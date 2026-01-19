Az eddigi másodedző, Pampuch Csaba vette át a szakmai stáb irányítását Dávid Zoltántól a nyíregyházi női röplabdzóknál.
Elképesztő felfordulás a Premier League-ben: már a héten leléphet Pep Guardiola?
Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró - számolt be a Daily Mail.
Richard Keys megdöbbentő kijelentést tett, miszerint Pep Guardiola akár már a következő napokban elhagyhatja a Manchester Cityt. Keys szerint a spanyol edző legfeljebb a szezon végéig marad a klubnál, annak ellenére, hogy Guardiola nemrég még a maradási szándékáról beszélt.
"Szerintem biztos, hogy a szezon végén távozik. De ne zárjuk ki, hogy már ezen a héten elmegy. Ha ez megtörténik, emlékezzetek, kitől hallottátok először" - nyilatkozta Keys. Hozzátette: "Ha ezen a héten távozik, Enzo Maresca veszi át a csapatot a Wolves elleni mérkőzésre a következő hétvégén."
Guardiola jelenlegi szerződése a következő szezon végén jár le. 2016-os érkezése óta már négy szerződéshosszabbítást írt alá a klubnál. A Chelsea nemrég menesztette Enzo Marescát, miután a szakember elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott a Cityvel Guardiola esetleges pótlásáról.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
22
|
15
|
5
|
2
|
40
|
14
|
26
|
50
|
2.
Manchester City
|
22
|
13
|
4
|
5
|
45
|
21
|
24
|
43
|
3.
Aston Villa
|
22
|
13
|
4
|
5
|
33
|
25
|
8
|
43
A Manchester City jelenleg négy bajnoki mérkőzés óta nyeretlen: mindössze három pontot gyűjtött ebben az időszakban, és hét pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. Szombaton 2-0-ra kikaptak a Manchester Unitedtől az Old Traffordon.
Guardiola decemberben még arról beszélt, hogy boldog a klubnál és maradni szeretne. "Természetesen szeretném megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját, de nem ez az oka annak, amiért reggel felébredek. A folyamat, az út a fontos. Hogy jobbá tegyük a dolgokat. Izgatott vagyok, mert van még tér a fejlődésre - és ez az, amit szeretek" - mondta akkor.
Legutóbbi szerződéshosszabbításakor Guardiola elismerte, hogy közel állt a távozáshoz, de meggondolta magát. "A jelenlegi érzésem jó, ezért akarok maradni. Változni fog? Talán. Nem tudom. De amit most érzek, az az, hogy a játékosokkal folytatni akarom, ameddig csak lehetséges" - nyilatkozta korábban.
A FIFA és az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) is közleményt adott ki a Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő botrányos eseményei után.
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen.
A Ferrari 2026-tól lecseréli Lewis Hamilton versenymérnökét: Riccardo Adami az utánpótlás-akadémiánál folytatja, az új szakember nevét később jelentik be.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.