest FC
2026. február 7. szombat 17:00
|
Groupama Aréna, Budapest
Adatlap létrehozva: 2026.02.06.

Premier League: folytatja-e jó sorozatát a United?

A Manchester United a Tottenham Hotspur együttesét fogadja kora délutáni, 13:30-as kezdéssel. A Vörös Ördögök az utóbbi időszakban felkapaszkodtak: három egymást követő győzelemmel érkeznek, formájuk egyértelműen javuló tendenciát mutat. Ezzel szemben a Spurs katasztrofális sorozatban van, legutóbbi öt meccsükön egyszer sem tudtak nyerni.

A Chelsea a Wolverhampton vendégeként bizonyíthat 16 órakor. A kékek formája kifejezetten biztató, három győzelemmel a hátuk mögött várják a találkozót. A házigazda Wolves ezzel szemben szenved, az elmúlt öt fordulóban mindössze egyetlen győzelmet tudtak felmutatni.

A Newcastle United a Brentfordot fogadja a 18:30-as szombat esti slágermérkőzésen. A Szarkák az utóbbi hetekben stabilizálták játékukat, míg a Brentford szintén győzelmekkel hangolt a rangadóra. Az őszi, 3–1-es Brentford-siker még élénken él a newcastle-i szurkolók emlékezetében, így most visszavágási lehetőséget kap a vendégcsapat.

A 16 órás kezdésű mérkőzések közül a következők várnak még ránk:

Bundesliga | Németország

A VfL Wolfsburg a remek formában lévő Borussia Dortmundot fogadja 15:30-kor. A sárga-feketék elképesztő szériában vannak: négy egymást követő győzelemmel érkeznek, menetelésüket mindössze egy döntetlen törte meg az elmúlt hetekben. A Farkasok ezzel szemben küszködnek, legutóbbi öt meccsükből csak egyet tudtak megnyerni. A papírforma a Dortmund mellett szól, ugyanakkor a Wolfsburg hazai pályán mindig kellemetlen ellenfél.

A szombat esti rangadón a Bayer Leverkusen a Borussia Mönchengladbach vendége lesz 18:30-tól. A Leverkusen magabiztos formában van, három egymást követő győzelemmel a tarsolyában utazik a Borussia-Parkba. A házigazdák teljesítménye ingadozó, így nehéz feladat vár rájuk a Werkself ellen.

A korai, 15:30-as kezdésű mérkőzések programja a Bundesligában:

La Liga | Spanyolország

Az FC Barcelona hazai pályán fogadja az RCD Mallorcát 16:15-kor. A katalánok kiváló formában futballoznak, legutóbbi öt bajnokijukon négy győzelmet arattak. A Mallorca ezzel szemben vegyes teljesítményt nyújt, és az őszi, 3–0-s barcelonai siker után most sem számíthat könnyű délutánra a Camp Nouban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A többi szombati spanyol élvonalbeli találkozó:

Serie A | Olaszország

A Genoa saját közönsége előtt fogadja a Napolit 18 órakor. Mindkét együttes hullámzó formában van, az őszi, szoros 2–1-es nápolyi győzelem után most a genovaiak hazai pályán próbálnak visszavágni. A Napoli ősszel a hajrában döntötte el a találkozót, így feszült, kiélezett meccsre lehet számítani.

A késő esti olasz slágermeccs a Fiorentina - Torino lesz 20:45-től.

Ligue 1 | Franciaország

Az FC Nantes rendkívül nehéz feladat előtt áll, hiszen a fantasztikus formában lévő Lyont fogadja 21:05-kor. A vendégek lenyűgöző sorozatban vannak: öt egymást követő győzelmet arattak, és stabilan az élmezőny tagjai. A Nantes ezzel szemben mély gödörben van, a házigazdák négy vereséget szenvedtek a legutóbbi öt bajnokijukon. Az őszi, 3–0-s Lyon-győzelem sem sok jóval kecsegtet a hazaiak számára, papíron ezúttal is a Lyon az esélyes.

További francia bajnoki mérkőzések:

A szombati kínálatból egyértelműen a Ferencváros–Újpest rangadót érdemes kiemelni, amely a magyar futball legnagyobb presztízsmérkőzése.

Nemzetközi szinten a Manchester United–Tottenham és a Wolfsburg–Dortmund összecsapások ígérkeznek a leglátványosabbnak, míg a késő esti órákban a Lyon parádés formája miatt a Nantes elleni meccs lehet az egyik legérdekesebb.

Aki egész napra be szeretné osztani a futballnézést, annak érdemes a 12:45-ös Diósgyőr–Győr mérkőzéssel kezdenie, majd átkapcsolni a 13:30-as Manchester United–Tottenhamre. A délutáni sávban a Barcelona–Mallorca (16:15) kiváló választás, amit a Ferencváros–Újpest derbi (17:00) követhet.

Este a Gladbach–Leverkusen (18:30) után a nap zárásaként a Nantes–Lyon (21:05) találkozó kínálja magát, így a rangadók és a legjobb formában lévő csapatok egyaránt terítékre kerülnek.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#sport #fradi #labdarúgás #manchester united #premier league #bundesliga #magyar foci #újpest fc #La Liga #ferencváros #lyon #fc barcelona #Fizz liga #borussia dortmund #ligue 1 #tottenham hotspur #bayer leverkusen #napoli

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:02
07:55
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
5 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
1 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:22
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:04
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Agrárszektor  |  2026. február 7. 06:03
Egyre népszerűbb ez a magyar húsféle: itthon és külföldön is sokan keresik