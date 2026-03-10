Gyászol a magyar sport: meghalt a legendás kajak-kenu mesteredző

Életének 101. évében elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott egykori felkészítője és későbbi szövetségi kapitánya - erről a sportági szövetség adott tájékoztatást.

Füzesséry Gyula 1925. december 17-én született. A második világháború idején Hábl Károly – közismert nevén Charlie bácsi – "alakulatánál" szolgált, aki az akkoriban legjobb magyar kajakosokat gyűjtötte maga köré, hogy megóvja őket a frontszolgálattól. A fiatal Füzesséry a háború után az akkor alapított KASE-ból hamarosan az Elektromos Művek sportegyesületéhez igazolt.

Még aktív versenyzőként kérték fel fiatalabb társai, hogy legyen az edzőjük. Az ifjú szakember az úszásban és az atlétikában alkalmazott módszereket tanulmányozta, és ezek alapján dolgozta ki edzésterveit. A sikerek nem maradtak el, így 1953-ban Bonn Ottó felkérésére elvállalta a válogatott felkészítését az 1954-es világbajnokságra. A maconi vb-n a magyar csapat minden várakozást felülmúlva hat arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet nyert. Ahogy az akkor 28 éves Füzesséry fogalmazott: "Valóságos csodának számított ez az eredmény. Berobbantunk a világ élvonalába."

Két évvel később, az 1956-os melbourne-i olimpián Urányi János és Fábián László kajakpárosa tízezer méteren megszerezte a magyar kajak-kenu sport első olimpiai aranyérmét, amelyet további három ezüst- és három bronzérem egészített ki. Az olimpiát követően hivatalosan is szövetségi kapitánnyá nevezték ki, majd 1963-ban az akkor alakuló KSI kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője lett. Irányítása alatt ez a műhely fektette le a mai magyar kajak-kenu utánpótlásképzés alapjait.

Szakmai tapasztalatait és edzéselméleti gondolatait több szakkönyvben is összefoglalta. Fiatalon bekerült a mesteredzők közé, később külföldön is dolgozott: Kubában, Dél-Koreában, Spanyolországban, majd közel hetvenévesen Portugáliában is vállalt munkát.

Füzesséry Gyula vitathatatlanul az egyik legnagyobb hatású magyar edző, akinek munkássága révén a magyar kajak-kenu nemzetközi szinten is kiemelkedővé vált. Az 1954-es maconi sikerek megalapozták a sportág hazai jövőjét és megbecsültségét – ebben elévülhetetlen érdemei vannak. 2010-ben megkapta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség életműdíját, az Arany Érdemérmet, a szövetség székházában pedig az egyik tárgyalóterem is az ő nevét viseli.

Tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját, amelynek alkalmából Schmidt Gábor, a szövetség elnöke és dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is felköszöntötte otthonában. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj-trófeával ismerte el pályafutását. Temetéséről a Magyar Kajak-Kenu Szövetség később ad tájékoztatást.