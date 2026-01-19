Elképesztő felfordulás a Premier League-ben: már a héten leléphet Pep Guardiola?

Pep Guardiola akár már a napokban távozhat a Manchester Citytől, legalábbis ezt gondolja egy szakíró - számolt be a Daily Mail.

Richard Keys megdöbbentő kijelentést tett, miszerint Pep Guardiola akár már a következő napokban elhagyhatja a Manchester Cityt. Keys szerint a spanyol edző legfeljebb a szezon végéig marad a klubnál, annak ellenére, hogy Guardiola nemrég még a maradási szándékáról beszélt.

"Szerintem biztos, hogy a szezon végén távozik. De ne zárjuk ki, hogy már ezen a héten elmegy. Ha ez megtörténik, emlékezzetek, kitől hallottátok először" - nyilatkozta Keys. Hozzátette: "Ha ezen a héten távozik, Enzo Maresca veszi át a csapatot a Wolves elleni mérkőzésre a következő hétvégén."

Guardiola jelenlegi szerződése a következő szezon végén jár le. 2016-os érkezése óta már négy szerződéshosszabbítást írt alá a klubnál. A Chelsea nemrég menesztette Enzo Marescát, miután a szakember elismerte, hogy tárgyalásokat folytatott a Cityvel Guardiola esetleges pótlásáról.

Anglia Manchester City Piaci érték: 1 270M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #2 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 22 15 5 2 40 14 26 50 2. Manchester City 22 13 4 5 45 21 24 43 3. Aston Villa 22 13 4 5 33 25 8 43 Adatlap létrehozva: 2026.01.19.

A Manchester City jelenleg négy bajnoki mérkőzés óta nyeretlen: mindössze három pontot gyűjtött ebben az időszakban, és hét pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. Szombaton 2-0-ra kikaptak a Manchester Unitedtől az Old Traffordon.

Guardiola decemberben még arról beszélt, hogy boldog a klubnál és maradni szeretne. "Természetesen szeretném megnyerni a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját, de nem ez az oka annak, amiért reggel felébredek. A folyamat, az út a fontos. Hogy jobbá tegyük a dolgokat. Izgatott vagyok, mert van még tér a fejlődésre - és ez az, amit szeretek" - mondta akkor.

Legutóbbi szerződéshosszabbításakor Guardiola elismerte, hogy közel állt a távozáshoz, de meggondolta magát. "A jelenlegi érzésem jó, ezért akarok maradni. Változni fog? Talán. Nem tudom. De amit most érzek, az az, hogy a játékosokkal folytatni akarom, ameddig csak lehetséges" - nyilatkozta korábban.