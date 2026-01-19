2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Elképesztő felfordulás a Premier League-ben: már a héten leléphet Pep Guardiola?

Pénzcentrum
2026. január 19. 13:44

Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró - számolt be a Daily Mail.

Richard Keys megdöbbentő kijelentést tett, miszerint Pep Guardiola akár már a következő napokban elhagyhatja a Manchester Cityt. Keys szerint a spanyol edző legfeljebb a szezon végéig marad a klubnál, annak ellenére, hogy Guardiola nemrég még a maradási szándékáról beszélt.

"Szerintem biztos, hogy a szezon végén távozik. De ne zárjuk ki, hogy már ezen a héten elmegy. Ha ez megtörténik, emlékezzetek, kitől hallottátok először" - nyilatkozta Keys. Hozzátette: "Ha ezen a héten távozik, Enzo Maresca veszi át a csapatot a Wolves elleni mérkőzésre a következő hétvégén."

Guardiola jelenlegi szerződése a következő szezon végén jár le. 2016-os érkezése óta már négy szerződéshosszabbítást írt alá a klubnál. A Chelsea nemrég menesztette Enzo Marescát, miután a szakember elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott a Cityvel Guardiola esetleges pótlásáról.

Anglia
Manchester City
Piaci érték: 1 270M
Jelenlegi helyezés: #2
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
22
15
5
2
40
14
26
50
2.
Manchester City
22
13
4
5
45
21
24
43
3.
Aston Villa
22
13
4
5
33
25
8
43
Adatlap létrehozva: 2026.01.19.

A Manchester City jelenleg négy bajnoki mérkőzés óta nyeretlen: mindössze három pontot gyűjtött ebben az időszakban, és hét pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. Szombaton 2-0-ra kikaptak a Manchester Unitedtől az Old Traffordon.

Guardiola decemberben még arról beszélt, hogy boldog a klubnál és maradni szeretne. "Természetesen szeretném megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját, de nem ez az oka annak, amiért reggel felébredek. A folyamat, az út a fontos. Hogy jobbá tegyük a dolgokat. Izgatott vagyok, mert van még tér a fejlődésre - és ez az, amit szeretek" - mondta akkor.

Legutóbbi szerződéshosszabbításakor Guardiola elismerte, hogy közel állt a távozáshoz, de meggondolta magát. "A jelenlegi érzésem jó, ezért akarok maradni. Változni fog? Talán. Nem tudom. De amit most érzek, az az, hogy a játékosokkal folytatni akarom, ameddig csak lehetséges" - nyilatkozta korábban.
Címlapkép: Getty Images
