Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
Új edző a magyar válogatott élén! Ő lett az utód, van honnan visszahozni a csapatot
Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át - közölte a MLSZ.
Az 51 éves, pro licences tréner 2015 óta dolgozik a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában. Előbb szövetségi edzőként tevékenykedett, majd 2020-ban rövid időre a szlovákiai Dunaszerdahelyi AC-hoz szerződött. Egy évvel később, 2021 nyarán tért vissza az MLSZ-hez, ahol az utánpótlás-válogatottak szakmai vezetőjeként kapott szerepet.
A legutóbbi időszakban, 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott. A 2008-ban született játékosokból álló korosztályos válogatott szakmai munkáját vezette, előbb U17-es, majd U18-as szinten.
Jól ismerem a mostani és a következő U21-es korosztályokat, hiszen az elmúlt években utánpótlás-vezetőként végig közelről követtem a fejlődésüket és a válogatottbeli szereplésüket. Nagy örömmel veszem át a csapatot, kollégáimmal azon fogunk dolgozni, hogy jól zárjuk a jelenlegi korosztály Eb-selejtező-sorozatát, és a hátralévő négy mérkőzésen a lehető legtöbb pontot gyűjtsük. Emellett természetesen kiemelten fontosnak tartom, hogy a támogatásunkkal minél több labdarúgó kerülhessen közelebb pályafutása következő lépcsőfokához, az A-válogatott kerettagságához. A selejtező-sorozat végétől már a 2006-os és a 2007-es korosztály kerül fókuszba. Olyan csapat kialakítása a cél, amely a következő sorozatban eséllyel harcolhatja ki az Európa-bajnoki részvételt
- mondta a frissen kinevezett Németh Antal.
Az új kapitány nehéz helyzetben veszi át a csapat irányítását. A magyar U21-es válogatott az ősszel kezdődött Európa-bajnoki selejtezősorozat eddigi négy fordulójában mindössze három pontot szerzett, így jelenleg a csoportja negyedik helyén áll.
A válogatott legközelebbi mérkőzésére márciusban kerül sor. A hónap 26-án Izrael együttesét fogadja felkészülési találkozón, március utolsó napján pedig már tétmérkőzés vár a csapatra: az Eb-selejtező keretében Ukrajna ellen lép pályára hazai környezetben.
A szövetség egyúttal bejelentette, hogy az U18-as korosztályos válogatott élére Gerliczki Mátét nevezte ki. A szakember korábban a Kisvárda első osztályú felnőttcsapatát irányította vezetőedzőként, ezt megelőzően pedig ugyancsak a kisvárdai klub utánpótlás-együtteseinél dolgozott edzőként.
