Sport

Soha többé nem léphetnek pályára: lebukott két focista, akik saját csapatuk meccseire fogadtak

Pénzcentrum
2026. március 10. 15:43

Élethosszig szóló eltiltást kapott az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságtól (MLS) Derrick Jones középpályás és Yaw Yeboah szélső, mert sportfogadást több futballmérkőzésekre, köztük saját csapataikéra is - számolt be a BBC Sport.

Az MLS közleménye szerint a két játékos a 2024-es és 2025-ös szezonban kiterjedt sportfogadási tevékenységet folytatott. A liga vizsgálata feltárta, hogy egy alkalommal mindketten arra fogadtak, hogy Jones sárga lapot kap a Columbus Crew–New York Red Bulls mérkőzésen 2024. október 19-én – ami meg is történt. Jones és Yeboah a 2024-es idényben csapattársak voltak a Columbus Crew együttesében.

A liga azt is megállapította, hogy a játékosok nagy valószínűséggel bizalmas információkat osztottak meg más fogadókkal a szándékosan kiprovokált sárga lapokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a vizsgálat nem talált bizonyítékot arra, hogy a fogadási tevékenység bármely mérkőzés végeredményét befolyásolta volna.

Amerikai Egyesült Államok
Columbus Crew
Piaci érték: 56,68M €
Edző: Henrik Rydström
Jelenlegi helyezés: #10
United States Major League Soccer helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
9.
Montreal Impact
3
1
0
2
3
8
-5
3
10.
Columbus Crew
3
0
2
1
4
5
-1
2
11.
Philadelphia Union
3
0
0
3
1
4
-3
0
Adatlap létrehozva: 2026.03.10.

A 28 éves, ghánai válogatott Yeboah 2014 és 2018 között a Manchester City akadémiáján nevelkedett, de az első csapatban nem kapott lehetőséget. Kölcsönben szerepelt a Lille, a Twente és az Oviedo együttesében, majd játszott a spanyol Numanciában és a lengyel Wisła Kraków csapatában is, mielőtt a Columbus Crew-hoz, majd a Los Angeles FC-hez szerződött. Utóbbi klub januárban felbontotta a szerződését, ezt követően a kínai Qingdao Hainiu igazolta le.

A ghánai születésű, 29 éves Jones teljes profi pályafutását az Egyesült Államokban töltötte: megfordult a Philadelphia Union, a Nashville SC, a Houston Dynamo, a Charlotte FC és a Columbus Crew csapatában, és az amerikai korosztályos válogatottakban is pályára lépett. Szerződését a Columbus Crew tavaly novemberben bontotta fel.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #büntetés #sportfogadás #foci #sport #fogadás #labdarúgás #usa #eltiltás #manchester city #MLS #sportbotrány

