A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
Rangadók napja: Liverpool–City, PSG–Marseille és olasz klasszikus is vár ránk
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban. A téli hónapok végéhez közeledve Európa-szerte sűrűsödnek a fontos összecsapások.
A tegnapi menetrendre se igazán lehetett panaszunk, de ma sem kell más programot keresniük a focibarátoknak: Szoboszlaiék a City ellen bizonyítanának, de rendeznek Juve-Laziót is. Lássuk a legjobb meccseket a topligákból!
Premier League | Anglia
A nap legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése egyértelműen a Liverpool és a Manchester City összecsapása lesz az Anfielden. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az utóbbi időben vegyes teljesítményt nyújtott: a győzelmek mellé több döntetlen is becsúszott, miközben a City szintén hullámzó formát mutat.
Az őszi, manchesteri találkozón a hazai pályán játszó City 3–0-ra győzött, így a Liverpoolnak most alkalma nyílik a visszavágásra. A Mersey-parti stadionban ilyenkor mindig elektromos a hangulat, amikor a két bajnokesélyes egymásnak feszül.
A Brighton és a Crystal Palace délutáni derbije a dél-angliai rivalizálás újabb fejezete. Mindkét csapat hektikus formában van, az őszi összecsapásuk gól nélküli döntetlennel zárult. Ennek fényében ezúttal is szoros, kiélezett mérkőzés várható a tengerparti városban.
Serie A | Olaszország
Az olasz bajnokság vasárnapi programjának csúcspontja a Juventus és a Lazio esti rangadója lesz. A torinói együttes remek formában várja a találkozót: legutóbbi öt meccsén négy győzelmet és egy döntetlent ért el. A Lazio ezzel szemben ingadozó teljesítményt nyújt, hol jól, hol gyengébben szerepel. Pikáns előzmény, hogy ősszel a rómaiak győztek az Olimpicóban, így a Juventus hazai pályán készül revánsot venni.
A címvédő Inter a Sassuolo vendégeként lép pályára. Bár az újonc házigazda gyengébb formában van, az Inter jó szériában érkezik: legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte. A papírforma a milánóiak mellett szól, de az ilyen meccseken sosem lehet teljesen kizárni a meglepetést.
A déli kezdéssel induló olasz program további mérkőzései:
- Bologna – Parma (12:30)
- Lecce – Udinese (15:00)
La Liga | Spanyolország
A spanyol élvonal vasárnap esti zárómérkőzése a Valencia és a Real Madrid párharca lesz. A királyi gárda lenyűgöző sorozattal érkezik a Mestallába: egymás után öt bajnokit nyert meg. A hazaiak ezzel szemben váltakozó eredményeket produkálnak, ezért különösen nehéz feladat vár rájuk. A Real Madrid számára a három pont kulcsfontosságú, ha a tabella élén akar maradni.
Az Atlético Madrid kora este a Real Betist fogadja. Diego Simeone együttese stabil, megbízható teljesítményt nyújt, és ősszel idegenben is magabiztosan legyőzte a sevillai csapatot. A Betis formája nem túl meggyőző, ezért a papírforma hazai sikert ígér.
A spanyol bajnokság vasárnapi korábbi mérkőzései:
- Deportivo Alavés – Getafe (14:00)
- Athletic Bilbao – Levante (16:15)
Bundesliga | Németország
A Bayern München a remek formában lévő Hoffenheimet fogadja. A bajorok az utóbbi hetekben magukra találtak, míg a vendégek öt mérkőzés óta veretlenek, és ebből négyet sorozatban meg is nyertek. A Bayern a favorit, de a Hoffenheim önbizalommal teli játékosai könnyen okozhatnak kellemetlen meglepetést.
Az FC Köln az RB Leipziget látja vendégül a kora délutáni órákban. Mindkét csapatnál jellemző a formahullámzás, ezért nyílt, nehezen megjósolható mérkőzésre van kilátás a Rajna-parti városban.
Ligue 1 | Franciaország
A francia futball legnagyobb presztízsű párharca, a Le Classique zárja a nemzetközi programot: a Paris Saint-Germain a Marseille-t fogadja. A párizsiak ötmeccses győzelmi sorozatban vannak, de az OM is jó passzban érkezik a rangadóra. Januári kupameccsük döntetlennel végződött, így most a bajnoki pontokért még élesebb, feszült csata várható a Parc des Princes-ben.
A Côte d’Azur derbin a Nice a Monacót fogadja. Az őszi összecsapásuk izgalmas, 2–2-es döntetlennel zárult, és a jelenlegi erőviszonyok alapján most is szoros, látványos mérkőzésre számíthatunk a Riviérán.
A francia élvonal további vasárnapi programja:
- Angers SCO – Toulouse FC (17:15)
- AJ Auxerre – Paris FC (17:15)
- Havre Athletic Club – RC Strasbourg (17:15)
Fizz Liga | Magyarország
A Puskás Akadémia a Zalaegerszegi TE-t fogadja Felcsúton. A hazaiak jó formában vannak, az elmúlt öt mérkőzésükből négyet megnyertek. A ZTE ezzel szemben ingadozó teljesítményt nyújt. Az őszi találkozón a Puskás idegenben győzött, így a zalai csapatnak most lesz alkalma visszavágni.
A Nyíregyháza az MTK Budapestet látja vendégül a délutáni órákban. Mindkét együttes nehéz, hullámzó időszakon van túl. Az őszi mérkőzésen a fővárosiak 5–1-es, kiütéses sikert arattak, de azóta sok minden megváltozott, ezért most jóval szorosabb összecsapásra lehet számítani.
Szóval: mit nézzünk ma?
A vasárnapi kínálatból kiemelten ajánlható a Liverpool–Manchester City (17:30) rangadó, amely nemcsak Szoboszlai Dominik szereplése miatt lehet különösen érdekes a magyar szurkolók számára, hanem a bajnoki versenyfutás szempontjából is döntő jelentőségű lehet. Az esti órákban a Juventus–Lazio (20:45) és a PSG–Marseille (20:45) párhuzamosan futó rangadói közül kell választani, de mindkettő magas színvonalú futballélményt ígér.
Akik egész napjukat a sportnak szentelnék, azok számára ideális menetrend lehet, ha a program a 12:30-as Bologna–Parma mérkőzéssel indul, majd a 15:00-s sávban a Brighton–Crystal Palace derbire vált. A 17:30-as Liverpool–City után rövid szünet következhet, mielőtt 20:45-kor a Juventus–Lazio vagy a PSG–Marseille zárja a napot. Így összesen négy rangadót lehet végignézni úgy, hogy egyik sem kerül átfedésbe a másikkal.
