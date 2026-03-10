Ausztrália humanitárius vízumot adott az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagjának, miután a játékosok megszöktek a szállodájukból, és az ausztrál hatóságok védelmét kérték.
Gyászol a magyar sport: meghalt a legendás kajak-kenu mesteredző
Életének 101. évében elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott egykori felkészítője és későbbi szövetségi kapitánya - erről a sportági szövetség adott tájékoztatást.
Füzesséry Gyula 1925. december 17-én született. A második világháború idején Hábl Károly – közismert nevén Charlie bácsi – "alakulatánál" szolgált, aki az akkoriban legjobb magyar kajakosokat gyűjtötte maga köré, hogy megóvja őket a frontszolgálattól. A fiatal Füzesséry a háború után az akkor alapított KASE-ból hamarosan az Elektromos Művek sportegyesületéhez igazolt.
Még aktív versenyzőként kérték fel fiatalabb társai, hogy legyen az edzőjük. Az ifjú szakember az úszásban és az atlétikában alkalmazott módszereket tanulmányozta, és ezek alapján dolgozta ki edzésterveit. A sikerek nem maradtak el, így 1953-ban Bonn Ottó felkérésére elvállalta a válogatott felkészítését az 1954-es világbajnokságra. A maconi vb-n a magyar csapat minden várakozást felülmúlva hat arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet nyert. Ahogy az akkor 28 éves Füzesséry fogalmazott: "Valóságos csodának számított ez az eredmény. Berobbantunk a világ élvonalába."
Két évvel később, az 1956-os melbourne-i olimpián Urányi János és Fábián László kajakpárosa tízezer méteren megszerezte a magyar kajak-kenu sport első olimpiai aranyérmét, amelyet további három ezüst- és három bronzérem egészített ki. Az olimpiát követően hivatalosan is szövetségi kapitánnyá nevezték ki, majd 1963-ban az akkor alakuló KSI kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője lett. Irányítása alatt ez a műhely fektette le a mai magyar kajak-kenu utánpótlásképzés alapjait.
Szakmai tapasztalatait és edzéselméleti gondolatait több szakkönyvben is összefoglalta. Fiatalon bekerült a mesteredzők közé, később külföldön is dolgozott: Kubában, Dél-Koreában, Spanyolországban, majd közel hetvenévesen Portugáliában is vállalt munkát.
Füzesséry Gyula vitathatatlanul az egyik legnagyobb hatású magyar edző, akinek munkássága révén a magyar kajak-kenu nemzetközi szinten is kiemelkedővé vált. Az 1954-es maconi sikerek megalapozták a sportág hazai jövőjét és megbecsültségét – ebben elévülhetetlen érdemei vannak. 2010-ben megkapta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség életműdíját, az Arany Érdemérmet, a szövetség székházában pedig az egyik tárgyalóterem is az ő nevét viseli.
Tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját, amelynek alkalmából Schmidt Gábor, a szövetség elnöke és dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is felköszöntötte otthonában. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj-trófeával ismerte el pályafutását. Temetéséről a Magyar Kajak-Kenu Szövetség később ad tájékoztatást.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
-
