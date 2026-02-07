Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján
Esztergomból olimpiára: bemutatjuk Pónya Sárát, második olimpiáján indul
Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű nemzetközi versenyekig. A 25 éves sportoló nem mindennapi akadályokon küzdötte át magát, mire kvalifikálta magát a 2022-es pekingi téli olimpiára: most az olaszországin klasszikus sprintben, csapatsprintben és 10 kilométeres szabastílusú sífutásban is rajthoz áll.
A Honvéd Zalka SE versenyzője, Pónya Sára Eszetrgomban született 1999-ben, és már rendkívül korán ismerkedett meg a síeléssel: édesapja már kétéves korában sílécre állította. Testvéreivel együtt először hazai pályákon, később Szlovákiában és Ausztriában gyakoroltak. Gyermekkorában több sportágat is kipróbált: Esztergomban kajakozott és futott is, ám végül a síelés mellett kötelezte el magát.
Pályafutásának első szakaszában, tizenhat éves koráig elsősorban az alpesi sí volt a fő területe. A sífutással tizenkét évesen találkozott először, és négy évvel később végleg e sportág mellett döntött. Ezzel párhuzamosan 2015-ben kezdett foglalkozni a sílövészettel is. Megfelelő szakmai irányítás mellett – először édesapja, Pónya Péter, majd Párkányi Lívia és Köles István támogatásával – mindössze egy év alatt válogatott szintre jutott. Azóta a biatlon vált elsődleges sportágává.
A Pénzcentrum sorozatában bemutatjuk azokat a sportolókat, akik a milánó-cortinai téli olimpián a magyar színeket képviselik. Az eddigi bemutatókat itt olvashatod újra:
Majdnem lemaradt a pekingi olimpiáról
Nemzetközi karrierje korán indult: első világbajnokságán 2017-ben, Lahtiban vett részt, még a tizennyolcadik születésnapja előtt. A sprintszámban elért 91. helyezés után további világbajnokságokon is képviselte Magyarországot. A 2021-es és a 2025-ös vb-n egyaránt bejutott a főversenybe 10 kilométeren, ahol a 87., illetve a 64. helyet szerezte meg. Sílövészetben 2020-ban és 2025-ben indult világbajnokságon.
A 2022-es pekingi téli olimpiára való kijutása különösen nehéz körülmények között zajlott. 2020 novemberétől jobb lábában térdszalag-gyulladás nehezítette a felkészülését, amely tartós fájdalmat és visszatérő problémákat okozott. A 2021 szeptemberében elvégzett műtét során kiderült, hogy a sípcsontja felső felszínén mikrorepedések alakultak ki. A négyhetes mankós időszak után megkezdett újraterhelés és felkészülés komoly kihívást jelentett számára.
A járványhelyzet miatt a környező országokban számos versenyt töröltek, így sokáig kérdéses volt, hol szerezhet olimpiai kvótát. Végül Libanonban tudott rajthoz állni három viadalon, és a második versenyen megszerezte az indulási jogot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az olimpia előtt azonban elkapta a koronavírust, ami ismét veszélybe sodorta részvételét. Négy egymást követő negatív teszt után végül elutazhatott Pekingbe, ahol a 10 kilométeres sífutásban a 97. helyen végzett.
Elismert versenyző
Jelenleg edzésprogramját részben önállóan, részben élettársa, a korábbi biatlonversenyző, Panyik Dávid irányításával állítja össze és valósítja meg. 2025 nyarán három hetet töltött egy olaszországi biatlonközpontban, a Martello-völgyben. Emellett folyamatosan képzi magát: a Nemzetközi Sílövőszövetség akadémiáján 2022-ben teljesítette az alapszintű, 2024-ben az első szintű edzőképzést, 2025 őszétől pedig a második szintű kurzuson vesz részt.
Teljesítményét hazai szinten többször is elismerték. 2019 és 2025 között összesen hatszor választották az év magyar női biatlonistájává, és 2019-ben sífutásban is elnyerte ezt a címet. Pónya Sára a milánó-cortinai olimpián 10 kilométeres szabdstílusú sífutásban, valamint klasszikus- és csapatsprintben egyaránt rajthoz áll.
címlapkép: Illyés Tibor - MTI/MTVA
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!