Sokkolta, hogy ott lehet az olimpián: bemutatjuk Major Dominiket, aki újoncként bizonyít Milánóban

Major Dominik pályafutása görkorcsolyázóként indult Jászberényben, ahol már fiatalon szép sikereket ért el. 2021-ben Budapestre költözött, és a Ferencvárosi Torna Club gyorskorcsolyázójaként folytatta karrierjét, tehetsége pedig hamar megmutatkozott az utánpótlás-világversenyeken is.

Major Dominik (a címlapkép bal szélén) már többször is állhatott a dobogó legfelső fokán: 2023-ban a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon három aranyérmet nyert, ezzel a torna legeredményesebb fiú versenyzője lett. Néhány nappal később a junior-világbajnokságon is kiválóan szerepelt.

Csizmadia Ildikó tanítványa a következő évben a dél-koreai téli ifjúsági olimpián 500 méteren bronzérmet szerzett, ami a magyar csapat egyetlen egyéni érme volt a versenyen.

A felnőttválogatottban 2022 októberében mutatkozott be Hollandiában, ahol beugróként került be a holland váltóba, és rögtön aranyérmet nyert. Ezt követően éveken át párhuzamosan indult felnőtt- és juniorversenyeken.

2026 elején, 19 évesen háromszoros magyar bajnok lett: összetettben, 500 és 1000 méteren is győzött, 1500 méteren pedig bronzérmet szerzett. A szövetség ezután úgy döntött, hogy a sérülés miatt kieső Jászapáti Péter helyett ő utazhat a téli olimpiára.

Sokkolt a hír, hogy én is mehetek az olimpiára. Ilyen élményem még soha nem volt, hirtelen fel sem tudtam dolgozni. Nagyon megörültem, ujjongtam, majd elérzékenyültem

– mesélte a fiatal sportoló.

Major Dominikre az olimpián a váltóban hárulhat fontos szerep: ott lesz a 2000 méteres vegyes váltóban, és tagja az 5000 méteres férvi váltünak egyaránt.