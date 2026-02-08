A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
Sokkolta, hogy ott lehet az olimpián: bemutatjuk Major Dominiket, aki újoncként bizonyít Milánóban
Major Dominik pályafutása görkorcsolyázóként indult Jászberényben, ahol már fiatalon szép sikereket ért el. 2021-ben Budapestre költözött, és a Ferencvárosi Torna Club gyorskorcsolyázójaként folytatta karrierjét, tehetsége pedig hamar megmutatkozott az utánpótlás-világversenyeken is.
Major Dominik (a címlapkép bal szélén) már többször is állhatott a dobogó legfelső fokán: 2023-ban a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon három aranyérmet nyert, ezzel a torna legeredményesebb fiú versenyzője lett. Néhány nappal később a junior-világbajnokságon is kiválóan szerepelt.
Csizmadia Ildikó tanítványa a következő évben a dél-koreai téli ifjúsági olimpián 500 méteren bronzérmet szerzett, ami a magyar csapat egyetlen egyéni érme volt a versenyen.
A felnőttválogatottban 2022 októberében mutatkozott be Hollandiában, ahol beugróként került be a holland váltóba, és rögtön aranyérmet nyert. Ezt követően éveken át párhuzamosan indult felnőtt- és juniorversenyeken.
2026 elején, 19 évesen háromszoros magyar bajnok lett: összetettben, 500 és 1000 méteren is győzött, 1500 méteren pedig bronzérmet szerzett. A szövetség ezután úgy döntött, hogy a sérülés miatt kieső Jászapáti Péter helyett ő utazhat a téli olimpiára.
Sokkolt a hír, hogy én is mehetek az olimpiára. Ilyen élményem még soha nem volt, hirtelen fel sem tudtam dolgozni. Nagyon megörültem, ujjongtam, majd elérzékenyültem
– mesélte a fiatal sportoló.
Major Dominikre az olimpián a váltóban hárulhat fontos szerep: ott lesz a 2000 méteres vegyes váltóban, és tagja az 5000 méteres férvi váltünak egyaránt.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?
A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
