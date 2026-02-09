Óriási szőlővész csapott le a magyar gazdákra: katasztrófa közeleg a hazai bortermelésben

Zalában több mint 200 ezer szőlőtőkét kell kivágni az aranyszínű sárgaság nevű fitoplazma terjedése miatt, amely súlyos fenyegetést jelent a borvidék jövőjére nézve.

A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Tarsoly Róbert az InfoRádióban elmondta, hogy a rendkívüli nagyságrendű kivágás már folyamatban van. Saját 20 hektáros szőlőterületének 15-20 százaléka érintett, ebből mintegy 2 hektáron a teljes ültetvényt ki kell vágni.

A szakember szerint a jelenlegi hideg tél sem állítja meg a betegség terjedését. A fitoplazma a talaj alatt, a gyökérzetben telel át, ahol nem éri el a fagy, míg a terjesztő rovar, az amerikai szőlőkabóca tojás formájában, a tőkék kérge alatt vészeli át a telet. Bár a hideg miatt valamivel több tojás pusztulhat el, ez nem jelent megoldást a problémára.

EZ IS ÉRDEKELHET Áttörés a magyar borászatban: két hazai név mostantól uniós védelem alatt áll Az Európai Bizottság döntése alapján uniós oltalmat kapott az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés.

Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában. A betegség 2025-ben drámai módon terjedni kezdett, és megjelent az összes hazai borvidéken, de a helyzet Zalában a legsúlyosabb.

Tarsoly szerint számos szőlőtermelő egzisztenciája került veszélybe. A kisbirtokos szerkezet és a zártkerti hobbiszőlők, amelyek Zalában sokak számára életformát jelentettek, valószínűleg el fognak tűnni. Az árutermelő ültetvények csak akkor élhetik túl a járványt, ha összefognak és szigorú, fegyelmezett közös védekezési protokollt valósítanak meg, ahogy ezt Franciaországban és Olaszországban is teszik.