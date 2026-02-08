2026. február 8. vasárnap Aranka
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, 2026. február 7.Major Dominik, Nógrádi Bence, Moon Wonjun,Tiborcz Dániel, Végi Diána Laura és Somodi Maja Dóra (b-j) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók edzésén a milánói Forum di M
Sport

Sokkolta, hogy ott lehet az olimpián: bemutatjuk Major Dominiket, aki újoncként bizonyít Milánóban

Pénzcentrum
2026. február 8. 06:30

Major Dominik pályafutása görkorcsolyázóként indult Jászberényben, ahol már fiatalon szép sikereket ért el. 2021-ben Budapestre költözött, és a Ferencvárosi Torna Club gyorskorcsolyázójaként folytatta karrierjét, tehetsége pedig hamar megmutatkozott az utánpótlás-világversenyeken is.

Major Dominik (a címlapkép bal szélén) már többször is állhatott a dobogó legfelső fokán: 2023-ban a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon három aranyérmet nyert, ezzel a torna legeredményesebb fiú versenyzője lett. Néhány nappal később a junior-világbajnokságon is kiválóan szerepelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csizmadia Ildikó tanítványa a következő évben a dél-koreai téli ifjúsági olimpián 500 méteren bronzérmet szerzett, ami a magyar csapat egyetlen egyéni érme volt a versenyen.

A Pénzcentrum sorozatában bemutatja az összes magyar versenyzőt, aki rajthpz áll a téli olimpián: az eddigi részeket ide kattintva olvashatod el.

Kapcsolódó cikkeink:

A felnőttválogatottban 2022 októberében mutatkozott be Hollandiában, ahol beugróként került be a holland váltóba, és rögtön aranyérmet nyert. Ezt követően éveken át párhuzamosan indult felnőtt- és juniorversenyeken.

2026 elején, 19 évesen háromszoros magyar bajnok lett: összetettben, 500 és 1000 méteren is győzött, 1500 méteren pedig bronzérmet szerzett. A szövetség ezután úgy döntött, hogy a sérülés miatt kieső Jászapáti Péter helyett ő utazhat a téli olimpiára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Sokkolt a hír, hogy én is mehetek az olimpiára. Ilyen élményem még soha nem volt, hirtelen fel sem tudtam dolgozni. Nagyon megörültem, ujjongtam, majd elérzékenyültem

– mesélte a fiatal sportoló.

Major Dominikre az olimpián a váltóban hárulhat fontos szerep: ott lesz a 2000 méteres vegyes váltóban, és tagja az 5000 méteres férvi váltünak egyaránt.
#sport #magyar #sportoló #sportolók #olimpikon #téli olimpia #olimpia2026 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:30
06:02
20:30
19:18
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 8. vasárnap
Aranka
6. hét
Február 8.
A házasság világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
6 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
5 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
2 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 06:02
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 8. 06:02
Ezt sokan elrontják a tavaszi vetéskor, ültetéskor: itt hibáznak