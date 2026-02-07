Esztergomból olimpiára: bemutatjuk Pónya Sárát, második olimpiáján indul

Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű nemzetközi versenyekig. A 25 éves sportoló nem mindennapi akadályokon küzdötte át magát, mire kvalifikálta magát a 2022-es pekingi téli olimpiára: most az olaszországin klasszikus sprintben, csapatsprintben és 10 kilométeres szabastílusú sífutásban is rajthoz áll.

A Honvéd Zalka SE versenyzője, Pónya Sára Eszetrgomban született 1999-ben, és már rendkívül korán ismerkedett meg a síeléssel: édesapja már kétéves korában sílécre állította. Testvéreivel együtt először hazai pályákon, később Szlovákiában és Ausztriában gyakoroltak. Gyermekkorában több sportágat is kipróbált: Esztergomban kajakozott és futott is, ám végül a síelés mellett kötelezte el magát.

Pályafutásának első szakaszában, tizenhat éves koráig elsősorban az alpesi sí volt a fő területe. A sífutással tizenkét évesen találkozott először, és négy évvel később végleg e sportág mellett döntött. Ezzel párhuzamosan 2015-ben kezdett foglalkozni a sílövészettel is. Megfelelő szakmai irányítás mellett – először édesapja, Pónya Péter, majd Párkányi Lívia és Köles István támogatásával – mindössze egy év alatt válogatott szintre jutott. Azóta a biatlon vált elsődleges sportágává.

A Pénzcentrum sorozatában bemutatjuk azokat a sportolókat, akik a milánó-cortinai téli olimpián a magyar színeket képviselik. Az eddigi bemutatókat itt olvashatod újra:

Majdnem lemaradt a pekingi olimpiáról

Nemzetközi karrierje korán indult: első világbajnokságán 2017-ben, Lahtiban vett részt, még a tizennyolcadik születésnapja előtt. A sprintszámban elért 91. helyezés után további világbajnokságokon is képviselte Magyarországot. A 2021-es és a 2025-ös vb-n egyaránt bejutott a főversenybe 10 kilométeren, ahol a 87., illetve a 64. helyet szerezte meg. Sílövészetben 2020-ban és 2025-ben indult világbajnokságon.

A 2022-es pekingi téli olimpiára való kijutása különösen nehéz körülmények között zajlott. 2020 novemberétől jobb lábában térdszalag-gyulladás nehezítette a felkészülését, amely tartós fájdalmat és visszatérő problémákat okozott. A 2021 szeptemberében elvégzett műtét során kiderült, hogy a sípcsontja felső felszínén mikrorepedések alakultak ki. A négyhetes mankós időszak után megkezdett újraterhelés és felkészülés komoly kihívást jelentett számára.

A járványhelyzet miatt a környező országokban számos versenyt töröltek, így sokáig kérdéses volt, hol szerezhet olimpiai kvótát. Végül Libanonban tudott rajthoz állni három viadalon, és a második versenyen megszerezte az indulási jogot.

Az olimpia előtt azonban elkapta a koronavírust, ami ismét veszélybe sodorta részvételét. Négy egymást követő negatív teszt után végül elutazhatott Pekingbe, ahol a 10 kilométeres sífutásban a 97. helyen végzett.

Elismert versenyző

Jelenleg edzésprogramját részben önállóan, részben élettársa, a korábbi biatlonversenyző, Panyik Dávid irányításával állítja össze és valósítja meg. 2025 nyarán három hetet töltött egy olaszországi biatlonközpontban, a Martello-völgyben. Emellett folyamatosan képzi magát: a Nemzetközi Sílövőszövetség akadémiáján 2022-ben teljesítette az alapszintű, 2024-ben az első szintű edzőképzést, 2025 őszétől pedig a második szintű kurzuson vesz részt.

Teljesítményét hazai szinten többször is elismerték. 2019 és 2025 között összesen hatszor választották az év magyar női biatlonistájává, és 2019-ben sífutásban is elnyerte ezt a címet. Pónya Sára a milánó-cortinai olimpián 10 kilométeres szabdstílusú sífutásban, valamint klasszikus- és csapatsprintben egyaránt rajthoz áll.

címlapkép: Illyés Tibor - MTI/MTVA