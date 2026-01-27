2026. január 27. kedd Angelika
British currency. Twenty pounds.
Sport

Brutál szabadesésben a női foci: kijöttek a számok, ennyit bukott tavaly a legjobb bajnokság is

Pénzcentrum
2026. január 27. 19:47

Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében. A klubok tulajdonában álló, független vállalat ugyanakkor jelentős bevételnövekedésről számolt be, és továbbra is optimistán tekint a jövőre - írta meg a BBC.

Az angol női futball élvonalát és másodosztályát felügyelő WSL Football első teljes pénzügyi évét jelentős működési veszteséggel zárta. A 2024 augusztusában önálló szervezetként megalakult társaság a 2025. július 31-ig tartó szezon beszámolója szerint 17,4 millió font bevétel mellett 8,2 millió fontos működési hiányt mutatott ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat közleménye szerint a veszteség nem érte váratlanul a vezetést egy olyan új entitás esetében, amelynek elsődleges célja a lehető legtöbb klub védelme és támogatása. A bevételek szerkezete kiegyensúlyozott képet mutat: a közvetítési jogokból 8,4 millió, a szponzorációból és licencdíjakból 8,5 millió font folyt be, míg egyéb forrásokból – köztük a Ligakupa jegyeladásaiból – mindössze 128 ezer font származott.

Itt vannak a friss és élő eredmények, hírek a Pénzcentrum oldalán: KATTINTS!

A WSL Football vezetése szerint az irányítás átvétele óta sikerült megháromszorozni a bevételeket, noha ez az idei pénzügyi kimutatásokban még nem látszik. A társaság tájékoztatása szerint "a Barclays, a Sky Sports és a BBC megemelt jogdíjai, valamint a Nike-kal, a British Gas-szel, az Apple-lel és a Mercedes-Benz UK-val kötött új megállapodások a 2025–26-os pénzügyi beszámolóban fognak megjelenni".

Adatlap létrehozva: 2026.01.27.

Nikki Doucet, a WSL Football vezérigazgatója bizakodó a szervezet jövőjét illetően. "Egy hosszú távú növekedési pálya elején járunk, amelyet világos stratégiai vízió és megerősített kereskedelmi platform támaszt alá. Amit ilyen rövid idő alatt elértünk, az figyelemre méltó, és a jövőbeli kilátásaink pozitívak" – fogalmazott. Hozzátette: "Megteremtettük az alapokat, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folyamatosan fektessünk a játékba és a tagklubokba".
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #bevétel #vállalat #labdarúgás #veszteség #sportgazdaság #angol foci #női foci

Pénzcentrum  |  2026. január 27. 20:32
Kimondták a szakértők: Trump még jobban bedurvulhat elnöki ciklusa alatt, további háborúk jöhetnek
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 19:03
Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet
Agrárszektor  |  2026. január 27. 19:29
Hatalmas projekt indult a nemzeti parkunknál: erre költhetik a milliárdokat