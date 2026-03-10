Soha többé nem léphetnek pályára: lebukott két focista, akik saját csapatuk meccseire fogadtak

Élethosszig szóló eltiltást kapott az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságtól (MLS) Derrick Jones középpályás és Yaw Yeboah szélső, mert sportfogadást több futballmérkőzésekre, köztük saját csapataikéra is - számolt be a BBC Sport.

Az MLS közleménye szerint a két játékos a 2024-es és 2025-ös szezonban kiterjedt sportfogadási tevékenységet folytatott. A liga vizsgálata feltárta, hogy egy alkalommal mindketten arra fogadtak, hogy Jones sárga lapot kap a Columbus Crew–New York Red Bulls mérkőzésen 2024. október 19-én – ami meg is történt. Jones és Yeboah a 2024-es idényben csapattársak voltak a Columbus Crew együttesében.

A liga azt is megállapította, hogy a játékosok nagy valószínűséggel bizalmas információkat osztottak meg más fogadókkal a szándékosan kiprovokált sárga lapokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy a fogadási tevékenység bármely mérkőzés végeredményét befolyásolta volna.

Amerikai Egyesült Államok Columbus Crew Piaci érték: 56,68M € Edző: Henrik Rydström Bajnokság: United States Major League Soccer Jelenlegi helyezés: #10 United States Major League Soccer helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 9. Montreal Impact 3 1 0 2 3 8 -5 3 10. Columbus Crew 3 0 2 1 4 5 -1 2 11. Philadelphia Union 3 0 0 3 1 4 -3 0 Adatlap létrehozva: 2026.03.10.

A 28 éves, ghánai válogatott Yeboah 2014 és 2018 között a Manchester City akadémiáján nevelkedett, de az első csapatban nem kapott lehetőséget. Kölcsönben szerepelt a Lille, a Twente és az Oviedo együttesében, majd játszott a spanyol Numanciában és a lengyel Wisła Kraków csapatában is, mielőtt a Columbus Crew-hoz, majd a Los Angeles FC-hez szerződött. Utóbbi klub januárban felbontotta a szerződését, ezt követően a kínai Qingdao Hainiu igazolta le.

A ghánai születésű, 29 éves Jones teljes profi pályafutását az Egyesült Államokban töltötte: megfordult a Philadelphia Union, a Nashville SC, a Houston Dynamo, a Charlotte FC és a Columbus Crew csapatában, és az amerikai korosztályos válogatottakban is pályára lépett. Szerződését a Columbus Crew tavaly novemberben bontotta fel.