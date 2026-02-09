A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.
Szoboszlai mennyből a pokolba került a hétvégén, lépéselőnyben az Arsenal: lassan eldől, ki lesz a bajnok Angilában?
A hétvégi forduló számos rangadót hozott Európa élvonalbeli bajnokságaiban: a Ferencváros magabiztosan győzte le az Újpestet, az Arsenal és a Real Madrid is tovább erősítette pozícióját, az Inter Milan és a Paris Saint-Germain pedig fölényes sikerekkel jelezte erejét. A bajnokságok élén szoros a verseny, miközben a kiesőzónában is kulcsfontosságú mérkőzéseket játszottak.
A hétvégi fordulóban Európa legtöbb élvonalbeli bajnokságában a címvédők és az élcsapatok is magabiztosan szerepeltek.
Magyarországon a Ferencváros és a Győri ETO FC továbbra is holtversenyben áll az élen, Angliában az Arsenal, Spanyolországban pedig a Barcelona őrzi vezető pozícióját.
Olaszországban az Inter Milan, Németországban a Bayern München, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain uralkodik a tabella csúcsán.
Kettős vezetés a magyar élvonalban
A Fizz Ligában a Ferencváros magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott az Újpest felett a rangadón, és 40 ponttal továbbra is a tabella élén áll.
A címvédő azonban nem egyedül vezeti a bajnokságot: a Győri ETO FC szintén 40 pontos, miután 1-1-es döntetlent ért el a Diósgyőr otthonában.
A harmadik helyen álló Debreceni VSC fontos 1-0-s győzelmet aratott a negyedik Paks ellen, és ezzel 38 pontra növelte pontjai számát.
A Paksi FC 36 ponttal csúszott vissza a negyedik helyre.
A középmezőnyben a Puskás Akadémia és a Kisvárda egyaránt 31 ponttal áll, stabilan őrizve pozícióját.
A tabella végén a Kazincbarcika mindössze 14 ponttal továbbra is sereghajtó.
Arsenal növeli előnyét Angliában
A Premier League-ben az Arsenal tovább erősítette vezető pozícióját: a Sunderland elleni 3-0-s győzelemmel 56 pontra növelte pontjai számát.
A Manchester City 2-1-re nyert a Liverpool otthonában, így 50 ponttal őrzi a második helyet és továbbra is üldözi az éllovast. Szoboszlai Dominik ugyan bombagólt lőtt, de a végén kiállították, és hibázott a City egyenlítő gólja előtt - rosszul helyezkedett, így Bernardo Silva nem volt lesen.
Az Aston Villa 47 ponttal a harmadik, miután 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth csapatával.
A Manchester United szintén fontos három pontot szerzett: a Tottenham ellen aratott 2-0-s sikerrel 44 pontra javította mérlegét.
A Chelsea folytatta jó sorozatát: 3-1-re győzött a Wolverhampton otthonában, így 43 ponttal szorosan tapad a riválisokra.
A tabella alján a Wolverhampton mindössze 8 ponttal sereghajtó, míg a Burnley 15 ponttal az utolsó előtti helyen áll.
Az Inter menetel Olaszországban
A Serie A-ban az Inter Milan fölényes, 5-0-s győzelmet aratott a Sassuolo otthonában, és 58 ponttal magabiztosan vezeti a bajnokságot.
Az AC Milan 50 ponttal a második helyen áll, stabilan tartva dobogós pozícióját.
A Napoli 49 ponttal a harmadik, miután izgalmas mérkőzésen 3-2-re legyőzte a Genoát.
A Juventus értékes pontot szerzett: a Lazio elleni 2-2-es döntetlennel 46 ponttal a negyedik helyen áll.
Az AS Roma 43 ponttal az ötödik, továbbra is harcban a nemzetközi kupahelyekért.
A tabella alján a Hellas Verona és a Pisa egyaránt 15 ponttal osztozik a kiesőzónán, mindkét együttes döntetlent játszott ezen a hétvégén.
Szoros verseny Spanyolországban
A La Ligában minimális a különbség az élmezőnyben, a címért folyó verseny tovább éleződik.
A Barcelona 3-0-ra legyőzte a Mallorcát, és 58 pontra növelte előnyét.
A Real Madrid 2-0-ra nyert a Valencia otthonában, így 57 ponttal szorosan követi a katalán riválist.
Az Atlético Madrid váratlan 1-0-s vereséget szenvedett a Real Betistől, és 45 ponttal maradt a harmadik helyen.
A Real Sociedad 3-1-re múlta felül az Elchét, az Athletic Club pedig 4-2-re győzött a Levante ellen, ezzel tovább erősítve közép- és felsőházas pozícióját.
A tabella végén a Real Oviedo 16 ponttal sereghajtó, míg a Levante 18 ponttal az utolsó előtti helyen áll.
A Bayern München dominanál Németországban
A Bundesligában a Bayern München fölényes, 5-1-es győzelmet aratott a TSG Hoffenheim ellen, és 54 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát.
A Borussia Dortmund idegenben, 2-1-re győzött a Wolfsburg ellen, így 48 ponttal szilárdan őrzi a második helyet.
A TSG Hoffenheim 42 ponttal a harmadik, míg az RB Leipzig és a VfB Stuttgart egyaránt 39 pontos, szoros versenyt teremtve a dobogóért.
A Mainz 2-0-s győzelme az Augsburg ellen fontos lépés volt a középmezőny stabilizálása szempontjából.
A tabella alján az FC Heidenheim 13 ponttal sereghajtó, miután 2-0-ra kikapott a Hamburger SV-től.
A PSG is magabiztos Franciaországban
A Ligue 1-ben a Paris Saint-Germain fölényes, 5-0-s győzelmet aratott a Marseille ellen, és 51 ponttal vezeti a bajnokságot.
Az RC Lens 49 ponttal a második, miután 3-1-re nyert a Stade Rennais ellen, és továbbra is versenyben maradt a PSG-vel szemben.
A Lyon 42 ponttal a harmadik helyen áll, miután 1-0-s idegenbeli győzelmet aratott a Nantes otthonában.
A Marseille a súlyos vereség ellenére 39 ponttal a negyedik helyet foglalja el.
A tabella végén a Metz 13 ponttal sereghajtó: ezúttal 0-0-s döntetlent játszott a LOSC Lille ellen.
Az AJ Auxerre és az FC Nantes egyaránt 14 ponttal áll, így továbbra is veszélyesen közel vannak a kiesőzónához.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
