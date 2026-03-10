Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
Soha többé nem léphetnek pályára: lebukott két focista, akik saját csapatuk meccseire fogadtak
Élethosszig szóló eltiltást kapott az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságtól (MLS) Derrick Jones középpályás és Yaw Yeboah szélső, mert sportfogadást több futballmérkőzésekre, köztük saját csapataikéra is - számolt be a BBC Sport.
Az MLS közleménye szerint a két játékos a 2024-es és 2025-ös szezonban kiterjedt sportfogadási tevékenységet folytatott. A liga vizsgálata feltárta, hogy egy alkalommal mindketten arra fogadtak, hogy Jones sárga lapot kap a Columbus Crew–New York Red Bulls mérkőzésen 2024. október 19-én – ami meg is történt. Jones és Yeboah a 2024-es idényben csapattársak voltak a Columbus Crew együttesében.
A liga azt is megállapította, hogy a játékosok nagy valószínűséggel bizalmas információkat osztottak meg más fogadókkal a szándékosan kiprovokált sárga lapokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy a fogadási tevékenység bármely mérkőzés végeredményét befolyásolta volna.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
9.
Montreal Impact
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
8
|
-5
|
3
|
10.
Columbus Crew
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4
|
5
|
-1
|
2
|
11.
Philadelphia Union
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1
|
4
|
-3
|
0
A 28 éves, ghánai válogatott Yeboah 2014 és 2018 között a Manchester City akadémiáján nevelkedett, de az első csapatban nem kapott lehetőséget. Kölcsönben szerepelt a Lille, a Twente és az Oviedo együttesében, majd játszott a spanyol Numanciában és a lengyel Wisła Kraków csapatában is, mielőtt a Columbus Crew-hoz, majd a Los Angeles FC-hez szerződött. Utóbbi klub januárban felbontotta a szerződését, ezt követően a kínai Qingdao Hainiu igazolta le.
A ghánai születésű, 29 éves Jones teljes profi pályafutását az Egyesült Államokban töltötte: megfordult a Philadelphia Union, a Nashville SC, a Houston Dynamo, a Charlotte FC és a Columbus Crew csapatában, és az amerikai korosztályos válogatottakban is pályára lépett. Szerződését a Columbus Crew tavaly novemberben bontotta fel.
Durva felháborodást keltett egy NBA-csapat ötlete: még a saját játékosok is kiakadtak, a főbiztos lecsapott
Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt
Az ukrán paralimpiai csapat egyik biatlonistája azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta.
Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
